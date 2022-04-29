РУС
14 636 17

Украинские воины уничтожили вражеский БМП. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты уничтожили вражескую БМП с помощью беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки была опубликована на странице командования морской пехоты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские артиллеристы уничтожили новейший российский танк Т-90, а еще два – повредили. ВИДЕО

армия РФ (20355) уничтожение (7703)
+29
Морпіхам України-черговий респект...
29.04.2022 16:43 Ответить
+17
ГУД!
29.04.2022 16:42 Ответить
+17
С неба бомбочка упала
На рашисткий БМП
Яйца, ноги оторвало
Ванька весь лежит в говне...
29.04.2022 16:55 Ответить
Обрыв на самом интересном месте. Все в дыму и результат не виден. Первый вообще мимо, второй по башне, но там броня выдержит такой небольшой заряд.
29.04.2022 17:09 Ответить
Кого выдержит башня?Минометную мину?
Как ты сюда попал винторогий?
29.04.2022 17:20 Ответить
Заблудился, после не доигравшей бражки.
29.04.2022 17:31 Ответить
Єта всьо фєйкі, кацапсіна. Єто мірньіє жітєлі с помащью децкава беспєлотніка скінулі бонбачку на нєонацістаф
29.04.2022 17:49 Ответить
Гарно...)))
29.04.2022 17:14 Ответить
полетела колбаса за два двадцать
29.04.2022 17:31 Ответить
Файно, до дідька!
29.04.2022 17:35 Ответить
https://youtu.be/UyTbpGsu2Q0
29.04.2022 17:47 Ответить
29.04.2022 17:53 Ответить
Кайфують "ваньки" від "кари небесної"! 😆😂
29.04.2022 18:20 Ответить
цей дрон прекрасний. Україні терміново потрібно в 10 разів більше
29.04.2022 19:30 Ответить
Шедевр, особенно 10\10 в форточку попало ))
29.04.2022 20:44 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
30.04.2022 00:05 Ответить
 
 