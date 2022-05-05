П'яні російські військові б'ють росіян у Воронезькій області: "На, нах#й! Ты че, бл#!". ВIДЕО
П'яні російські військові побили місцевих мешканців в Воронезькій області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бійки опублікований у соцмережах.
"У Воронезьку та Брянську області стягнули багато військових. Місцеві кажуть, що вони постійно п'яні і для підтримки бойового духу "тренуються" на місцевих. Це, приміром, у Воронезькій області", - пише автор публікації.
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Топ коментарі
+109 Kindrat74
показати весь коментар05.05.2022 10:06 Посилання
+100 MAKAROV #508144
показати весь коментар05.05.2022 10:08 Посилання
+47 Руслан Жгун #517528
показати весь коментар05.05.2022 10:10 Посилання
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Ваші слова та до Бога.....
Я в таких випадках згадую старий совковий анекдот:
Совок. Спецназівців інструктують перед польотом в Афганістан: там все навкруги вороже, там всі душмани, а за кожну голову душмана - премія 10 карбованців.
Завантажують роту в літак, летять. І ось посадка. Перед виходом командир каже - зупинка на 2 години, аби через 120 хвилин, всі як один були в літаку.
Через 2 години - особовий склад повертається. Всі з мішками, з яких капає кров.
Командир питає: це що? Відповідь: ну так голів душманів набрали, в кожного по 20 штук.
Командир волає: ДЕБІЛЕ, ЦЕ ДУШАНБЕ, МИ ДО АФГАНУ ЩЕ НЕ ДОЛЕТІЛИ.
Я до чого: в совкораші псам дикторів начхати - кого різати. Головне - аби не пручалися.