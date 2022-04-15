Путин может применить ядерное оружие, если отчается, - ЦРУ
Центральное разведывательное управление США пока не располагает данными о перемещении вооружений для нанесения ядерного удара. Однако администрация Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.
Бернс предупредил об опасности применения тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России, если президент Владимир Путин отчаялся одержать хоть какой-то подобие победы в войне против Украины.
Глава внешней разведки США, однако, подчеркнул, что у него нет данных о развертывании войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы. ЦРУ внимательно следит за какими-либо признаками этого, по его словам.
При этом Бернс заявил, что администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" во время вторжения в Украину.
Тактическим называется менее разрушительное ядерное оружие, рассчитанное на применение на поле боя. Россия имеет большой арсенал такого оружия.
Бернс также назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Україна вижеве, і відновиться!
зачем в рашке Воронеж, если не для получения ответки ?
.
Інша справа , як і хто його мусить зупинити 😡
тоді скільки тактичних ЯО вже !!! скинули на Маріупіль ?
з дрона він Хіросіма з Нагасаки
А я верю - тот, кто уже не раз намеревался стереть тебя с лица земли, будет для этого делать всё. Тем более что кукуха там уже давно улетела с крышей в клюве. Вопрос сейчас в другом!
Предупредила разведка, и..? Что предлагается сделать? Бежать? Всем? Сдаваться? Сейчас?
Нет, мне и правда интересно, что мировое сообщество, разведка несомненно дружественного государства и оборонительный союз могучих армий мира предлагают сделать против этого! Даже с пандемией было в общем понятно: носи маску, не шарься в местах скопления, сделай прививку. А тут что? Есть от этого ЗАЩИТА? Не "ой-ой-ой, сейчас будет пиф-паф!", а конкретная защита? Я так понимаю, что даже самое лучшее ПВО ракету с боеголовкой назад не отбросит, а разве что взорвёт ее не НА объекте, а НАД объектом, что вряд ли спасёт от ударной волны, и радиоактивное поражение, возможно, даже увеличит по площади.
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО, обеспокоенные наши?!
Те що орки будуть виконувати його накази - це однозначно. Закопування у Рудому Лісі це показало.
Але всі знають - що застосування рашкою Ядерної Зброї це - приліт на рашку тисяч ракет з усього світу.
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
Арештовано командуючи Чорноморськими флотом ...
Смерть москалям
Ответь, кто был больше всех заинтересован срочно убрать химоружие из Ирака перед вторжением? Правильно, тот кто поставил - россия. Иначе грандиозный скандал.
Химию в бочках оперативно на самолетах перебросили в Сирию, а когда в Ирак вошли американцы, то конечно ничего не нашли.
Кстати, склады химоружия в бочках впоследствии нашли на складе одного из аэродромов в Сирии.
И сирийцы в ходе боев применяли химоружие. Откуда оно у них взялось? Подумай.
А так что-то ссыкотно им. Пожить ещё в конуре и никчемное "вяличие" продолжать показывать хочется.
«Ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю. Це так званий останній козир РФ» - заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
▪️Відомості іноземної розвідки також це підтверджують.
Хто бреше? Той, хто попереджав про вторгнення? Чи той, хто "не хотів паніки"?
Зато, как он считает, умрет настоящим борцом с нацизмом и империализмом.
Ему и его эго важнее войти в историю борцуном, а не умереть в кровати, проиграв Украине и потеряв россию.
і хай тоді запускає
Когда его пиZZдят, как отчим в детстве, оно шёлковое.
Хватит носиться с его эго и придумывать что бы он мог продать
своему быдлу, как "победу" на 9 мая.
Чем больше с ним носятся - тем ОНО больше БОРЗЕЕТ.