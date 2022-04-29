Украинские воины уничтожили вражеский БМП. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты уничтожили вражескую БМП с помощью беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки была опубликована на странице командования морской пехоты.
Топ комментарии
+29 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий29.04.2022 16:43 Ответить Ссылка
+17 Игорь Белышев
показать весь комментарий29.04.2022 16:42 Ответить Ссылка
+17 AbOriginal_UA
показать весь комментарий29.04.2022 16:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На рашисткий БМП
Яйца, ноги оторвало
Ванька весь лежит в говне...
Как ты сюда попал винторогий?