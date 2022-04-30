УКР
17 780 57

На Сахалінській ГРЕС-2 спалахнула масштабна пожежа, вогонь перекинувся на покрівлю. ВIДЕО

Зранку 30 квітня, на Сахаліні спалахнула пожежа на ГРЕС-2. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як зазначають у ГУ МНС Росії Сахалінської області, палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. Наразі технологічний процес зупинений.

У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється.

Постраждалих немає.

Тим часом у мережі ширяться відео з місця надзвичайної події.

пожежа (4407) росія (67313) станція (20)
Топ коментарі
+46
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
+41
Файненько горить. Ну, давай, щоб дотла.

І більше-більше пожеж, потопів, вибухів та решти катаклізмів, щоб цим скотам було не до війни.

Ви перейшли межу, виродки, і дуже дорого за це заплатите.
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
+33
30.04.2022 08:55 Відповісти
30.04.2022 08:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Зелений розважається" чи просто тренування японського спецназу?
30.04.2022 08:48 Відповісти
30.04.2022 08:48 Відповісти
В 5:14 пожежа почалась?
30.04.2022 09:09 Відповісти
30.04.2022 09:09 Відповісти
* "Зелений клин" звісно
30.04.2022 09:25 Відповісти
30.04.2022 09:25 Відповісти
кажись марсиане херачат лазером с космоса по удаленным точкам кацапии
30.04.2022 12:15 Відповісти
30.04.2022 12:15 Відповісти
Ну, бабовну не слышали, значит курили много.
30.04.2022 08:48 Відповісти
30.04.2022 08:48 Відповісти
Японці розважаються...а може і китайці.
Рашку починають гризти звідусіль.
30.04.2022 08:48 Відповісти
30.04.2022 08:48 Відповісти
Пора уже местной вате начинать учить японский
30.04.2022 08:49 Відповісти
30.04.2022 08:49 Відповісти
Пожежа на японській частині Сахаліну, чи українській?
30.04.2022 09:06 Відповісти
30.04.2022 09:06 Відповісти
гори гори ясно
30.04.2022 08:49 Відповісти
30.04.2022 08:49 Відповісти
30.04.2022 08:51 Відповісти
30.04.2022 08:51 Відповісти
Слава Зеленому клину!)
30.04.2022 08:51 Відповісти
30.04.2022 08:51 Відповісти
***** мой йух!!! Привет *****...
30.04.2022 08:51 Відповісти
30.04.2022 08:51 Відповісти
30.04.2022 09:06 Відповісти
30.04.2022 09:06 Відповісти
Скоро будуть горіти купала
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
Файненько горить. Ну, давай, щоб дотла.

І більше-більше пожеж, потопів, вибухів та решти катаклізмів, щоб цим скотам було не до війни.

