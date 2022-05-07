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Памятник комсомольцам демонтируют в Коростене. ВIДЕО

Утром, 7 мая, в Коростене начали демонтировать памятник "Молодежи ХХ века" или памятник комсомольцам, как его называют местные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коростень today.

В ходе демонтажа на одноименной площади присутствовали общественные активисты и члены территориальной обороны Коростеня.

Акцию по демонтажу мемориала еще 5 мая анонсировала общественная организация "Молодежь Северного края".

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Автор: 

демонтаж (202) памятник (2242) Коростень (9)


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Топ комментарии
+19
А когда Донецк переименуют в Юзовку? ВЕРНИТЕ ГОРОДУ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ!
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07.05.2022 11:06 Ответить
+15
Не забудьте розбити на друзки і на смітник. Щоб у кацапів не було бажання припертись і поновити.
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07.05.2022 11:02 Ответить
+14
Капец, 30 лет прошло, а кацапские идолы еще стоят!
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07.05.2022 11:06 Ответить
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Не забудьте розбити на друзки і на смітник. Щоб у кацапів не було бажання припертись і поновити.
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07.05.2022 11:02 Ответить
Та вони його можуть із гімна зліпити
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07.05.2022 11:05 Ответить
Можуть. Та воліють повертати оригінал, який був ще при советах. Фетіш. Поклоніння ідолу минулого.
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07.05.2022 11:09 Ответить
карго-культ, як у папуасів Мікронезії
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07.05.2022 11:20 Ответить
А когда Донецк переименуют в Юзовку? ВЕРНИТЕ ГОРОДУ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ!
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07.05.2022 11:06 Ответить
Капец, 30 лет прошло, а кацапские идолы еще стоят!
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07.05.2022 11:06 Ответить
То так називалися раніше ватні поліцаї, які сьогодні перейшли на бік ворога, а тоді також перейшли на бік цього ж ворога і знищували свій народ. Ті нелюди знищили найкращих і наплодили своїх "какая разница", які і гальмують розвиток держави і її рух до Європи і НАТО.
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07.05.2022 11:06 Ответить
---ооо..бєрьозкі..я на родінє..
--та ні..--це бєрьозка щоб тебе повісити
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07.05.2022 11:13 Ответить
Как-то, лет десять тому, проезжал через Коростень. Пришлось некоторое время куковать на жд вокзале. Перед этим, был там крайний раз в 93 году. В середине ничего не изменилось. Те же лавочки, те же картины на стене с Лениным, рабочими, пионерами. Ещё бы телевизор на стене с бубнящей программой Время и был бы полный аллес капут. Короче, было впечатление, что вернулся на машине времени назад в совок. Сейчас там вроде бы уже не так, но, думаю совковщиной в тех краях ещё попахивает.
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07.05.2022 11:14 Ответить
До 1917 року Коростень називали Іскоростень або Іскорость. Першу згадку про місто, яке було столицею древлян, знаходять у «Повісті минулих літ» Нестора Літописця і датується вона 945 роком. Щоправда, роком відліку історії Коростеня прийнято вважати 705-й, про що свідчать численні археологічні знахідки. Часто ми чули в нашій історії, що поляни(Кияни) не могли самі управляти державою і позвали правити воїнів-скандинавів. Але ми знаємо, що поруч були місцеві древляни, якими правив князь Мал і вони були набагато краще озброєні і заможніші, просто мирніші, що оберталося їм приходу(нападу), то Ігоря за даниною, то його дружини Ольги (Хельди) для помсти за його знищення древлянами. (Ігор і Ольга скандинавського похождення). При радянському союзі про ці найстаріші місця нашої історії ніхто не знав, прославлялися ленінград,москва ті інші колонії Орди, а наша пам'ять стиралася.
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07.05.2022 11:17 Ответить
Только не делайте больше ошибок. Не в *музей* и не на хранение, а на полную утилизацию и пепел по ветру. Потому что зло имеет свойство притягивать к себе еще большее зло.
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07.05.2022 11:18 Ответить
Невже людям самим не гидко було ці всі 30 років терпіти в себе в місті цю савєцьку риганину ? Це ж як треба було деградувати . Ну нічо . Може наступне покоління буде розумнішим . Видно що виправляються , потрохи набираються розуму .
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07.05.2022 11:19 Ответить
Полностью за перенос памятника в отдельный парк
Но надо будет детям внукам правнукам показывать
Какими мы были-- чтобы в будущем не повторяли наших ошибок
Историю надо писать как она есть -- без /потребностей власти /
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07.05.2022 11:26 Ответить
Краснопузые Шариковы сильно возмущамс...,типа это наше общее прошедшее дерьмо...
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07.05.2022 11:32 Ответить
Нахрена этот компот?! Молоді нема шо робить? Поки кацапськи танки по Україні катаються? ********* цей памятник на макітру цім "активистам чі перехожим, кому на голову! Переможемо тоді із памятниками розібратися час!
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07.05.2022 11:46 Ответить
Питання, а якого хєра той пам'ятник до сьогодні робив?
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07.05.2022 11:57 Ответить
Коли був прийнятий закон про декомунізацію, а виконувати його почали тільки тепер.
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07.05.2022 11:58 Ответить
та никакой деком не было, так, поменяли центральные улицы, а всех врагов народа оставили в покое да на персональных пенсиях, это вам не германия после ихнего фюрера
а жаль, вата до сих пор отравляет жизнь и за нового фюрера топит
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07.05.2022 12:25 Ответить
*****! Как вы политиканы заИ*али! Фуйней занимаются! Друг, который с 2015 года воюет, рассказывает, что арта с минимумом боеприпасов, они два месяца без отдыха, еда только волонтерская! Это ЗСУ на «0»! А тут ***** памятник мешает! Не прорветесь вы к кормушке! Умом не вышли! И смелости хватает только с бетонными идолами воевать!
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07.05.2022 12:03 Ответить
Кацапидлівцю, а ну серни ще якоюсь *********** пропагандонією.
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07.05.2022 13:00 Ответить
В Украине больше нечем заняться, никуда людской ресурс тратить и бензин,
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07.05.2022 12:25 Ответить
Знаєш, я не проти, якби замість цеї дурнуватої скульптури зачистили з сотню таких як ти.
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07.05.2022 13:02 Ответить
Я читаю и не знаю что ответить! Так кацапедлы приперлись в Украину уничтожать тех кто не вписывается в их убогий мирок! Чем ты от них отлчаешься?
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07.05.2022 13:17 Ответить
кацап - їди на ***!!
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07.05.2022 15:26 Ответить
Как сказал бы отец Федор - Сам дурак! Но думаю, в связи с ограниченностью кругозора сарказм понят не будет!
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07.05.2022 17:22 Ответить
раньше надо было и не только памятники зачистить
а сейчас очень не вовремя: тов геббельсам на руку для мобилизации рашистов
после победы этим заниматься, а сейчас хотя бы мосты да дороги подправить...
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07.05.2022 12:30 Ответить
підтримую! все що пов'язане з червоним терором має бути знищине
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07.05.2022 12:31 Ответить
Памятник пареньку, "склеившему" девку и показывающий ей где есть свободная квартира.
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07.05.2022 14:29 Ответить
 
 