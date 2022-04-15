Путін може застосувати ядерну зброю, якщо впаде у відчай, - ЦРУ

Центральне розвідувальне управління США поки не має даних про переміщення озброєнь для нанесення ядерного удару. Але адміністрація Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС News Україна.

Бернс попередив про небезпеку застосування тактичного або малого ядерного боєприпасу з боку Росії, якщо президент Володимир Путін зневіриться здобути бодай якусь подобу перемоги у війні проти України.

Голова зовнішньої розвідки США, однак, підкреслив, що він не має даних про розгортання військ або переміщення озброєнь, які вказували б на такі плани. ЦРУ уважно стежить за будь-якими ознаками цього, за його словами.

При цьому Бернс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї, "з огляду на можливий відчай президента Путіна та російського керівництва, якщо брати до уваги військові невдачі, з якими вони зіткнулися" під час вторгнення в Україну.

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Тактичною називається менш руйнівна ядерна зброя, розрахована на застосування на полі бою. Росія має великий арсенал такої зброї.

Бернс також назвав дії російських військ у Бучі та інших частинах України "жахливими злочинами" і попередив, що наступний етап війни буде кривавим.

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