Пьяные российские военные избивают россиян в Воронежской области: "На, нах#й! Ты че, бл#!". ВИДЕО
Пьяные российские военные избили местных жителей в Воронежской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент потасовки опубликован в соцсетях.
"В Воронежскую и Брянскую области стянули очень много военных. Местные говорят, что они постоянно пьяны и для поддержания боевого духа "тренируются" на местных. Это, например, в Воронежской области", - пишет автор публикации.
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Топ комментарии
+109 Kindrat74
показать весь комментарий05.05.2022 10:06 Ссылка
+100 MAKAROV #508144
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+47 Руслан Жгун #517528
показать весь комментарий05.05.2022 10:10 Ссылка
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Ваші слова та до Бога.....
Я в таких випадках згадую старий совковий анекдот:
Совок. Спецназівців інструктують перед польотом в Афганістан: там все навкруги вороже, там всі душмани, а за кожну голову душмана - премія 10 карбованців.
Завантажують роту в літак, летять. І ось посадка. Перед виходом командир каже - зупинка на 2 години, аби через 120 хвилин, всі як один були в літаку.
Через 2 години - особовий склад повертається. Всі з мішками, з яких капає кров.
Командир питає: це що? Відповідь: ну так голів душманів набрали, в кожного по 20 штук.
Командир волає: ДЕБІЛЕ, ЦЕ ДУШАНБЕ, МИ ДО АФГАНУ ЩЕ НЕ ДОЛЕТІЛИ.
Я до чого: в совкораші псам дикторів начхати - кого різати. Головне - аби не пручалися.