УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12906 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
33 009 22

Bayraktar працює по позиціях окупантів на Зміїному. ВIДЕО

Безпілотник Bayraktar завдає ударів по позиціях окупаційних військ РФ на захопленому острові Зміїний.

Відповідне відео оприлюднило оперативне командування "Південь", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чудовий подарунок до свята! Найкраща співпраця родів військ задля нашої перемоги", – підписали відео військові.

Читайте: Російський фрегат горить біля острова Зміїний (оновлено)

Автор: 

Зміїний (164) Байрактар (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Ну и, к слову, по легенде на острове Змеиный похорнен Ахиллес.
показати весь коментар
06.05.2022 14:18 Відповісти
+20
Так кажуть фрегат адмірал макаров трішечки палає, але там мабуть не тільки байрактар, а як і по москві з нептунчиком.
В добру путь за москвою по відомому маршруту ....
показати весь коментар
06.05.2022 14:35 Відповісти
+18
Привет Юрию Касьянову и его убогому самодовольному чванству. Как там ваши "привязные" беспилотники на поводке, Юрий, много целей уже уничтожили?
показати весь коментар
06.05.2022 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Может по фрегату тоже Байрактар отработал?
показати весь коментар
06.05.2022 14:17 Відповісти
Так кажуть фрегат адмірал макаров трішечки палає, але там мабуть не тільки байрактар, а як і по москві з нептунчиком.
В добру путь за москвою по відомому маршруту ....
показати весь коментар
06.05.2022 14:35 Відповісти
Ну так, з нептуном.
показати весь коментар
06.05.2022 14:45 Відповісти
Ну и, к слову, по легенде на острове Змеиный похорнен Ахиллес.
показати весь коментар
06.05.2022 14:18 Відповісти
Согласно древнегреческой легенде, остров подняла со дна моря богиня Фетида для своего сына Ахилла. На Змеином был сооружен, а позже разрушен храм Ахилла. Руины храма (квадратное сооружение стороной около 30 м) были найдены и описаны в XIX веке.
показати весь коментар
06.05.2022 14:26 Відповісти
Так,той маяк, що там зараз є був збудований якраз з каміння храму Ахіла де за легендою знаходився його склеп.Чудову туристичну локацію було зруйновано ще під час перебування цих територій у складі російської імперії..
показати весь коментар
06.05.2022 14:33 Відповісти
из тех же камней отстроим еще красивей локацию
показати весь коментар
06.05.2022 20:13 Відповісти
Привет Юрию Касьянову и его убогому самодовольному чванству. Как там ваши "привязные" беспилотники на поводке, Юрий, много целей уже уничтожили?
показати весь коментар
06.05.2022 14:20 Відповісти
Игпердила не базарь пра шо саабражаешь. Благадаря карышневай гуане эта тема вааще не взлетела в результате кровавая жопа. ПС. А Юрец в отличии от типе бегает с автоматом и мавиками на фронте.
показати весь коментар
06.05.2022 17:01 Відповісти
Складывается впечатление, что операторы байрактаров проходят стажировку по Змеиному, прежде чем пойдут на фронт.
ЗЫ Мне кажется или картинка с байрактаров стала чуть другая?
показати весь коментар
06.05.2022 14:20 Відповісти
То видимо новая партия с нашими двигателями и новой прошивкой💪
показати весь коментар
06.05.2022 15:24 Відповісти
BAYRAKTAR TB-2 Красавчик )))
Видає квитки всім до кАбзона .
Кстаті, Йося співає вже місяць без зупинки(без аншлагу)
В перших рядах сидять гЄнєрали, утоплєнік мАцква, сАратов....
показати весь коментар
06.05.2022 14:23 Відповісти
Потенційного утоплєнніка макарАва ******* біля будки білетера, - він поки що пручається, йти на концерт не хоче
показати весь коментар
06.05.2022 14:27 Відповісти
почему там одни целые споруды?
показати весь коментар
06.05.2022 14:24 Відповісти
Писзсдёжш ! Кремлёвские войска прапаганды сказали, что уничтожено 123% Украинских байрактаров !!!
показати весь коментар
06.05.2022 14:32 Відповісти
Священное число - 146%.
показати весь коментар
06.05.2022 16:31 Відповісти
152...саме стільки "було" у нас літаків і вони всі...знищені. ну, так на мокшандії пиз..ть своїм ватанам.
показати весь коментар
08.05.2022 09:43 Відповісти
Не знаю для кого та Фетида остров сотворяла, для какого-такого Ахиллеса, но для кацапов украинцы там сотворили AXY YESSS!!!
показати весь коментар
06.05.2022 14:40 Відповісти
Змие *******.
показати весь коментар
06.05.2022 17:03 Відповісти
не вставляйте відео з телеграму. фіговий плеєр, неможливо дивитися
показати весь коментар
06.05.2022 14:58 Відповісти
Тор, который прячут за зданиями от воздушных атак, которые он по логике должен был отражать?0_0

Во кацапы дают. У них не техника, а одни названия ПВО.

Видимо, он и прикрывал "Макарыча", а когда по нему вдарили, обосрался и попытался спрятаться за маяком.
показати весь коментар
06.05.2022 15:10 Відповісти
Байрактар и Нептун классно подружились и хорошие дела делают совместно.
показати весь коментар
06.05.2022 18:13 Відповісти
 
 