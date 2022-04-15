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Путін може застосувати ядерну зброю, якщо впаде у відчай, - ЦРУ

путин,путін

Центральне розвідувальне управління США поки не має даних про переміщення озброєнь для нанесення ядерного удару. Але адміністрація Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС News Україна.

Бернс попередив про небезпеку застосування тактичного або малого ядерного боєприпасу з боку Росії, якщо президент Володимир Путін зневіриться здобути бодай якусь подобу перемоги у війні проти України.

Голова зовнішньої розвідки США, однак, підкреслив, що він не має даних про розгортання військ або переміщення озброєнь, які вказували б на такі плани. ЦРУ уважно стежить за будь-якими ознаками цього, за його словами.

При цьому Бернс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї, "з огляду на можливий відчай президента Путіна та російського керівництва, якщо брати до уваги військові невдачі, з якими вони зіткнулися" під час вторгнення в Україну.

Читайте: Амбіції та образа на Захід, - ЦРУ про те, чому Путін вирішив напасти на Україну

Тактичною називається менш руйнівна ядерна зброя, розрахована на застосування на полі бою. Росія має великий арсенал такої зброї.

Бернс також назвав дії російських військ у Бучі та інших частинах України "жахливими злочинами" і попередив, що наступний етап війни буде кривавим.

Також читайте: Іноземні та українська розвідки не підтверджують намір РФ застосувати ядерну зброю. Це останній козир Росії, - Міноборони

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) ЦРУ (140) ядерна зброя (1153) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+33
Та,начхати
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15.04.2022 17:39
+25
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15.04.2022 17:47
+21
А Путін впаде у відчай якщо Швеція й Фінляндія вступлять в НАТО, чи це була лякалка лише для України?
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15.04.2022 17:42
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15.04.2022 17:39 Відповісти
Не имеет никакого значения !!! Все здохнут свинособаки !!!
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15.04.2022 17:49 Відповісти
І Настане 100% КІНЕЦЬ росії і всьому російському, так як нація яка застосувала ядерну зброю проти безядерної країни буде знищена морально і соціально, а це зброя по сильніше Ядерної

А Україна вижеве, і відновиться!
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15.04.2022 20:05 Відповісти
Воронеж !!!!!!!!!!!!!!!!

зачем в рашке Воронеж, если не для получения ответки ?

.
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15.04.2022 20:08 Відповісти
В нього вона під подушкою? Що означає "може застосувати"?
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15.04.2022 17:40 Відповісти
там ******** виконавців хватає, не сумнівайся
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15.04.2022 17:48 Відповісти
с чем его и поздравляем!
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15.04.2022 17:40 Відповісти
Це психічнохворий ублюдок і кривавий вбивця , від якого можна очікувати всього найгіршого в нашій краіні , якщо його не зупинять ,
Інша справа , як і хто його мусить зупинити 😡
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15.04.2022 17:40 Відповісти
хло опять прикидывается дохлым радиоактивным скунсом
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15.04.2022 20:10 Відповісти
А зараз путин у щасти.То що для него видчый?Украинцы его послали,бильшого видчаю просто не можа буты
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15.04.2022 17:40 Відповісти
Ага, там ему сразу и ***** ,бо у тех кто тоже должен кнопки нажать очень много бабла и жить они хотят долго и счастливо ...
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15.04.2022 17:42 Відповісти
Мова про тактичну зброю. Там ніяких червоних кнопок немає. Просто в звичайну Точку-У монтується ядерна боєголовка. Або на літак замість звичайної бомби - ядерну поставлять. І пілоту можуть навіть не сказати. Оті всі червоні кнопки - то для стратегічної зброї по США з гарантованою відповіддю і ******* усьому. А тут мова про невеличку бомбочку, яка зітре з обличчя землі півміста.
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15.04.2022 17:52 Відповісти
У США навіть така бомба по червоній кнопці. Червона кнопка це не пуск ракет, це наказ головнокомандувача.
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15.04.2022 18:09 Відповісти
Ми з США воюємо чи з неврівноваженим шизофреніком?
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15.04.2022 18:35 Відповісти
Вас як почитати дак на кожному складі лежить ядерна бомба
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15.04.2022 19:09 Відповісти
Десь так і є. 4.5к боєголовок всього, з них трохи менше 2к тактичних. https://thebulletin.org/premium/2022-02/nuclear-notebook-how-many-nuclear-weapons-does-russia-have-in-2022/
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15.04.2022 20:43 Відповісти
мова про невеличку бомбочку, яка зітре з обличчя землі півміста.

тоді скільки тактичних ЯО вже !!! скинули на Маріупіль ?
з дрона він Хіросіма з Нагасаки
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15.04.2022 20:05 Відповісти
с единственным преимуществом что без радиоакт. заражения
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15.04.2022 22:49 Відповісти
А Путін впаде у відчай якщо Швеція й Фінляндія вступлять в НАТО, чи це була лякалка лише для України?
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15.04.2022 17:42 Відповісти
лише для України
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15.04.2022 22:50 Відповісти
Ну так нехай США, Британія пригрозять параші відповіддю.
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15.04.2022 17:42 Відповісти
А їм воно нащо? Це ж не по них ударять, а по Україні.
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15.04.2022 18:21 Відповісти
Просто так, как в мультике.
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15.04.2022 18:49 Відповісти
то дайте нам таку саму - він спробує і тут же отримає по саме нікуда.... время подлета-саме так
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15.04.2022 17:42 Відповісти
я кстати думаю, что и до того дойдет....
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15.04.2022 22:51 Відповісти
хватит понтов вата в зассцаном подь е зд тож е выживит
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15.04.2022 17:43 Відповісти
І шо нам тепер-здаваться? А не пішов би він за карабльом "масква" етот путін.
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15.04.2022 17:43 Відповісти
Перепрошую, що російською - писала для іноземного форуму, де українською не володіють. Але питання залишається відкритим:

А я верю - тот, кто уже не раз намеревался стереть тебя с лица земли, будет для этого делать всё. Тем более что кукуха там уже давно улетела с крышей в клюве. Вопрос сейчас в другом!

Предупредила разведка, и..? Что предлагается сделать? Бежать? Всем? Сдаваться? Сейчас?

Нет, мне и правда интересно, что мировое сообщество, разведка несомненно дружественного государства и оборонительный союз могучих армий мира предлагают сделать против этого! Даже с пандемией было в общем понятно: носи маску, не шарься в местах скопления, сделай прививку. А тут что? Есть от этого ЗАЩИТА? Не "ой-ой-ой, сейчас будет пиф-паф!", а конкретная защита? Я так понимаю, что даже самое лучшее ПВО ракету с боеголовкой назад не отбросит, а разве что взорвёт ее не НА объекте, а НАД объектом, что вряд ли спасёт от ударной волны, и радиоактивное поражение, возможно, даже увеличит по площади.

ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО, обеспокоенные наши?!
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15.04.2022 17:47 Відповісти
Если сбить ракету над подлете, вероятно даже не взорвется, там довольно сложная технология подрыва ядерного заряда
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15.04.2022 17:53 Відповісти
щоб ініціювати вибух ядерного заряду він повинен долетіти куди треба. При збитті ракети нічого не відбудеться, все просто розвалиться. Може бути лише зараження від елементів ядерного заряду на дуже незначній ділянці. Десь чув, що в разі можливого захоплення ядерної боєголовки передбачений простий підрив її звичайною гранатою (звичайно без ядерного вибуху).
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15.04.2022 18:06 Відповісти
Від влучення ракети ПРО ядерна боєголовка не здетонує у силу своєї конструкційної особливості.Там дуже точний механізм ініціювання плутонієвого заряду імплозивного типу з мікросекундною точністю.і у випадку пошкодження синхроніз пристрою чи детонації одного чи частини імплозивних зарядів,а не всіх відразу з точн до млн долі сек,вийде просто пшик. ПШИК,але з радіоакт викидом якоїсь кільк Pl239 кг приблизно 5
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15.04.2022 18:12 Відповісти
Він і так у відчаї. Тож не треба йому приділяти занадто уваги.
Те що орки будуть виконувати його накази - це однозначно. Закопування у Рудому Лісі це показало.
Але всі знають - що застосування рашкою Ядерної Зброї це - приліт на рашку тисяч ракет з усього світу.
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15.04.2022 17:47 Відповісти
Не факт. "Абєспакоєниє", ті, що за океаном, упевнені, що їх це не торкнеться. Ті, що ближче, у Європі, сподіваються, що вітер буде дути "в протівную сторону".
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15.04.2022 18:11 Відповісти
Скинет к примеру, на Киев тактическую бомбочку и сотрёт его с лица земли. Вы реально верите, что кто-то из ядерных держав сделает то же самое в ответ? С куя ли?
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15.04.2022 18:14 Відповісти
А если сделают?
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15.04.2022 18:38 Відповісти
Не сделают, инфа сотка, к сожалению
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15.04.2022 19:05 Відповісти
А если сделает?
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15.04.2022 18:43 Відповісти
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15.04.2022 17:47 Відповісти
Неверю,кнопка должна быть подгоревшая .😁
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15.04.2022 17:52 Відповісти
Та вимазана гівном.
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15.04.2022 18:12 Відповісти
Воно ***...по Немцову
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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15.04.2022 17:49 Відповісти
Ребятки из ЦРУ, Вы там с аналитикой запаздываете на месяц.
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15.04.2022 17:51 Відповісти
Інфа пройшла. .
Арештовано командуючи Чорноморськими флотом ...
Смерть москалям
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15.04.2022 17:52 Відповісти
А шо там Шнур співав @?
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15.04.2022 17:54 Відповісти
У мене недобре передчуття , що застосує і потім орки всі ломануться захоплювати в надії , що всі здадуться , якось так , тому світові і нашому командуванню треба це продумувати
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15.04.2022 17:52 Відповісти
а разве не ЦРУ ошиблось с прогнозом наличия химического оружия в Ираке?
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15.04.2022 17:52 Відповісти
ты почитай про войну ирана с ираком..там примянялось химоружие..
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15.04.2022 17:56 Відповісти
А кто тебе сказал, что ошиблись? Химоружие Ираку поставила россия. Хусейн его даже и применил на одном селе, за что уцелевшими мужиками из этого села и был повешен.
