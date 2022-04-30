РУС
17 780 57

На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул масштабный пожар, огонь перекинулся на кровлю. ВИДЕО

Утром 30 апреля на Сахалине вспыхнул пожар на ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, перекинувшимся из турбинного отделения на кровлю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.

Как отмечают в ГУ МЧС России Сахалинской области, горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.

В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще производится.

Также смотрите: В оккупированном Донецке горит нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пострадавших нет.

Между тем в сети ходят видео с места чрезвычайного происшествия.

Автор: 

Топ комментарии
+46
показать весь комментарий
30.04.2022 08:52 Ответить
+41
Файненько горить. Ну, давай, щоб дотла.

І більше-більше пожеж, потопів, вибухів та решти катаклізмів, щоб цим скотам було не до війни.

Ви перейшли межу, виродки, і дуже дорого за це заплатите.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:52 Ответить
+33
показать весь комментарий
30.04.2022 08:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Зелений розважається" чи просто тренування японського спецназу?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:48 Ответить
В 5:14 пожежа почалась?
показать весь комментарий
30.04.2022 09:09 Ответить
* "Зелений клин" звісно
показать весь комментарий
30.04.2022 09:25 Ответить
кажись марсиане херачат лазером с космоса по удаленным точкам кацапии
показать весь комментарий
30.04.2022 12:15 Ответить
Ну, бабовну не слышали, значит курили много.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:48 Ответить
Японці розважаються...а може і китайці.
Рашку починають гризти звідусіль.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:48 Ответить
Пора уже местной вате начинать учить японский
показать весь комментарий
30.04.2022 08:49 Ответить
Пожежа на японській частині Сахаліну, чи українській?
показать весь комментарий
30.04.2022 09:06 Ответить
гори гори ясно
показать весь комментарий
30.04.2022 08:49 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 08:51 Ответить
Слава Зеленому клину!)
показать весь комментарий
30.04.2022 08:51 Ответить
***** мой йух!!! Привет *****...
показать весь комментарий
30.04.2022 08:51 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 09:06 Ответить
Скоро будуть горіти купала
показать весь комментарий
30.04.2022 08:52 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 08:52 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 08:52 Ответить
Да к она же тепло электростанция вот горит, поставляет непосредственно тепло потребителю
показать весь комментарий
30.04.2022 08:52 Ответить
Хорошо горит. Нужно часть помощи отправить на организацию такого рода диверсий. За пару сотен тысяч долларов работники таких вот электростанций и других гигантов могут в одно лицо устроить хороший пожар, там нулевая система безопасности и пожаротушения повсеместно. Подрезать электричество у танкового или ракетного завода - то что надо. Вон можно конфисковать бесполезные для армии авто, которые без пошлины засирают логистические маршруты. Если это авто не для войны (таксисты тоже вполне работа полезная), то конфисковать и продать там же на месте, а бабки на это дело направить.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:54 Ответить
Сяхаліня няса
показать весь комментарий
30.04.2022 08:55 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 08:55 Ответить
Made in japan
показать весь комментарий
30.04.2022 08:55 Ответить
Савпадєніє-да,савпадєніє...
показать весь комментарий
30.04.2022 08:56 Ответить
не думаю...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:17 Ответить
Вітаю сахалінців! Цього року зима у вас, буде рання, і холодна., а електрика у вас з'явиться, вже разом з японцями!
показать весь комментарий
30.04.2022 08:57 Ответить
,,,,а я бросаю камешки с морского березка, далёкого пролива Лаперуза,,,, .модная была песенка, как знали!
показать весь комментарий
30.04.2022 08:57 Ответить
Бережка
показать весь комментарий
30.04.2022 08:58 Ответить
На Курильские острова намёк
показать весь комментарий
30.04.2022 08:58 Ответить
