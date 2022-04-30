На Сахалінській ГРЕС-2 спалахнула масштабна пожежа, вогонь перекинувся на покрівлю. ВIДЕО
Зранку 30 квітня, на Сахаліні спалахнула пожежа на ГРЕС-2. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Як зазначають у ГУ МНС Росії Сахалінської області, палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. Наразі технологічний процес зупинений.
У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється.
Постраждалих немає.
Тим часом у мережі ширяться відео з місця надзвичайної події.
San Fenikss
Vedana
San Fenikss
Рашку починають гризти звідусіль.
І більше-більше пожеж, потопів, вибухів та решти катаклізмів, щоб цим скотам було не до війни.
Ви перейшли межу, виродки, і дуже дорого за це заплатите.
Файна " доставка"
Было ветрено.
https://news.rambler.ru/incidents/48579360-gubernator-zayavil-o-popytke-samoleta-vsu-popast-v-bryanskuyu-oblast/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
Губернатор заявил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область
«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», - отметил губернатор. Глава региона рассказал, что взрывы снарядов повредили обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.
Якщо правда - то, звичайно, що наші знають, куди бити.