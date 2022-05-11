Зруйнований російськими окупантами центр Маріуполя. ВIДЕО
В мережі показали зруйнований російськими окупантами Маріуполь.
Відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
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olele
показати весь коментар11.05.2022 22:12 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
olele
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MAKAROV #508144
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No way #475031
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