Пам’ятник комсомольцям демонтують у Коростені. ВIДЕО

Зранку, 7 травня, у Коростені почали демонтувати пам’ятник "Молоді ХХ століття", або пам’ятник комсомольцям, як його називають місцеві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Коростень today

Під час демонтажу на однойменній площі були присутні громадські активісти та члени територіальної оборони Коростеня.

Акцію з демонтажу меморіалу ще 5 травня анонсувала громадська організація "Молодь Північного краю".

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