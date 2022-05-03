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ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт. ВIДЕО

Центральне розвідувальне управління США розмістило у соціальних мережах відео з інструкціями російською мовою з рекомендаціями щодо безпечних способів входження у віртуальний контакт із розвідувальною агенцією.

Про це пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Відео називається "Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США".

"Ми наполегливо просимо Вас вжити всіх належних заходів, щоб убезпечити себе. Ваша безпека – понад усе", – звертається ЦРУ до тих, хто хоче вийти на контакт.

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Рекомендації розміщено на акаунтах ЦРУ у YouTube, Facebook та Instagram.

Згідно з відео, жителям Росії для встановлення контакту слід використовувати браузер Tor або VPN, не використовувати домашній чи робочий комп'ютер, використовувати оновлені версії браузерів тощо.

Для безпечного зв'язку у 2019 році ЦРУ створило сайт Onion у Dark Web, який можна знайти за допомогою Tor.

Як повідомив кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, представник ЦРУ заявив, що "наша глобальна місія вимагає, щоб приватні особи могли безпечно контактувати з нами з будь-якої точки (планети)".

ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 01
ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 02
ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 03
ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 04
ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 05
ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 06
ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 07
ЦРУ опублікувало російською мовою інструкцію, як безпечно вийти на контакт 08

Автор: 

росія (65856) США (23303) ЦРУ (142)


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Топ коментарі
+22
хорошо бы было ещё создать в америке и центральное агенство по борьбе с коррупцией в любых эшелонах украинской власти. с которым мог бы так же связаться любой украинец и оставить сообщение. а то в самой Украине, "борьба нанайских мальчиков" с коррупцией ни к чему никогда не приведёт.
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03.05.2022 12:43
+7
Сезон полювання на мафію відкрито. Пишуть про росію, а українській мафії варто також потурбуватися про власне майбутнє і напружитися. Особливо крисам, що націлилися на американську допомогу. Єрмак Швеця звинувачував у фейках, то тепер отримай "отвєтку". Смерть мафії!Смерть ворогам народу України! Україна - понад усе!
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03.05.2022 13:03
+4
Красавани
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03.05.2022 12:40
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Красавани
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03.05.2022 12:40 Відповісти
хорошо бы было ещё создать в америке и центральное агенство по борьбе с коррупцией в любых эшелонах украинской власти. с которым мог бы так же связаться любой украинец и оставить сообщение. а то в самой Украине, "борьба нанайских мальчиков" с коррупцией ни к чему никогда не приведёт.
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03.05.2022 12:43 Відповісти
О, так! І ще було б добре шоб їм можна було писати про злочини корупціонерів усіх рангів, вчинених у будь-який час! Я б їм пописав! Ато тут звератися ні до кого...
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03.05.2022 13:01 Відповісти
Пиши на почту Юрию Швецу если есть что сказать,на его Ютуб канале есть адрес в " о канале". У него есть контакты и в цру и в ФБР. От него уже сруться все боты подоляцкие.
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03.05.2022 15:18 Відповісти
Я думаю, цим теж можна писать про коррупціонерів, вони переадресують куди слід.
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03.05.2022 21:37 Відповісти
Найгололовніше забули: гарантії безпеки та умови винагороди. Хочаб унітаз пообіцяли))
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03.05.2022 12:49 Відповісти
ЦРУ нужно донести до сведения бурято-нанайской армии т.н. "росии",что самый жирный хабар лежит в московских и питерских квартирах..
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03.05.2022 12:51 Відповісти
ЦРУ видемо не знает на россии ТОР забанили ).
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03.05.2022 13:02 Відповісти
вообще, браузер ТОР для работы в теневом интернете. В любой стране.
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03.05.2022 13:10 Відповісти
Его невозможно забанить. Стартовую страницу проекта разве что? Ну то мокшане давно уже умеют обходить любые блокировки. Опытные
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03.05.2022 13:14 Відповісти
Сезон полювання на мафію відкрито. Пишуть про росію, а українській мафії варто також потурбуватися про власне майбутнє і напружитися. Особливо крисам, що націлилися на американську допомогу. Єрмак Швеця звинувачував у фейках, то тепер отримай "отвєтку". Смерть мафії!Смерть ворогам народу України! Україна - понад усе!
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03.05.2022 13:03 Відповісти
Ну Швець чужинець, з нього що візмеш.
А Єрмак офіційна особа, отримає гроші з українськіх податків.
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03.05.2022 13:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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03.05.2022 13:21 Відповісти
Навпаки, Швець українець в п'яти поколіннях, а Єрмак - чужинець, як і більшість Кварталу що перебувають зараз у владі.
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03.05.2022 21:40 Відповісти
Пане Бутусов, подайте новину, що арестовича нарешті відправили на сайт Миротворець
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03.05.2022 13:03 Відповісти
Ну до них ця фні не доходить. Вони не вміють користуватися інтернетом. Стільки грошей обіцяли за літаки, танки, але шось я не чув, шоб хтось здавав
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03.05.2022 13:10 Відповісти
то что мозгов нет это проблемы кацапов. но шанс нужно было дать.
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03.05.2022 14:36 Відповісти
Вміють американці працювати.
До речі раніше ЦРУ називалось OSS - Управління стратегичних операцій.
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03.05.2022 23:01 Відповісти
 
 