УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10374 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 636 17

Українські воїни знищили ворожий БМП. ВIДЕО безпілотника

Бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти знищили ворожу БМП за допомогою безпілотника..

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований на сторінці командування морської піхоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи знищили новітній російський танк Т-90, а ще два - пошкодили. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18507) знищення (8028)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Морпіхам України-черговий респект...
показати весь коментар
29.04.2022 16:43 Відповісти
+17
ГУД!
показати весь коментар
29.04.2022 16:42 Відповісти
+17
С неба бомбочка упала
На рашисткий БМП
Яйца, ноги оторвало
Ванька весь лежит в говне...
показати весь коментар
29.04.2022 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГУД!
показати весь коментар
29.04.2022 16:42 Відповісти
на это , можно смотреть вечно....
показати весь коментар
29.04.2022 17:14 Відповісти
Морпіхам України-черговий респект...
показати весь коментар
29.04.2022 16:43 Відповісти
С неба бомбочка упала
На рашисткий БМП
Яйца, ноги оторвало
Ванька весь лежит в говне...
показати весь коментар
29.04.2022 16:55 Відповісти
Обрыв на самом интересном месте. Все в дыму и результат не виден. Первый вообще мимо, второй по башне, но там броня выдержит такой небольшой заряд.
показати весь коментар
29.04.2022 17:09 Відповісти
Кого выдержит башня?Минометную мину?
Как ты сюда попал винторогий?
показати весь коментар
29.04.2022 17:20 Відповісти
Заблудился, после не доигравшей бражки.
показати весь коментар
29.04.2022 17:31 Відповісти
Єта всьо фєйкі, кацапсіна. Єто мірньіє жітєлі с помащью децкава беспєлотніка скінулі бонбачку на нєонацістаф
показати весь коментар
29.04.2022 17:49 Відповісти
Гарно...)))
показати весь коментар
29.04.2022 17:14 Відповісти
полетела колбаса за два двадцать
показати весь коментар
29.04.2022 17:31 Відповісти
Файно, до дідька!
показати весь коментар
29.04.2022 17:35 Відповісти
https://youtu.be/UyTbpGsu2Q0
показати весь коментар
29.04.2022 17:47 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 17:53 Відповісти
Кайфують "ваньки" від "кари небесної"! 😆😂
показати весь коментар
29.04.2022 18:20 Відповісти
цей дрон прекрасний. Україні терміново потрібно в 10 разів більше
показати весь коментар
29.04.2022 19:30 Відповісти
Шедевр, особенно 10\10 в форточку попало ))
показати весь коментар
29.04.2022 20:44 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
показати весь коментар
30.04.2022 00:05 Відповісти
 
 