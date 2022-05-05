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Пьяные российские военные избивают россиян в Воронежской области: "На, нах#й! Ты че, бл#!". ВИДЕО

Пьяные российские военные избили местных жителей в Воронежской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент потасовки опубликован в соцсетях.

"В Воронежскую и Брянскую области стянули очень много военных. Местные говорят, что они постоянно пьяны и для поддержания боевого духа "тренируются" на местных. Это, например, в Воронежской области", - пишет автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: "Ты че, бл#, осло#б #баный", - общение в армии РФ из телефона российского оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) драка (2027) россия (96086)


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Топ комментарии
+109
Яке ж гарне видовище )))
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05.05.2022 10:06
+100
Пусть достают ножи и калаши! Всех в расход! Пусть убьют друг друга, водки еще подвезите чтоб это поскорее случилось
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05.05.2022 10:08
+47
Воронеж будет не только разбомблен но и избит ☝ .. на, нах#й!
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05.05.2022 10:10
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разом випити, а потім вчинити між собою побоїще - типова розвага москалів. Особливо вони вподобали бити лежачого "з носака", що в розборках українських пацанів вважається недопустимим та ганьбою
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05.05.2022 17:02 Ответить
"бити лежачого "з носака", що в розборках українських пацанів вважається недопустимим та ганьбою "

Ваші слова та до Бога.....
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06.05.2022 08:24 Ответить
Макакі в бою. Серце радіє, коли бачить як ці примати один одного тлумлять. Аж допомогти обом сторонам одразу захотілося. Кацапня - це органічна субстанція, яка має бути дохла! Завжди.
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05.05.2022 17:09 Ответить
Освободителей пришли 😀
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05.05.2022 17:37 Ответить
взагалі - так, але зараз цей номер не пройде.
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06.05.2022 09:30 Ответить
А можна 2 серію
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05.05.2022 18:42 Ответить
********** рашабыдло --- биомусор с буквой ..зю.. вместо мозгов --- с мамой ********* умеют только через мать твою перемать по телефону --- ***** вывел в бензакалонке новый сорт рашафашистов . гундяев-***** всю эту нечисть благословил
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05.05.2022 19:03 Ответить
А, власне, чим мирняк у Воронежі відрізняється від мирняка в Сумах? В голові менше насрано пропагандою? Так цим нелюдам начхати, що там в головах тих, кого вони катують або лупцюють.

Я в таких випадках згадую старий совковий анекдот:

Совок. Спецназівців інструктують перед польотом в Афганістан: там все навкруги вороже, там всі душмани, а за кожну голову душмана - премія 10 карбованців.
Завантажують роту в літак, летять. І ось посадка. Перед виходом командир каже - зупинка на 2 години, аби через 120 хвилин, всі як один були в літаку.
Через 2 години - особовий склад повертається. Всі з мішками, з яких капає кров.
Командир питає: це що? Відповідь: ну так голів душманів набрали, в кожного по 20 штук.
Командир волає: ДЕБІЛЕ, ЦЕ ДУШАНБЕ, МИ ДО АФГАНУ ЩЕ НЕ ДОЛЕТІЛИ.

Я до чого: в совкораші псам дикторів начхати - кого різати. Головне - аби не пручалися.
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05.05.2022 19:38 Ответить
Это **** любовь! Бьют значит любят!
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06.05.2022 09:06 Ответить
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