Ви перейшли межу, виродки, і дуже дорого за це заплатите.
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
Да к она же тепло электростанция вот горит, поставляет непосредственно тепло потребителю
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
Хорошо горит. Нужно часть помощи отправить на организацию такого рода диверсий. За пару сотен тысяч долларов работники таких вот электростанций и других гигантов могут в одно лицо устроить хороший пожар, там нулевая система безопасности и пожаротушения повсеместно. Подрезать электричество у танкового или ракетного завода - то что надо. Вон можно конфисковать бесполезные для армии авто, которые без пошлины засирают логистические маршруты. Если это авто не для войны (таксисты тоже вполне работа полезная), то конфисковать и продать там же на месте, а бабки на это дело направить.
30.04.2022 08:54 Відповісти
30.04.2022 08:54 Відповісти
Сяхаліня няса
30.04.2022 08:55 Відповісти
30.04.2022 08:55 Відповісти
30.04.2022 08:55 Відповісти
30.04.2022 08:55 Відповісти
Made in japan
30.04.2022 08:55 Відповісти
30.04.2022 08:55 Відповісти
Савпадєніє-да,савпадєніє...
30.04.2022 08:56 Відповісти
30.04.2022 08:56 Відповісти
не думаю...
30.04.2022 09:17 Відповісти
30.04.2022 09:17 Відповісти
Вітаю сахалінців! Цього року зима у вас, буде рання, і холодна., а електрика у вас з'явиться, вже разом з японцями!
30.04.2022 08:57 Відповісти
30.04.2022 08:57 Відповісти
,,,,а я бросаю камешки с морского березка, далёкого пролива Лаперуза,,,, .модная была песенка, как знали!
30.04.2022 08:57 Відповісти
30.04.2022 08:57 Відповісти
Бережка
30.04.2022 08:58 Відповісти
30.04.2022 08:58 Відповісти
На Курильские острова намёк
30.04.2022 08:58 Відповісти
30.04.2022 08:58 Відповісти
Визитку Яроша уже нашли?
30.04.2022 08:58 Відповісти
30.04.2022 08:58 Відповісти
Її оттуда похитили неизвестные, говорят, были похожи на Зоряна и Шкиряка...
30.04.2022 09:05 Відповісти
30.04.2022 09:05 Відповісти
С автографом от Подпись Неразборчива
30.04.2022 09:05 Відповісти
30.04.2022 09:05 Відповісти
"САМУРАИ-бЕндеровцы" или импортозамещение (в сочетании с жопокукостью)?
30.04.2022 08:59 Відповісти
30.04.2022 08:59 Відповісти
А что вы суки думали. Везде наши работают.
30.04.2022 08:59 Відповісти
30.04.2022 08:59 Відповісти
Вам не здається , що там палять трупи солдат російських? Одним мазом ліквідація трупів іншим звинувачення України та підбурювання до мобілізації
30.04.2022 09:04 Відповісти
30.04.2022 09:04 Відповісти
За десяткі тисяч км!?
Файна " доставка"
30.04.2022 09:08 Відповісти
30.04.2022 09:08 Відповісти
их еще можно сбрасывать в вулканы. или на мясо, а потом кормить население колбасой по 4 рубля, вариантов много.
30.04.2022 10:18 Відповісти
30.04.2022 10:18 Відповісти
Поальших успіхів
30.04.2022 09:06 Відповісти
30.04.2022 09:06 Відповісти
Привіт від Яроша. Ми з України.
30.04.2022 09:08 Відповісти
30.04.2022 09:08 Відповісти
Ну і ... Далі буде !!!
30.04.2022 09:14 Відповісти
30.04.2022 09:14 Відповісти
Нє, ну а шо відразу Україна... )
30.04.2022 09:10 Відповісти
30.04.2022 09:10 Відповісти
Кто помнит совок то в 80х помимо Чернобыля повсеместно были какие-то безостановочные ЧП, то лодка затонула, то поезд с тротилом ******, то газопровод, то состав сгорел вместе с станцией, а склады военные, чего только Североморск стоит. И это только крупные, мелкий ****** был везде. Так разрушался СССР от войны в Афганистане и санкций. Сейчас просто тоже самое но темпы ускорены.
30.04.2022 09:14 Відповісти
30.04.2022 09:14 Відповісти
таких частых пожаров на обьектах в рассее не было никогда
30.04.2022 12:18 Відповісти
30.04.2022 12:18 Відповісти
опьять шота праісходіт...
30.04.2022 09:20 Відповісти
30.04.2022 09:20 Відповісти
Так і кремль ненароком загориться. Які-небудь охоронці влаштують перекур в невстановленому місці...
30.04.2022 09:22 Відповісти
30.04.2022 09:22 Відповісти
Саме так повинен починатися кожен ранок.
30.04.2022 09:25 Відповісти
30.04.2022 09:25 Відповісти
кросівоє, треба шоб мацква ще палала
30.04.2022 09:32 Відповісти
30.04.2022 09:32 Відповісти
...гори, гори ясно.. чтобы не погасло..
30.04.2022 09:35 Відповісти
30.04.2022 09:35 Відповісти
От курці сраті - всюди недопалки кидають…
30.04.2022 09:42 Відповісти
30.04.2022 09:42 Відповісти
Японский городовой однако..
30.04.2022 09:50 Відповісти
30.04.2022 09:50 Відповісти
Наслідки обстрілів Хортиці, де попаданням ракет і снарядів в могили і кургани поховань козаків-характериників, їх дух пішов захищати Україну. Їх не зупинити, вони будуть кожного дня нищити стратегічні і просто кацапські обєкти, будуть лякати кацапів по ночам не тільки в окопах, а по всій расєї. Скоро розбудять і Сірка, Конашевича, Мазепу, Орлика і не знайдуть собі спокою кацапи на планеті Земля. Але то їх справа, ніхто їх не змушував йти ваійною в Україну.
30.04.2022 09:51 Відповісти
30.04.2022 09:51 Відповісти
Японский окурок залетел.
Было ветрено.
30.04.2022 10:01 Відповісти
30.04.2022 10:01 Відповісти
30.04.2022 10:33 Відповісти
30.04.2022 10:33 Відповісти
Ось що москалі ще повідомляють.

https://news.rambler.ru/incidents/48579360-gubernator-zayavil-o-popytke-samoleta-vsu-popast-v-bryanskuyu-oblast/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

Губернатор заявил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», - отметил губернатор. Глава региона рассказал, что взрывы снарядов повредили обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.

Якщо правда - то, звичайно, що наші знають, куди бити.
показати весь коментар
30.04.2022 10:35 Відповісти
Люди в теплі працюють, "с огоньком", красіво...))
показати весь коментар
30.04.2022 10:40 Відповісти
Японські самураї
показати весь коментар
30.04.2022 11:05 Відповісти
побільше такої краси, на всій території расєї
показати весь коментар
30.04.2022 11:31 Відповісти
це дуже радує
показати весь коментар
30.04.2022 14:24 Відповісти
Цікаво то був "хлопок" чи "утєчка газа" хоча байдуже головне результат.
показати весь коментар
30.04.2022 16:53 Відповісти
 
 