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Новости Война
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Путин может применить ядерное оружие, если отчается, - ЦРУ

путин,путін

Центральное разведывательное управление США пока не располагает данными о перемещении вооружений для нанесения ядерного удара. Однако администрация Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

Бернс предупредил об опасности применения тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России, если президент Владимир Путин отчаялся одержать хоть какой-то подобие победы в войне против Украины.

Глава внешней разведки США, однако, подчеркнул, что у него нет данных о развертывании войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы. ЦРУ внимательно следит за какими-либо признаками этого, по его словам.

При этом Бернс заявил, что администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" во время вторжения в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные и украинские разведки не подтверждают намерение РФ применить ядерное оружие. Это последний козырь России, - Минобороны

Тактическим называется менее разрушительное ядерное оружие, рассчитанное на применение на поле боя. Россия имеет большой арсенал такого оружия.

Бернс также назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.

Также читайте: На затонувшем крейсере "Москва" по штату должны были быть две ядерные боеголовки, - журналист Клименко

путин владимир (31247) россия (95497) ЦРУ (214) ядерное оружие (1334) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+33
Та,начхати
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15.04.2022 17:39
+25
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15.04.2022 17:47
+21
А Путін впаде у відчай якщо Швеція й Фінляндія вступлять в НАТО, чи це була лякалка лише для України?
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15.04.2022 17:42
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Та,начхати
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15.04.2022 17:39 Ответить
Не имеет никакого значения !!! Все здохнут свинособаки !!!
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15.04.2022 17:49 Ответить
І Настане 100% КІНЕЦЬ росії і всьому російському, так як нація яка застосувала ядерну зброю проти безядерної країни буде знищена морально і соціально, а це зброя по сильніше Ядерної

А Україна вижеве, і відновиться!
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15.04.2022 20:05 Ответить
Воронеж !!!!!!!!!!!!!!!!

зачем в рашке Воронеж, если не для получения ответки ?

.
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15.04.2022 20:08 Ответить
В нього вона під подушкою? Що означає "може застосувати"?
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15.04.2022 17:40 Ответить
там ******** виконавців хватає, не сумнівайся
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15.04.2022 17:48 Ответить
с чем его и поздравляем!
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15.04.2022 17:40 Ответить
Це психічнохворий ублюдок і кривавий вбивця , від якого можна очікувати всього найгіршого в нашій краіні , якщо його не зупинять ,
Інша справа , як і хто його мусить зупинити 😡
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15.04.2022 17:40 Ответить
хло опять прикидывается дохлым радиоактивным скунсом
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15.04.2022 20:10 Ответить
А зараз путин у щасти.То що для него видчый?Украинцы его послали,бильшого видчаю просто не можа буты
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15.04.2022 17:40 Ответить
Ага, там ему сразу и ***** ,бо у тех кто тоже должен кнопки нажать очень много бабла и жить они хотят долго и счастливо ...
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15.04.2022 17:42 Ответить
Мова про тактичну зброю. Там ніяких червоних кнопок немає. Просто в звичайну Точку-У монтується ядерна боєголовка. Або на літак замість звичайної бомби - ядерну поставлять. І пілоту можуть навіть не сказати. Оті всі червоні кнопки - то для стратегічної зброї по США з гарантованою відповіддю і ******* усьому. А тут мова про невеличку бомбочку, яка зітре з обличчя землі півміста.
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15.04.2022 17:52 Ответить
У США навіть така бомба по червоній кнопці. Червона кнопка це не пуск ракет, це наказ головнокомандувача.
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15.04.2022 18:09 Ответить
Ми з США воюємо чи з неврівноваженим шизофреніком?
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15.04.2022 18:35 Ответить
Вас як почитати дак на кожному складі лежить ядерна бомба
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15.04.2022 19:09 Ответить
Десь так і є. 4.5к боєголовок всього, з них трохи менше 2к тактичних. https://thebulletin.org/premium/2022-02/nuclear-notebook-how-many-nuclear-weapons-does-russia-have-in-2022/
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15.04.2022 20:43 Ответить
мова про невеличку бомбочку, яка зітре з обличчя землі півміста.

