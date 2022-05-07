Памятник комсомольцам демонтируют в Коростене. ВIДЕО

Утром, 7 мая, в Коростене начали демонтировать памятник "Молодежи ХХ века" или памятник комсомольцам, как его называют местные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коростень today.

В ходе демонтажа на одноименной площади присутствовали общественные активисты и члены территориальной обороны Коростеня.

Акцию по демонтажу мемориала еще 5 мая анонсировала общественная организация "Молодежь Северного края".

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