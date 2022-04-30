На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул масштабный пожар, огонь перекинулся на кровлю. ВИДЕО

Утром 30 апреля на Сахалине вспыхнул пожар на ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, перекинувшимся из турбинного отделения на кровлю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.

Как отмечают в ГУ МЧС России Сахалинской области, горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.

В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще производится.

Пострадавших нет.

Между тем в сети ходят видео с места чрезвычайного происшествия.