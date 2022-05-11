У небі над "Азовсталлю" - чорні клуби диму. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь".

Відео оприлюднив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю. От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", - йдеться в повідомленні.

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