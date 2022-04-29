Українські воїни знищили ворожий БМП. ВIДЕО безпілотника
Бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти знищили ворожу БМП за допомогою безпілотника..
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований на сторінці командування морської піхоти.
Топ коментарі
Александр Чуднивец
29.04.2022 16:43
Игорь Белышев
29.04.2022 16:42
AbOriginal_UA
29.04.2022 16:55
На рашисткий БМП
Яйца, ноги оторвало
Ванька весь лежит в говне...
Как ты сюда попал винторогий?