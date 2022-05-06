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Bayraktar работает по позициям оккупантов на Змеином. ВИДЕО

Беспилотник Bayraktar наносит удары по позициям оккупационных войск РФ на захваченном острове Змеиный.

Соответствующее видео обнародовало оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ.

"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск ради нашей победы", – подписали видео военные.

Читайте также: Bayraktar является одним из символов борьбы в Украине, - Сельчук Байрактар

Автор: 

Змеиный (180) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+25
Ну и, к слову, по легенде на острове Змеиный похорнен Ахиллес.
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06.05.2022 14:18 Ответить
+20
Так кажуть фрегат адмірал макаров трішечки палає, але там мабуть не тільки байрактар, а як і по москві з нептунчиком.
В добру путь за москвою по відомому маршруту ....
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06.05.2022 14:35 Ответить
+18
Привет Юрию Касьянову и его убогому самодовольному чванству. Как там ваши "привязные" беспилотники на поводке, Юрий, много целей уже уничтожили?
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06.05.2022 14:20 Ответить
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Может по фрегату тоже Байрактар отработал?
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06.05.2022 14:17 Ответить
Так кажуть фрегат адмірал макаров трішечки палає, але там мабуть не тільки байрактар, а як і по москві з нептунчиком.
В добру путь за москвою по відомому маршруту ....
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06.05.2022 14:35 Ответить
Ну так, з нептуном.
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06.05.2022 14:45 Ответить
Ну и, к слову, по легенде на острове Змеиный похорнен Ахиллес.
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06.05.2022 14:18 Ответить
Согласно древнегреческой легенде, остров подняла со дна моря богиня Фетида для своего сына Ахилла. На Змеином был сооружен, а позже разрушен храм Ахилла. Руины храма (квадратное сооружение стороной около 30 м) были найдены и описаны в XIX веке.
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06.05.2022 14:26 Ответить
Так,той маяк, що там зараз є був збудований якраз з каміння храму Ахіла де за легендою знаходився його склеп.Чудову туристичну локацію було зруйновано ще під час перебування цих територій у складі російської імперії..
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06.05.2022 14:33 Ответить
из тех же камней отстроим еще красивей локацию
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06.05.2022 20:13 Ответить
Привет Юрию Касьянову и его убогому самодовольному чванству. Как там ваши "привязные" беспилотники на поводке, Юрий, много целей уже уничтожили?
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06.05.2022 14:20 Ответить
Игпердила не базарь пра шо саабражаешь. Благадаря карышневай гуане эта тема вааще не взлетела в результате кровавая жопа. ПС. А Юрец в отличии от типе бегает с автоматом и мавиками на фронте.
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06.05.2022 17:01 Ответить
Складывается впечатление, что операторы байрактаров проходят стажировку по Змеиному, прежде чем пойдут на фронт.
ЗЫ Мне кажется или картинка с байрактаров стала чуть другая?
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06.05.2022 14:20 Ответить
То видимо новая партия с нашими двигателями и новой прошивкой💪
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06.05.2022 15:24 Ответить
BAYRAKTAR TB-2 Красавчик )))
Видає квитки всім до кАбзона .
Кстаті, Йося співає вже місяць без зупинки(без аншлагу)
В перших рядах сидять гЄнєрали, утоплєнік мАцква, сАратов....
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06.05.2022 14:23 Ответить
Потенційного утоплєнніка макарАва ******* біля будки білетера, - він поки що пручається, йти на концерт не хоче
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06.05.2022 14:27 Ответить
почему там одни целые споруды?
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06.05.2022 14:24 Ответить
Писзсдёжш ! Кремлёвские войска прапаганды сказали, что уничтожено 123% Украинских байрактаров !!!
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06.05.2022 14:32 Ответить
Священное число - 146%.
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06.05.2022 16:31 Ответить
152...саме стільки "було" у нас літаків і вони всі...знищені. ну, так на мокшандії пиз..ть своїм ватанам.
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08.05.2022 09:43 Ответить
Не знаю для кого та Фетида остров сотворяла, для какого-такого Ахиллеса, но для кацапов украинцы там сотворили AXY YESSS!!!
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06.05.2022 14:40 Ответить
Змие *******.
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06.05.2022 17:03 Ответить
не вставляйте відео з телеграму. фіговий плеєр, неможливо дивитися
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06.05.2022 14:58 Ответить
Тор, который прячут за зданиями от воздушных атак, которые он по логике должен был отражать?0_0

Во кацапы дают. У них не техника, а одни названия ПВО.

Видимо, он и прикрывал "Макарыча", а когда по нему вдарили, обосрался и попытался спрятаться за маяком.
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06.05.2022 15:10 Ответить
Байрактар и Нептун классно подружились и хорошие дела делают совместно.
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06.05.2022 18:13 Ответить
 
 