Путін може застосувати ядерну зброю, якщо впаде у відчай, - ЦРУ
Центральне розвідувальне управління США поки не має даних про переміщення озброєнь для нанесення ядерного удару. Але адміністрація Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС News Україна.
Бернс попередив про небезпеку застосування тактичного або малого ядерного боєприпасу з боку Росії, якщо президент Володимир Путін зневіриться здобути бодай якусь подобу перемоги у війні проти України.
Голова зовнішньої розвідки США, однак, підкреслив, що він не має даних про розгортання військ або переміщення озброєнь, які вказували б на такі плани. ЦРУ уважно стежить за будь-якими ознаками цього, за його словами.
При цьому Бернс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї, "з огляду на можливий відчай президента Путіна та російського керівництва, якщо брати до уваги військові невдачі, з якими вони зіткнулися" під час вторгнення в Україну.
Тактичною називається менш руйнівна ядерна зброя, розрахована на застосування на полі бою. Росія має великий арсенал такої зброї.
Бернс також назвав дії російських військ у Бучі та інших частинах України "жахливими злочинами" і попередив, що наступний етап війни буде кривавим.
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А Україна вижеве, і відновиться!
зачем в рашке Воронеж, если не для получения ответки ?
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Інша справа , як і хто його мусить зупинити 😡
тоді скільки тактичних ЯО вже !!! скинули на Маріупіль ?
з дрона він Хіросіма з Нагасаки
А я верю - тот, кто уже не раз намеревался стереть тебя с лица земли, будет для этого делать всё. Тем более что кукуха там уже давно улетела с крышей в клюве. Вопрос сейчас в другом!
Предупредила разведка, и..? Что предлагается сделать? Бежать? Всем? Сдаваться? Сейчас?
Нет, мне и правда интересно, что мировое сообщество, разведка несомненно дружественного государства и оборонительный союз могучих армий мира предлагают сделать против этого! Даже с пандемией было в общем понятно: носи маску, не шарься в местах скопления, сделай прививку. А тут что? Есть от этого ЗАЩИТА? Не "ой-ой-ой, сейчас будет пиф-паф!", а конкретная защита? Я так понимаю, что даже самое лучшее ПВО ракету с боеголовкой назад не отбросит, а разве что взорвёт ее не НА объекте, а НАД объектом, что вряд ли спасёт от ударной волны, и радиоактивное поражение, возможно, даже увеличит по площади.
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО, обеспокоенные наши?!
Те що орки будуть виконувати його накази - це однозначно. Закопування у Рудому Лісі це показало.
Але всі знають - що застосування рашкою Ядерної Зброї це - приліт на рашку тисяч ракет з усього світу.
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Арештовано командуючи Чорноморськими флотом ...
Смерть москалям
Ответь, кто был больше всех заинтересован срочно убрать химоружие из Ирака перед вторжением? Правильно, тот кто поставил - россия. Иначе грандиозный скандал.
Химию в бочках оперативно на самолетах перебросили в Сирию, а когда в Ирак вошли американцы, то конечно ничего не нашли.
Кстати, склады химоружия в бочках впоследствии нашли на складе одного из аэродромов в Сирии.
И сирийцы в ходе боев применяли химоружие. Откуда оно у них взялось? Подумай.
А так что-то ссыкотно им. Пожить ещё в конуре и никчемное "вяличие" продолжать показывать хочется.
«Ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю. Це так званий останній козир РФ» - заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
▪️Відомості іноземної розвідки також це підтверджують.
Хто бреше? Той, хто попереджав про вторгнення? Чи той, хто "не хотів паніки"?
Зато, как он считает, умрет настоящим борцом с нацизмом и империализмом.
Ему и его эго важнее войти в историю борцуном, а не умереть в кровати, проиграв Украине и потеряв россию.
і хай тоді запускає
Когда его пиZZдят, как отчим в детстве, оно шёлковое.
Хватит носиться с его эго и придумывать что бы он мог продать
своему быдлу, как "победу" на 9 мая.
Чем больше с ним носятся - тем ОНО больше БОРЗЕЕТ.