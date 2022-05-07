Пам’ятник комсомольцям демонтують у Коростені. ВIДЕО
Зранку, 7 травня, у Коростені почали демонтувати пам’ятник "Молоді ХХ століття", або пам’ятник комсомольцям, як його називають місцеві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Коростень today
Під час демонтажу на однойменній площі були присутні громадські активісти та члени територіальної оборони Коростеня.
Акцію з демонтажу меморіалу ще 5 травня анонсувала громадська організація "Молодь Північного краю".
Топ коментарі
+19 Старый зольдат
показати весь коментар07.05.2022 11:06 Відповісти Посилання
+15 Чайка Київ
показати весь коментар07.05.2022 11:02 Відповісти Посилання
+14 piter piter
показати весь коментар07.05.2022 11:06 Відповісти Посилання
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--та ні..--це бєрьозка щоб тебе повісити
Но надо будет детям внукам правнукам показывать
Какими мы были-- чтобы в будущем не повторяли наших ошибок
Историю надо писать как она есть -- без /потребностей власти /
а жаль, вата до сих пор отравляет жизнь и за нового фюрера топит
а сейчас очень не вовремя: тов геббельсам на руку для мобилизации рашистов
после победы этим заниматься, а сейчас хотя бы мосты да дороги подправить...