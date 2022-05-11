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Новини Відео Війна
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У небі над "Азовсталлю" - чорні клуби диму. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь".

Відео оприлюднив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю. От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю світову спільноту долучитися до евакуації важкопоранених із "Азовсталі", - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3245) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+28
На жаль їх уже "списали", на марафоні про це не покажуть, бо там ефір заповнили зеленські-єрмаки-подоляки-арестовичі і решта "героїчної" зеленої погані(

Володимир Омелян:
Я, як і багато інших глядачів та журналістів, був зачарований прес-конференцією офіцера Азову Іллі Самойленка.
Досконала англійська, чітка структура меседжів і проста для сприйняття логіка, навіть доречні жарти. І це все в той час, коли над тобою вибухають бомби і йде штурм за штурмом.

Але, виявилося, що Ілля - справді Iron Man і досвідчений боєць.
Отримавши серйозні поранення у 2017 - він повернувся у стрій, воює і перемагає!

Вибачте. А бєня марафон це показував?
Ann Winter:
Ні, він показував як ********** гуляє по Рейхстагу. Відчуй різницю, таке зветься…

- Зверніть увагу, що за 73 дні війни в Україні не з'явилося жодного публічного героя (непублічних, впевнені, тисячі).

Навіть прикордонника, який надіслав нах.. російський військовий корабель, не пускають на телебачення.

Всі лаври героя та переможця хоче залишити собі лише одна людина, яка не любить конкуренцію. Навіть якщо це конкуренція героїв, які рятують країну.

"Батько народів". Було вже таке. І теж - трансформувався зі «слуги».

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11.05.2022 18:19 Відповісти
+24
Як же я мрію шоб над всією проклятою мацкаляндією був такий дим!!!😡
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11.05.2022 18:09 Відповісти
+21
ви розумієте що вони помруть в прямому ефірі, під бєнємарафон і книжки з цитатами! ....
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11.05.2022 18:08 Відповісти
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ви розумієте що вони помруть в прямому ефірі, під бєнємарафон і книжки з цитатами! ....
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11.05.2022 18:08 Відповісти
Всі розуміють що така ймовірність є. Ваші пропозиції.
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11.05.2022 18:10 Відповісти
а які пропозиції вазеліну? Південь весь здав, дол*****, ми його не плануємо звільняти? Або чекаємо, поки орки зміцняться на зайнятих позиціях, накопичать ресурси і потім проб'ють коридор до ПМР, вони можуть так продовжити по шматках і відхапувати території!
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11.05.2022 18:21 Відповісти
мы действуем в меру своих сил и возможностей
и не надо виновных искать
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11.05.2022 18:27 Відповісти
кто это "мы"?

Когда азовцы просили просто разрешение для саморазблокирования или просили 1500 добровольцев тоже "в меру сил и возможностей"?
п.здыш здесь...
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11.05.2022 18:43 Відповісти
Ми? Ти вже записався до ВСУ та купив квитка, щоб писати "ми"?
Чи тобі десятка тисяч українськіх життів не шкода?
"накопичать ресурси" - ти взагалі за ситуацією не слідкує - вони не накопичують, а атакують зараз.
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11.05.2022 18:31 Відповісти
На жаль їх уже "списали", на марафоні про це не покажуть, бо там ефір заповнили зеленські-єрмаки-подоляки-арестовичі і решта "героїчної" зеленої погані(

Володимир Омелян:
Я, як і багато інших глядачів та журналістів, був зачарований прес-конференцією офіцера Азову Іллі Самойленка.
Досконала англійська, чітка структура меседжів і проста для сприйняття логіка, навіть доречні жарти. І це все в той час, коли над тобою вибухають бомби і йде штурм за штурмом.

Але, виявилося, що Ілля - справді Iron Man і досвідчений боєць.
Отримавши серйозні поранення у 2017 - він повернувся у стрій, воює і перемагає!

Вибачте. А бєня марафон це показував?
Ann Winter:
Ні, він показував як ********** гуляє по Рейхстагу. Відчуй різницю, таке зветься…

- Зверніть увагу, що за 73 дні війни в Україні не з'явилося жодного публічного героя (непублічних, впевнені, тисячі).

Навіть прикордонника, який надіслав нах.. російський військовий корабель, не пускають на телебачення.

Всі лаври героя та переможця хоче залишити собі лише одна людина, яка не любить конкуренцію. Навіть якщо це конкуренція героїв, які рятують країну.

"Батько народів". Було вже таке. І теж - трансформувався зі «слуги».

