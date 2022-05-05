П'яні російські військові б'ють росіян у Воронезькій області: "На, нах#й! Ты че, бл#!". ВIДЕО

П'яні російські військові побили місцевих мешканців в Воронезькій області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бійки опублікований у соцмережах.

"У Воронезьку та Брянську області стягнули багато військових. Місцеві кажуть, що вони постійно п'яні і для підтримки бойового духу "тренуються" на місцевих. Це, приміром, у Воронезькій області", - пише автор публікації.

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