Встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили звірства на Київщині, - СБУ. ВIДЕО

СБУ встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, в української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тис. рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

"СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тис. свідків ворожих звірств. Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині", - йдеться у повідомленні.

Аби продовжити ефективну роботу з документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію.

"Якщо у вас є інформація про злочини російських загарбників у Київській області, телефонуйте за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram)", - звертається СБУ до українців.

Читайте також: Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО