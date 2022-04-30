На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул масштабный пожар, огонь перекинулся на кровлю. ВИДЕО
Утром 30 апреля на Сахалине вспыхнул пожар на ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, перекинувшимся из турбинного отделения на кровлю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.
Как отмечают в ГУ МЧС России Сахалинской области, горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.
В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще производится.
Пострадавших нет.
Между тем в сети ходят видео с места чрезвычайного происшествия.
Рашку починають гризти звідусіль.
І більше-більше пожеж, потопів, вибухів та решти катаклізмів, щоб цим скотам було не до війни.
Ви перейшли межу, виродки, і дуже дорого за це заплатите.
Файна " доставка"
Было ветрено.
Якщо правда - то, звичайно, що наші знають, куди бити.