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11.05.2022 18:19 Відповісти
Коли когось критикують, то зазвичай пропонують спосіб вирішення питання. Коли цього немає, то то вже не критика а критиканство.
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11.05.2022 18:24 Відповісти
Кацап, ось твої мозкові потуги ну нікого не цікавлять...
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11.05.2022 18:45 Відповісти
критиканство?шось совком завоняло. каждый должен заниматься своим делом,генштаб должен предлагать и действиями решать вопросы. а на форуме заниматься критикой в том числе.
имеем право.в свободной стране живем.
но за два месяца блокады нихера не сделать это просто пздц! та ***** даже обезболивающие и антибиотики для раненых доставить можно было. где о.Змеиный и где Марик? расстояние для применения Байрактара позволяет.на подвески от бомб прицепить контейнеры с медикаментами. бойцы там живьем гниют.
уничтожение Азова твоему Зеленому генралисимусу боком вылезет обязательно.
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12.05.2022 23:15 Відповісти
Зараз всі хто боронить Україну Герої. За це їм від всіх українців подяка, шана та низький уклін. Слава Героям! Слава Нації! Слава Україні!
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11.05.2022 19:48 Відповісти
А ти щось зробив, не совок?
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11.05.2022 18:44 Відповісти
Як же я мрію шоб над всією проклятою мацкаляндією був такий дим!!!😡
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11.05.2022 18:09 Відповісти
Якби ще такий дим і над кураторами мацкви.
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11.05.2022 18:12 Відповісти
российский народ, вы переняли эстафету у гитлера и будете прокляты на веки вечные
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11.05.2022 18:17 Відповісти
Твари обогнали гитлеровских фашистов в своем рвении показать себя всему миру.
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11.05.2022 18:21 Відповісти
2015 год. Война с РФ, море крови, а https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
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11.05.2022 18:23 Відповісти
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11.05.2022 18:24 Відповісти
якщо це сарказм до доволі сірий....ходив та не один раз....обіцяють як тока то сразу зателефонувати...хоча на мій погляд маю непогану військову спеціальність
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11.05.2022 19:17 Відповісти
Про Азов сейчас должны быть материалы на первых полосах мировых изданий и местных изданий. В Украине есть министерство культуры, цифры, ветеранов и т д
Пригласите ведущих журналистов в Ужгород ( чтобы бустере добрались) , пригласите ведущих мировых звёзд ( акторов, музыкантов ) - сделайте разгромные интервью по раше , чтобы ВЕЗДЕ инфа пошла с фото и видеоматериалами . НАДО ОТБИТЬ ОХОТУ всем от общения с рашей - убийцей
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11.05.2022 18:27 Відповісти
Может Зе не хочет такой огласки ? Может он наивно надеется договориться посередине ?

Полк Азов стоял всегда поперёк горла у власти
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11.05.2022 18:30 Відповісти
Згадайте, як було на Дубровці та в Беслані. До сраки ***** чиясь думка. Він і своїх не щадить.
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11.05.2022 18:40 Відповісти
Я не хочу писать если Азовцы погибнут в Мариуполе, кроме них и не только в Мариуполе , а и в Бердянске,Мелитополе,Херсоне ,Энергодаре и других городах, городках и селах на юге погибло очень много гражданских , военных , депортировано , сколько еще погибнет при освобождении! И это все из-за того что про*бали! А кто про*бал всем известно , кто приказал разминировать все знают ! Так вот это однозначно не только на совести , но и по закону висит на тех кто теперь пытается отмыться от этого! А если еще и Азовцы погибнут , то отвечать придется еще и за это! А мы спросим! И не только мы! И армия спросит!
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11.05.2022 18:37 Відповісти
аха... мудрий нарід керований Хламідією проведе розслідування...
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11.05.2022 18:47 Відповісти
Як набридли всі ці гасла: всіх до відповіді, ми за все запитаємо, всіх розвісимо на каштанах, від суду ніхто не втече... Ніхто ні в кого нічого запитає, від суду, хто захоче, той і піде і нікого ніхто не розвісить. А от реально, якщо Азовці загинуть, то треба забрати владу у Зе та його зеленого лайна, як хто це робитиме я не знаю. Але впевнений, що при цьому зеленому болоті Україні не вистояти!
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11.05.2022 19:56 Відповісти
Ну що, й далі "не панікуйте, всё под контролём"????
ВаЗеліновій владі зараз нічого не залишається, дочекатися, щоб нових кіборгів Азовсталі нагородити посмертно і на цьому кінець вашому головняку????
Що ж ви за суки такі?!
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11.05.2022 19:04 Відповісти
Взагалі не розумію, для чого було залишати війська в Маріуполі якщо видно було що не втримають місто? А тепер там наші страждають без ніякої підтримки, вони просто вмирають а мокшани обійшли їх і тиснуть далі. Що сподобались "котли"? Так само і з заходом ворогів з Криму на Херсон без жодних пострілів та проблем. І що цікаво все СЕКРЕТНО. Просто зрада якась в групі президента яку він сам покриває та мовчить.
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11.05.2022 19:38 Відповісти
Може то кокс? Не той що у жОПі.
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11.05.2022 19:51 Відповісти
Коксохім хай горить разом з усіма бензолами, фенолами та вуглекислими смолками. Вугілля та кокс що не згорить, бл**скі кацапи вивезуть собі, а обладнання там потрібно було замінити років так п'ятнадцять тому
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11.05.2022 21:07 Відповісти
 
 