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Пам’ятник комсомольцям демонтують у Коростені. ВIДЕО

Зранку, 7 травня, у Коростені почали демонтувати пам’ятник "Молоді ХХ століття", або пам’ятник комсомольцям, як його називають місцеві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Коростень today

Під час демонтажу на однойменній площі були присутні громадські активісти та члени територіальної оборони Коростеня.

Акцію з демонтажу меморіалу ще 5 травня анонсувала громадська організація "Молодь Північного краю".

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Автор: 

демонтаж (193) пам’ятник (931) Коростень (12)


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Топ коментарі
+19
А когда Донецк переименуют в Юзовку? ВЕРНИТЕ ГОРОДУ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ!
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07.05.2022 11:06 Відповісти
+15
Не забудьте розбити на друзки і на смітник. Щоб у кацапів не було бажання припертись і поновити.
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07.05.2022 11:02 Відповісти
+14
Капец, 30 лет прошло, а кацапские идолы еще стоят!
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07.05.2022 11:06 Відповісти
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Не забудьте розбити на друзки і на смітник. Щоб у кацапів не було бажання припертись і поновити.
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07.05.2022 11:02 Відповісти
Та вони його можуть із гімна зліпити
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07.05.2022 11:05 Відповісти
Можуть. Та воліють повертати оригінал, який був ще при советах. Фетіш. Поклоніння ідолу минулого.
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07.05.2022 11:09 Відповісти
карго-культ, як у папуасів Мікронезії
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07.05.2022 11:20 Відповісти
А когда Донецк переименуют в Юзовку? ВЕРНИТЕ ГОРОДУ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ!
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07.05.2022 11:06 Відповісти
Капец, 30 лет прошло, а кацапские идолы еще стоят!
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07.05.2022 11:06 Відповісти
То так називалися раніше ватні поліцаї, які сьогодні перейшли на бік ворога, а тоді також перейшли на бік цього ж ворога і знищували свій народ. Ті нелюди знищили найкращих і наплодили своїх "какая разница", які і гальмують розвиток держави і її рух до Європи і НАТО.
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07.05.2022 11:06 Відповісти
---ооо..бєрьозкі..я на родінє..
--та ні..--це бєрьозка щоб тебе повісити
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07.05.2022 11:13 Відповісти
Как-то, лет десять тому, проезжал через Коростень. Пришлось некоторое время куковать на жд вокзале. Перед этим, был там крайний раз в 93 году. В середине ничего не изменилось. Те же лавочки, те же картины на стене с Лениным, рабочими, пионерами. Ещё бы телевизор на стене с бубнящей программой Время и был бы полный аллес капут. Короче, было впечатление, что вернулся на машине времени назад в совок. Сейчас там вроде бы уже не так, но, думаю совковщиной в тех краях ещё попахивает.
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07.05.2022 11:14 Відповісти
До 1917 року Коростень називали Іскоростень або Іскорость. Першу згадку про місто, яке було столицею древлян, знаходять у «Повісті минулих літ» Нестора Літописця і датується вона 945 роком. Щоправда, роком відліку історії Коростеня прийнято вважати 705-й, про що свідчать численні археологічні знахідки. Часто ми чули в нашій історії, що поляни(Кияни) не могли самі управляти державою і позвали правити воїнів-скандинавів. Але ми знаємо, що поруч були місцеві древляни, якими правив князь Мал і вони були набагато краще озброєні і заможніші, просто мирніші, що оберталося їм приходу(нападу), то Ігоря за даниною, то його дружини Ольги (Хельди) для помсти за його знищення древлянами. (Ігор і Ольга скандинавського похождення). При радянському союзі про ці найстаріші місця нашої історії ніхто не знав, прославлялися ленінград,москва ті інші колонії Орди, а наша пам'ять стиралася.
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07.05.2022 11:17 Відповісти
Только не делайте больше ошибок. Не в *музей* и не на хранение, а на полную утилизацию и пепел по ветру. Потому что зло имеет свойство притягивать к себе еще большее зло.
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07.05.2022 11:18 Відповісти
Невже людям самим не гидко було ці всі 30 років терпіти в себе в місті цю савєцьку риганину ? Це ж як треба було деградувати . Ну нічо . Може наступне покоління буде розумнішим . Видно що виправляються , потрохи набираються розуму .
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07.05.2022 11:19 Відповісти
Полностью за перенос памятника в отдельный парк
Но надо будет детям внукам правнукам показывать
Какими мы были-- чтобы в будущем не повторяли наших ошибок
Историю надо писать как она есть -- без /потребностей власти /
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07.05.2022 11:26 Відповісти
Краснопузые Шариковы сильно возмущамс...,типа это наше общее прошедшее дерьмо...
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07.05.2022 11:32 Відповісти
Нахрена этот компот?! Молоді нема шо робить? Поки кацапськи танки по Україні катаються? ********* цей памятник на макітру цім "активистам чі перехожим, кому на голову! Переможемо тоді із памятниками розібратися час!
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07.05.2022 11:46 Відповісти
Питання, а якого хєра той пам'ятник до сьогодні робив?
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07.05.2022 11:57 Відповісти
Коли був прийнятий закон про декомунізацію, а виконувати його почали тільки тепер.
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07.05.2022 11:58 Відповісти
та никакой деком не было, так, поменяли центральные улицы, а всех врагов народа оставили в покое да на персональных пенсиях, это вам не германия после ихнего фюрера
а жаль, вата до сих пор отравляет жизнь и за нового фюрера топит
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07.05.2022 12:25 Відповісти
*****! Как вы политиканы заИ*али! Фуйней занимаются! Друг, который с 2015 года воюет, рассказывает, что арта с минимумом боеприпасов, они два месяца без отдыха, еда только волонтерская! Это ЗСУ на «0»! А тут ***** памятник мешает! Не прорветесь вы к кормушке! Умом не вышли! И смелости хватает только с бетонными идолами воевать!
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07.05.2022 12:03 Відповісти
Кацапидлівцю, а ну серни ще якоюсь *********** пропагандонією.
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07.05.2022 13:00 Відповісти
В Украине больше нечем заняться, никуда людской ресурс тратить и бензин,
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07.05.2022 12:25 Відповісти
Знаєш, я не проти, якби замість цеї дурнуватої скульптури зачистили з сотню таких як ти.
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07.05.2022 13:02 Відповісти
Я читаю и не знаю что ответить! Так кацапедлы приперлись в Украину уничтожать тех кто не вписывается в их убогий мирок! Чем ты от них отлчаешься?
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07.05.2022 13:17 Відповісти
кацап - їди на ***!!
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07.05.2022 15:26 Відповісти
Как сказал бы отец Федор - Сам дурак! Но думаю, в связи с ограниченностью кругозора сарказм понят не будет!
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07.05.2022 17:22 Відповісти
раньше надо было и не только памятники зачистить
а сейчас очень не вовремя: тов геббельсам на руку для мобилизации рашистов
после победы этим заниматься, а сейчас хотя бы мосты да дороги подправить...
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07.05.2022 12:30 Відповісти
підтримую! все що пов'язане з червоним терором має бути знищине
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07.05.2022 12:31 Відповісти
Памятник пареньку, "склеившему" девку и показывающий ей где есть свободная квартира.
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07.05.2022 14:29 Відповісти
 
 