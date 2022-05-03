ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт. ВIДЕО

Центральне розвідувальне управління США розмістило у соціальних мережах відео з інструкціями російською мовою з рекомендаціями щодо безпечних способів входження у віртуальний контакт із розвідувальною агенцією.

Про це пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Відео називається "Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США".

"Ми наполегливо просимо Вас вжити всіх належних заходів, щоб убезпечити себе. Ваша безпека – понад усе", – звертається ЦРУ до тих, хто хоче вийти на контакт.

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Рекомендації розміщено на акаунтах ЦРУ у YouTube, Facebook та Instagram.

Згідно з відео, жителям Росії для встановлення контакту слід використовувати браузер Tor або VPN, не використовувати домашній чи робочий комп'ютер, використовувати оновлені версії браузерів тощо.

Для безпечного зв'язку у 2019 році ЦРУ створило сайт Onion у Dark Web, який можна знайти за допомогою Tor.

Як повідомив кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, представник ЦРУ заявив, що "наша глобальна місія вимагає, щоб приватні особи могли безпечно контактувати з нами з будь-якої точки (планети)".















