На Сахалінській ГРЕС-2 спалахнула масштабна пожежа, вогонь перекинувся на покрівлю. ВIДЕО

Зранку 30 квітня, на Сахаліні спалахнула пожежа на ГРЕС-2. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як зазначають у ГУ МНС Росії Сахалінської області, палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. Наразі технологічний процес зупинений.

У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється.

Постраждалих немає.

Тим часом у мережі ширяться відео з місця надзвичайної події.

