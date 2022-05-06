Bayraktar працює по позиціях окупантів на Зміїному. ВIДЕО
Безпілотник Bayraktar завдає ударів по позиціях окупаційних військ РФ на захопленому острові Зміїний.
Відповідне відео оприлюднило оперативне командування "Південь", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чудовий подарунок до свята! Найкраща співпраця родів військ задля нашої перемоги", – підписали відео військові.
Топ коментарі
+25 Nikolay Ivankov #508849
показати весь коментар06.05.2022 14:18 Відповісти Посилання
+20 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар06.05.2022 14:35 Відповісти Посилання
+18 18c49ed2
показати весь коментар06.05.2022 14:20 Відповісти Посилання
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В добру путь за москвою по відомому маршруту ....
ЗЫ Мне кажется или картинка с байрактаров стала чуть другая?
Видає квитки всім до кАбзона .
Кстаті, Йося співає вже місяць без зупинки(без аншлагу)
В перших рядах сидять гЄнєрали, утоплєнік мАцква, сАратов....
Во кацапы дают. У них не техника, а одни названия ПВО.
Видимо, он и прикрывал "Макарыча", а когда по нему вдарили, обосрался и попытался спрятаться за маяком.