Ответь, кто был больше всех заинтересован срочно убрать химоружие из Ирака перед вторжением? Правильно, тот кто поставил - россия. Иначе грандиозный скандал.
Химию в бочках оперативно на самолетах перебросили в Сирию, а когда в Ирак вошли американцы, то конечно ничего не нашли.
Кстати, склады химоружия в бочках впоследствии нашли на складе одного из аэродромов в Сирии.
И сирийцы в ходе боев применяли химоружие. Откуда оно у них взялось? Подумай.
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15.04.2022 18:06 Відповісти
ЦРУ не ошиблось , просто россияне помогли Саддаму вьівезти хим. оружие в Сирию перед началом вторжения.
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15.04.2022 18:09 Відповісти
Директор ЦРУ метушиться через настрій пуйла, ніби його секретарка.
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15.04.2022 17:52 Відповісти
так глава ЦРУ, ********** друг...это не секрет...
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15.04.2022 17:55 Відповісти
А пани не бажають почитати будапештський меморандум з цього приводу? проте, про що це я?
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15.04.2022 17:53 Відповісти
А пан Буянов не бажає прочитати Будапештський меморандум?
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15.04.2022 18:20 Відповісти
Штаты должны чётко заявить: в случае использования Куйлом ОМП (любого вида) через 20 минут уничтожаются его бункер и вся Мааацква. Если не дойдёт- через час вся Параша.
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15.04.2022 17:54 Відповісти
а оно им надо?
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15.04.2022 22:54 Відповісти
И шо?
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15.04.2022 17:55 Відповісти
невже західні країни не здатні провести спецоперацію по знищенню кремлівського щура тим паче що на кону стоїть загроза існуванню людству
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15.04.2022 17:56 Відповісти
виходить що не здатні
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15.04.2022 22:55 Відповісти
І чого так усі сцяться? Попередьте, що у відповідь Україна знищить АЕС на Московії. І побачим, хватить тоді духу застосувати ядерну зброю. Чи буде як в анекдоті - а нас за що?
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15.04.2022 18:01 Відповісти
Краще дайте нам нові Ріпери, і літаків ваших не треба, дрони боги війни.
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15.04.2022 18:02 Відповісти
А чи є досвід застосування Ріперів проти супротивника з розвиненою ППО?
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15.04.2022 19:57 Відповісти
Они бы уже давно ******, если бы стопудово были уверены, что ответка не прилетит.
А так что-то ссыкотно им. Пожить ещё в конуре и никчемное "вяличие" продолжать показывать хочется.
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15.04.2022 18:03 Відповісти
ПВО ********** в такому жахливому стані що сподіватись на успіх в ядерному шантажі світу їм не варто. Вони мають лише 4 індустріальних та науково-технічних центри (москва, пітер, новосибірськ, владивосток) після знищення яких ********* перестане існувати взагалі та перетвориться на величезну "спірну територію" на якій негайно почнуться війни місцевих за ресурси. Це буде не просто розвал! Це буде справжній пипець бо деякі військові ********** - а ми вже знаємо ще це "*******" на всю голову фашисти!!! - захочуть стати локальними диктаторами і захоплять ядерні боєголовки з метою продажу або знищення сусідів. Якийсь час за цим будуть спостерігати а потім нічого іншого не лишається окрім винищення...
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15.04.2022 18:06 Відповісти
Он не просто "может", а очень хочет (аж руки чешутся), ищет подходящий повод "обидеться"!
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15.04.2022 18:06 Відповісти
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15.04.2022 18:14 Відповісти
https://t.me/berezoview/14496 З приводу можлвості застосування ****** ядерної зброє є ще така думка :

«Ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю. Це так званий останній козир РФ» - заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
▪️Відомості іноземної розвідки також це підтверджують.

Хто бреше? Той, хто попереджав про вторгнення? Чи той, хто "не хотів паніки"?
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15.04.2022 18:10 Відповісти
Пан Вільям Бернс - у https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 роках посол США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії . Мабуть тоді він і знюхався з кацапами. Бо усі його речення зводяться до того, що не треба давати спротив путлеру, бо х..йло може застосувати ядерну зброю. Але чомусь ніколи не чув від нього пропозицій, що треба зробити, щоб цього не було.
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15.04.2022 18:12 Відповісти
Та здохни вже,недособака карлікова!
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15.04.2022 18:13 Відповісти
А як же гучні заяви - США з терористами не домовляється! А тут хворий на всю голову терорист весь світ шантажує
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15.04.2022 18:14 Відповісти
пуйлу жить осталось всего ничего. Неизлечимо болен. Поэтому ему все равно, бросят в ответ или нет.
Зато, как он считает, умрет настоящим борцом с нацизмом и империализмом.
Ему и его эго важнее войти в историю борцуном, а не умереть в кровати, проиграв Украине и потеряв россию.
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15.04.2022 18:15 Відповісти
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15.04.2022 18:21 Відповісти
Ну Украина потеряла не меньше техники, к сожалению. Эти трофеи только в ноль Украину вывели. Чтобы победить рашистов помощь запада необходима.
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15.04.2022 19:22 Відповісти
шо ты несешь кацап? чем докажешь?
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15.04.2022 21:07 Відповісти
Грош ціна тоді Байдену і Америці взагалі, якщо так станеться.
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15.04.2022 18:21 Відповісти
А де там подівся афроамериканський президент Обама? Чому мовчить взагалі? Лауреат Нобелівської премії миру. Може в росіїї вже керує якимось свинарником?
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15.04.2022 18:23 Відповісти
ну тогда и ему ***** и его быдлу рашистскому!
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15.04.2022 18:23 Відповісти
може якось там змінити цілі ракет на координати бункера ***** і кремль,
і хай тоді запускає
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15.04.2022 18:25 Відповісти
Киев для пуйла сакральный город без которого восстановления империи или совка невозможен.Если он его загадит радиацией теряется весь смысл.А вот лупануть по Прибалтике или Польше оно может и скорее всего это сделает.
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15.04.2022 18:32 Відповісти
Только по Курску он может лупануть.
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15.04.2022 18:36 Відповісти
Київ - не єдине місто, не кажучи вже про місце, куди можливо вдарити. До того ж, довготривала радіація від ядерних вибухів відносно незначна.
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15.04.2022 19:28 Відповісти
Нехай зпробує !
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15.04.2022 18:35 Відповісти
Все это блеф . Дворовой шлягер , я сейчас папу позову. Эта мразь понимает что придет пи*да Крым, Луганск , Донецк , Белорусь , он один не решит. Найдется по ниже мразь с его окружения который грохнет эту неадекватную Мразь ... Не так все просто. Слава Украине !!!!!
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15.04.2022 18:35 Відповісти
Переміщення *************** для авіації, на жаль, навіть США не здатні відслідкувати.
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15.04.2022 18:37 Відповісти
Придется Бориса просить шмальнуть в ответ по мокшанску
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15.04.2022 18:38 Відповісти
ЯО в центре Европы - рашке кизда будет однозначно их все осудят ,даже инопланетяне ..ЯО так ЯО ..вытянул нож -реж ,но путлер понтовик и брехло так что я лично сомневаюсь
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15.04.2022 18:46 Відповісти
Будь-яке застосування ядерної зброї ****** "розв'яже руки" США та західним партнерам для завдання нищівного превентивного масованого ядерного ураження по всій території парашостану. І тоді згорить вже не крейсер "мацква" а їх срана гівностолиця,як і уся їх лайнокраїна разом з усіма *************** недолюдками.💀💀💀 Як вони хотіли "радіаактівнайпєпєл" - вони його таки отримають, і будуть його жерти замість хліба та будуть ним посипати наостанок перед тим як здохнути свої дєбільні бошки!
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15.04.2022 18:47 Відповісти
А нам на майбутнє: після нашої Перемоги - Україна повинна ЯКНАЙШВИДШЕ ПОВЕРНУТИ СОБІ СТАТУС ЯДЕРНОЇ КРАЇНИ!!! Ніяки"будапешти" та інші "Хельсінські" бумазєї не захистять нас із тою ефективністю - як наявний арсенал ядерної зброї вкупі із засобами їх швидкої доставки! І ЖОДНА ТВАРЮКА У ЦІЛОМУ СВІТІ НЕ МАТИМЕ ПРАВА НАМ ЗАПЕРЕЧИТИ в тому шо ми МАЄМО ПОВНЕ ПРАВО(і юридичне і моральне) на відновлення свого ракетно -ядерного потенціалу!
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15.04.2022 18:53 Відповісти
Путин - закомпексованное чмо.
Когда его пиZZдят, как отчим в детстве, оно шёлковое.
Хватит носиться с его эго и придумывать что бы он мог продать
своему быдлу, как "победу" на 9 мая.
Чем больше с ним носятся - тем ОНО больше БОРЗЕЕТ.
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15.04.2022 20:16 Відповісти
Сами себя пугают
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15.04.2022 20:20 Відповісти
Да ***** вы эту хрень пишите????
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16.04.2022 09:24 Відповісти
 
 