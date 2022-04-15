Путин может применить ядерное оружие, если отчается, - ЦРУ

Центральное разведывательное управление США пока не располагает данными о перемещении вооружений для нанесения ядерного удара. Однако администрация Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

Бернс предупредил об опасности применения тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России, если президент Владимир Путин отчаялся одержать хоть какой-то подобие победы в войне против Украины.

Глава внешней разведки США, однако, подчеркнул, что у него нет данных о развертывании войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы. ЦРУ внимательно следит за какими-либо признаками этого, по его словам.

При этом Бернс заявил, что администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" во время вторжения в Украину.

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Тактическим называется менее разрушительное ядерное оружие, рассчитанное на применение на поле боя. Россия имеет большой арсенал такого оружия.

Бернс также назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.

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