тоді скільки тактичних ЯО вже !!! скинули на Маріупіль ?
з дрона він Хіросіма з Нагасаки
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15.04.2022 20:05 Ответить
с единственным преимуществом что без радиоакт. заражения
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15.04.2022 22:49 Ответить
А Путін впаде у відчай якщо Швеція й Фінляндія вступлять в НАТО, чи це була лякалка лише для України?
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15.04.2022 17:42 Ответить
лише для України
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15.04.2022 22:50 Ответить
Ну так нехай США, Британія пригрозять параші відповіддю.
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15.04.2022 17:42 Ответить
А їм воно нащо? Це ж не по них ударять, а по Україні.
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15.04.2022 18:21 Ответить
Просто так, как в мультике.
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15.04.2022 18:49 Ответить
то дайте нам таку саму - він спробує і тут же отримає по саме нікуда.... время подлета-саме так
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15.04.2022 17:42 Ответить
я кстати думаю, что и до того дойдет....
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15.04.2022 22:51 Ответить
хватит понтов вата в зассцаном подь е зд тож е выживит
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15.04.2022 17:43 Ответить
І шо нам тепер-здаваться? А не пішов би він за карабльом "масква" етот путін.
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15.04.2022 17:43 Ответить
Перепрошую, що російською - писала для іноземного форуму, де українською не володіють. Але питання залишається відкритим:

А я верю - тот, кто уже не раз намеревался стереть тебя с лица земли, будет для этого делать всё. Тем более что кукуха там уже давно улетела с крышей в клюве. Вопрос сейчас в другом!

Предупредила разведка, и..? Что предлагается сделать? Бежать? Всем? Сдаваться? Сейчас?

Нет, мне и правда интересно, что мировое сообщество, разведка несомненно дружественного государства и оборонительный союз могучих армий мира предлагают сделать против этого! Даже с пандемией было в общем понятно: носи маску, не шарься в местах скопления, сделай прививку. А тут что? Есть от этого ЗАЩИТА? Не "ой-ой-ой, сейчас будет пиф-паф!", а конкретная защита? Я так понимаю, что даже самое лучшее ПВО ракету с боеголовкой назад не отбросит, а разве что взорвёт ее не НА объекте, а НАД объектом, что вряд ли спасёт от ударной волны, и радиоактивное поражение, возможно, даже увеличит по площади.

ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО, обеспокоенные наши?!
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15.04.2022 17:47 Ответить
Если сбить ракету над подлете, вероятно даже не взорвется, там довольно сложная технология подрыва ядерного заряда
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15.04.2022 17:53 Ответить
щоб ініціювати вибух ядерного заряду він повинен долетіти куди треба. При збитті ракети нічого не відбудеться, все просто розвалиться. Може бути лише зараження від елементів ядерного заряду на дуже незначній ділянці. Десь чув, що в разі можливого захоплення ядерної боєголовки передбачений простий підрив її звичайною гранатою (звичайно без ядерного вибуху).
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15.04.2022 18:06 Ответить
Від влучення ракети ПРО ядерна боєголовка не здетонує у силу своєї конструкційної особливості.Там дуже точний механізм ініціювання плутонієвого заряду імплозивного типу з мікросекундною точністю.і у випадку пошкодження синхроніз пристрою чи детонації одного чи частини імплозивних зарядів,а не всіх відразу з точн до млн долі сек,вийде просто пшик. ПШИК,але з радіоакт викидом якоїсь кільк Pl239 кг приблизно 5
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15.04.2022 18:12 Ответить
Він і так у відчаї. Тож не треба йому приділяти занадто уваги.
Те що орки будуть виконувати його накази - це однозначно. Закопування у Рудому Лісі це показало.
Але всі знають - що застосування рашкою Ядерної Зброї це - приліт на рашку тисяч ракет з усього світу.
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15.04.2022 17:47 Ответить
Не факт. "Абєспакоєниє", ті, що за океаном, упевнені, що їх це не торкнеться. Ті, що ближче, у Європі, сподіваються, що вітер буде дути "в протівную сторону".
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15.04.2022 18:11 Ответить
Скинет к примеру, на Киев тактическую бомбочку и сотрёт его с лица земли. Вы реально верите, что кто-то из ядерных держав сделает то же самое в ответ? С куя ли?
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15.04.2022 18:14 Ответить
А если сделают?
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15.04.2022 18:38 Ответить
Не сделают, инфа сотка, к сожалению
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15.04.2022 19:05 Ответить
А если сделает?
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15.04.2022 18:43 Ответить
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15.04.2022 17:47 Ответить
Неверю,кнопка должна быть подгоревшая .😁
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15.04.2022 17:52 Ответить
Та вимазана гівном.
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15.04.2022 18:12 Ответить
Воно ***...по Немцову
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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15.04.2022 17:49 Ответить
Ребятки из ЦРУ, Вы там с аналитикой запаздываете на месяц.
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15.04.2022 17:51 Ответить
Інфа пройшла. .
Арештовано командуючи Чорноморськими флотом ...
Смерть москалям
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15.04.2022 17:52 Ответить
А шо там Шнур співав @?
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15.04.2022 17:54 Ответить
У мене недобре передчуття , що застосує і потім орки всі ломануться захоплювати в надії , що всі здадуться , якось так , тому світові і нашому командуванню треба це продумувати
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15.04.2022 17:52 Ответить
а разве не ЦРУ ошиблось с прогнозом наличия химического оружия в Ираке?
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15.04.2022 17:52 Ответить
ты почитай про войну ирана с ираком..там примянялось химоружие..
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15.04.2022 17:56 Ответить
А кто тебе сказал, что ошиблись? Химоружие Ираку поставила россия. Хусейн его даже и применил на одном селе, за что уцелевшими мужиками из этого села и был повешен.
Ответь, кто был больше всех заинтересован срочно убрать химоружие из Ирака перед вторжением? Правильно, тот кто поставил - россия. Иначе грандиозный скандал.
Химию в бочках оперативно на самолетах перебросили в Сирию, а когда в Ирак вошли американцы, то конечно ничего не нашли.
Кстати, склады химоружия в бочках впоследствии нашли на складе одного из аэродромов в Сирии.
И сирийцы в ходе боев применяли химоружие. Откуда оно у них взялось? Подумай.
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15.04.2022 18:06 Ответить
ЦРУ не ошиблось , просто россияне помогли Саддаму вьівезти хим. оружие в Сирию перед началом вторжения.
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15.04.2022 18:09 Ответить
Директор ЦРУ метушиться через настрій пуйла, ніби його секретарка.
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15.04.2022 17:52 Ответить
так глава ЦРУ, ********** друг...это не секрет...
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15.04.2022 17:55 Ответить
А пани не бажають почитати будапештський меморандум з цього приводу? проте, про що це я?
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15.04.2022 17:53 Ответить
А пан Буянов не бажає прочитати Будапештський меморандум?
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15.04.2022 18:20 Ответить
Штаты должны чётко заявить: в случае использования Куйлом ОМП (любого вида) через 20 минут уничтожаются его бункер и вся Мааацква. Если не дойдёт- через час вся Параша.
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15.04.2022 17:54 Ответить
а оно им надо?
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15.04.2022 22:54 Ответить
И шо?
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15.04.2022 17:55 Ответить
невже західні країни не здатні провести спецоперацію по знищенню кремлівського щура тим паче що на кону стоїть загроза існуванню людству
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15.04.2022 17:56 Ответить
виходить що не здатні
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15.04.2022 22:55 Ответить
І чого так усі сцяться? Попередьте, що у відповідь Україна знищить АЕС на Московії. І побачим, хватить тоді духу застосувати ядерну зброю. Чи буде як в анекдоті - а нас за що?
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15.04.2022 18:01 Ответить
Краще дайте нам нові Ріпери, і літаків ваших не треба, дрони боги війни.
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15.04.2022 18:02 Ответить
А чи є досвід застосування Ріперів проти супротивника з розвиненою ППО?
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15.04.2022 19:57 Ответить
Они бы уже давно ******, если бы стопудово были уверены, что ответка не прилетит.
А так что-то ссыкотно им. Пожить ещё в конуре и никчемное "вяличие" продолжать показывать хочется.
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15.04.2022 18:03 Ответить
ПВО ********** в такому жахливому стані що сподіватись на успіх в ядерному шантажі світу їм не варто. Вони мають лише 4 індустріальних та науково-технічних центри (москва, пітер, новосибірськ, владивосток) після знищення яких ********* перестане існувати взагалі та перетвориться на величезну "спірну територію" на якій негайно почнуться війни місцевих за ресурси. Це буде не просто розвал! Це буде справжній пипець бо деякі військові ********** - а ми вже знаємо ще це "*******" на всю голову фашисти!!! - захочуть стати локальними диктаторами і захоплять ядерні боєголовки з метою продажу або знищення сусідів. Якийсь час за цим будуть спостерігати а потім нічого іншого не лишається окрім винищення...
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15.04.2022 18:06 Ответить
Он не просто "может", а очень хочет (аж руки чешутся), ищет подходящий повод "обидеться"!
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15.04.2022 18:06 Ответить
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15.04.2022 18:14 Ответить
https://t.me/berezoview/14496 З приводу можлвості застосування ****** ядерної зброє є ще така думка :

«Ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю. Це так званий останній козир РФ» - заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
▪️Відомості іноземної розвідки також це підтверджують.

