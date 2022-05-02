Встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили звірства на Київщині, - СБУ. ВIДЕО
СБУ встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, в української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тис. рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.
"СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тис. свідків ворожих звірств. Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині", - йдеться у повідомленні.
Аби продовжити ефективну роботу з документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію.
"Якщо у вас є інформація про злочини російських загарбників у Київській області, телефонуйте за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram)", - звертається СБУ до українців.
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Помните перед войной британцы сливали инфу о том, что Путин хочет поставить марионеточное правительство во главе с Царевым? Так вот. Это тупорылые у@бки действительно пытались это реализовать.
28 февраля, после захвата Сухолучья, а также Ивановского района в целом, из Мозыря привезли Януковича, Клюева, Якименко, Табачника, Царева и прочих уродов из правительства Януковича и регионалов. Был так бывший продюсер 112 канала Зубрицкий. Они жили в Сухолучье в охотничьем домике Януковиче и готовились с 10 марта занимать в Киеве кабинеты. Царёв должен был возглавить Верховную Раду и стать и.о. президента Украины после того, как Янукович вернувшись в Киев типа как «легитимный президент» и принял бы три указа:
1. Об отмене всех законов принятых в 2014-2022.
2. О роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских и президентских выборов.
3. Об «уходе» с поста президента.
Россия и коллаборанты были уверены, что в Украине все готово и пройдет гладко. Когда все пошло не по сценарию, то в промежутке между 15-20 марта вся шобла Януковича свернулась и уехали в Россию кто куда.
Наибольшие вопросы у Кремля возникли к Якименко, который при Януковиче был главой СБУ. По факту Якименко брал деньги у ФСБ, а также у Курченко. Якименко убеждал Кремль, что в том, что у него всего под контролем и его сетка будет способна обеспечить перехват власти при поддержке России. В итоге Путин принял решение об атаке на Украину на базе абсолютно недостоверной информации.
По итогам вторжения России в Украину в Кремле к придуркам Януковича нет никакой веры и они были отключены федеральных каналов, а коммуникация с ними прекращена.
Ю.Романенко