Визитку Яроша уже нашли?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:58 Ответить
Её оттуда похитили неизвестные, говорят, были похожи на Зоряна и Шкиряка...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:05 Ответить
С автографом от Подпись Неразборчива
показать весь комментарий
30.04.2022 09:05 Ответить
"САМУРАИ-бЕндеровцы" или импортозамещение (в сочетании с жопокукостью)?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:59 Ответить
А что вы суки думали. Везде наши работают.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:59 Ответить
Вам не здається , що там палять трупи солдат російських? Одним мазом ліквідація трупів іншим звинувачення України та підбурювання до мобілізації
показать весь комментарий
30.04.2022 09:04 Ответить
За десяткі тисяч км!?
Файна " доставка"
показать весь комментарий
30.04.2022 09:08 Ответить
их еще можно сбрасывать в вулканы. или на мясо, а потом кормить население колбасой по 4 рубля, вариантов много.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:18 Ответить
Поальших успіхів
показать весь комментарий
30.04.2022 09:06 Ответить
Привіт від Яроша. Ми з України.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:08 Ответить
Ну і ... Далі буде !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:14 Ответить
Нє, ну а шо відразу Україна... )
показать весь комментарий
30.04.2022 09:10 Ответить
Кто помнит совок то в 80х помимо Чернобыля повсеместно были какие-то безостановочные ЧП, то лодка затонула, то поезд с тротилом ******, то газопровод, то состав сгорел вместе с станцией, а склады военные, чего только Североморск стоит. И это только крупные, мелкий ****** был везде. Так разрушался СССР от войны в Афганистане и санкций. Сейчас просто тоже самое но темпы ускорены.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:14 Ответить
таких частых пожаров на обьектах в рассее не было никогда
показать весь комментарий
30.04.2022 12:18 Ответить
опьять шота праісходіт...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:20 Ответить
Так і кремль ненароком загориться. Які-небудь охоронці влаштують перекур в невстановленому місці...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:22 Ответить
Саме так повинен починатися кожен ранок.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:25 Ответить
кросівоє, треба шоб мацква ще палала
показать весь комментарий
30.04.2022 09:32 Ответить
...гори, гори ясно.. чтобы не погасло..
показать весь комментарий
30.04.2022 09:35 Ответить
От курці сраті - всюди недопалки кидають…
показать весь комментарий
30.04.2022 09:42 Ответить
Японский городовой однако..
показать весь комментарий
30.04.2022 09:50 Ответить
Наслідки обстрілів Хортиці, де попаданням ракет і снарядів в могили і кургани поховань козаків-характериників, їх дух пішов захищати Україну. Їх не зупинити, вони будуть кожного дня нищити стратегічні і просто кацапські обєкти, будуть лякати кацапів по ночах не тільки в окопах, а по всій расєї. Скоро розбудять і Сірка, Конашевича, Мазепу, Орлика і не знайдуть собі спокою кацапи на планеті Земля. Але то їх справа, ніхто їх не змушував йти ваійною в Україну.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:51 Ответить
Японский окурок залетел.
Было ветрено.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:01 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 10:33 Ответить
Ось що москалі ще повідомляють.

https://news.rambler.ru/incidents/48579360-gubernator-zayavil-o-popytke-samoleta-vsu-popast-v-bryanskuyu-oblast/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

Губернатор заявил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», - отметил губернатор. Глава региона рассказал, что взрывы снарядов повредили обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.

Якщо правда - то, звичайно, що наші знають, куди бити.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:35 Ответить
Люди в теплі працюють, "с огоньком", красіво...))
показать весь комментарий
30.04.2022 10:40 Ответить
Японські самураї
показать весь комментарий
30.04.2022 11:05 Ответить
побільше такої краси, на всій території расєї
показать весь комментарий
30.04.2022 11:31 Ответить
це дуже радує
показать весь комментарий
30.04.2022 14:24 Ответить
Цікаво то був "хлопок" чи "утєчка газа" хоча байдуже головне результат.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:53 Ответить
 
 