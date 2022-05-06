Bayraktar работает по позициям оккупантов на Змеином. ВИДЕО
Беспилотник Bayraktar наносит удары по позициям оккупационных войск РФ на захваченном острове Змеиный.
Соответствующее видео обнародовало оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ.
"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск ради нашей победы", – подписали видео военные.
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+25 Nikolay Ivankov #508849
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+20 Oleksandr Yushchuk
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+18 18c49ed2
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В добру путь за москвою по відомому маршруту ....
ЗЫ Мне кажется или картинка с байрактаров стала чуть другая?
Видає квитки всім до кАбзона .
Кстаті, Йося співає вже місяць без зупинки(без аншлагу)
В перших рядах сидять гЄнєрали, утоплєнік мАцква, сАратов....
Во кацапы дают. У них не техника, а одни названия ПВО.
Видимо, он и прикрывал "Макарыча", а когда по нему вдарили, обосрался и попытался спрятаться за маяком.