Памятник комсомольцам демонтируют в Коростене. ВIДЕО
Утром, 7 мая, в Коростене начали демонтировать памятник "Молодежи ХХ века" или памятник комсомольцам, как его называют местные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коростень today.
В ходе демонтажа на одноименной площади присутствовали общественные активисты и члены территориальной обороны Коростеня.
Акцию по демонтажу мемориала еще 5 мая анонсировала общественная организация "Молодежь Северного края".
Топ комментарии
+19 Старый зольдат
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+15 Чайка Київ
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+14 piter piter
показать весь комментарий07.05.2022 11:06 Ответить Ссылка
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--та ні..--це бєрьозка щоб тебе повісити
Но надо будет детям внукам правнукам показывать
Какими мы были-- чтобы в будущем не повторяли наших ошибок
Историю надо писать как она есть -- без /потребностей власти /
а жаль, вата до сих пор отравляет жизнь и за нового фюрера топит
а сейчас очень не вовремя: тов геббельсам на руку для мобилизации рашистов
после победы этим заниматься, а сейчас хотя бы мосты да дороги подправить...