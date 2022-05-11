В небе над "Азовсталью" - черные клубы дыма. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь".

Видео опубликовал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, который сошел на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - говорится в сообщении.

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