Хто бреше? Той, хто попереджав про вторгнення? Чи той, хто "не хотів паніки"?
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15.04.2022 18:10 Ответить
Пан Вільям Бернс - у https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 роках посол США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії . Мабуть тоді він і знюхався з кацапами. Бо усі його речення зводяться до того, що не треба давати спротив путлеру, бо х..йло може застосувати ядерну зброю. Але чомусь ніколи не чув від нього пропозицій, що треба зробити, щоб цього не було.
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15.04.2022 18:12 Ответить
Та здохни вже,недособака карлікова!
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15.04.2022 18:13 Ответить
А як же гучні заяви - США з терористами не домовляється! А тут хворий на всю голову терорист весь світ шантажує
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15.04.2022 18:14 Ответить
пуйлу жить осталось всего ничего. Неизлечимо болен. Поэтому ему все равно, бросят в ответ или нет.
Зато, как он считает, умрет настоящим борцом с нацизмом и империализмом.
Ему и его эго важнее войти в историю борцуном, а не умереть в кровати, проиграв Украине и потеряв россию.
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15.04.2022 18:15 Ответить
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15.04.2022 18:21 Ответить
Ну Украина потеряла не меньше техники, к сожалению. Эти трофеи только в ноль Украину вывели. Чтобы победить рашистов помощь запада необходима.
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15.04.2022 19:22 Ответить
шо ты несешь кацап? чем докажешь?
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15.04.2022 21:07 Ответить
Грош ціна тоді Байдену і Америці взагалі, якщо так станеться.
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15.04.2022 18:21 Ответить
А де там подівся афроамериканський президент Обама? Чому мовчить взагалі? Лауреат Нобелівської премії миру. Може в росіїї вже керує якимось свинарником?
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15.04.2022 18:23 Ответить
ну тогда и ему ***** и его быдлу рашистскому!
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15.04.2022 18:23 Ответить
може якось там змінити цілі ракет на координати бункера ***** і кремль,
і хай тоді запускає
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15.04.2022 18:25 Ответить
Киев для пуйла сакральный город без которого восстановления империи или совка невозможен.Если он его загадит радиацией теряется весь смысл.А вот лупануть по Прибалтике или Польше оно может и скорее всего это сделает.
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15.04.2022 18:32 Ответить
Только по Курску он может лупануть.
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15.04.2022 18:36 Ответить
Київ - не єдине місто, не кажучи вже про місце, куди можливо вдарити. До того ж, довготривала радіація від ядерних вибухів відносно незначна.
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15.04.2022 19:28 Ответить
Нехай зпробує !
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15.04.2022 18:35 Ответить
Все это блеф . Дворовой шлягер , я сейчас папу позову. Эта мразь понимает что придет пи*да Крым, Луганск , Донецк , Белорусь , он один не решит. Найдется по ниже мразь с его окружения который грохнет эту неадекватную Мразь ... Не так все просто. Слава Украине !!!!!
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15.04.2022 18:35 Ответить
Переміщення *************** для авіації, на жаль, навіть США не здатні відслідкувати.
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15.04.2022 18:37 Ответить
Придется Бориса просить шмальнуть в ответ по мокшанску
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15.04.2022 18:38 Ответить
ЯО в центре Европы - рашке кизда будет однозначно их все осудят ,даже инопланетяне ..ЯО так ЯО ..вытянул нож -реж ,но путлер понтовик и брехло так что я лично сомневаюсь
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15.04.2022 18:46 Ответить
Будь-яке застосування ядерної зброї ****** "розв'яже руки" США та західним партнерам для завдання нищівного превентивного масованого ядерного ураження по всій території парашостану. І тоді згорить вже не крейсер "мацква" а їх срана гівностолиця,як і уся їх лайнокраїна разом з усіма *************** недолюдками.💀💀💀 Як вони хотіли "радіаактівнайпєпєл" - вони його таки отримають, і будуть його жерти замість хліба та будуть ним посипати наостанок перед тим як здохнути свої дєбільні бошки!
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15.04.2022 18:47 Ответить
А нам на майбутнє: після нашої Перемоги - Україна повинна ЯКНАЙШВИДШЕ ПОВЕРНУТИ СОБІ СТАТУС ЯДЕРНОЇ КРАЇНИ!!! Ніяки"будапешти" та інші "Хельсінські" бумазєї не захистять нас із тою ефективністю - як наявний арсенал ядерної зброї вкупі із засобами їх швидкої доставки! І ЖОДНА ТВАРЮКА У ЦІЛОМУ СВІТІ НЕ МАТИМЕ ПРАВА НАМ ЗАПЕРЕЧИТИ в тому шо ми МАЄМО ПОВНЕ ПРАВО(і юридичне і моральне) на відновлення свого ракетно -ядерного потенціалу!
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15.04.2022 18:53 Ответить
Путин - закомпексованное чмо.
Когда его пиZZдят, как отчим в детстве, оно шёлковое.
Хватит носиться с его эго и придумывать что бы он мог продать
своему быдлу, как "победу" на 9 мая.
Чем больше с ним носятся - тем ОНО больше БОРЗЕЕТ.
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15.04.2022 20:16 Ответить
Сами себя пугают
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15.04.2022 20:20 Ответить
Да ***** вы эту хрень пишите????
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16.04.2022 09:24 Ответить
 
 