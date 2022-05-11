В небе над "Азовсталью" - черные клубы дыма. ВИДЕО
Российские оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь".
Видео опубликовал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, который сошел на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 Bodalux
показать весь комментарий11.05.2022 18:19 Ответить Ссылка
+24 Денис Коновалов #376331
показать весь комментарий11.05.2022 18:09 Ответить Ссылка
+21 Paul Foxen
показать весь комментарий11.05.2022 18:08 Ответить Ссылка
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и не надо виновных искать
Когда азовцы просили просто разрешение для саморазблокирования или просили 1500 добровольцев тоже "в меру сил и возможностей"?
п.здыш здесь...
Чи тобі десятка тисяч українськіх життів не шкода?
"накопичать ресурси" - ти взагалі за ситуацією не слідкує - вони не накопичують, а атакують зараз.
Володимир Омелян:
Я, як і багато інших глядачів та журналістів, був зачарований прес-конференцією офіцера Азову Іллі Самойленка.
Досконала англійська, чітка структура меседжів і проста для сприйняття логіка, навіть доречні жарти. І це все в той час, коли над тобою вибухають бомби і йде штурм за штурмом.
Але, виявилося, що Ілля - справді Iron Man і досвідчений боєць.
Отримавши серйозні поранення у 2017 - він повернувся у стрій, воює і перемагає!
Вибачте. А бєня марафон це показував?
Ann Winter:
Ні, він показував як ********** гуляє по Рейхстагу. Відчуй різницю, таке зветься…
- Зверніть увагу, що за 73 дні війни в Україні не з'явилося жодного публічного героя (непублічних, впевнені, тисячі).
Навіть прикордонника, який надіслав нах.. російський військовий корабель, не пускають на телебачення.
Всі лаври героя та переможця хоче залишити собі лише одна людина, яка не любить конкуренцію. Навіть якщо це конкуренція героїв, які рятують країну.
"Батько народів". Було вже таке. І теж - трансформувався зі «слуги».
имеем право.в свободной стране живем.
но за два месяца блокады нихера не сделать это просто пздц! та ***** даже обезболивающие и антибиотики для раненых доставить можно было. где о.Змеиный и где Марик? расстояние для применения Байрактара позволяет.на подвески от бомб прицепить контейнеры с медикаментами. бойцы там живьем гниют.
уничтожение Азова твоему Зеленому генралисимусу боком вылезет обязательно.
Пригласите ведущих журналистов в Ужгород ( чтобы бустере добрались) , пригласите ведущих мировых звёзд ( акторов, музыкантов ) - сделайте разгромные интервью по раше , чтобы ВЕЗДЕ инфа пошла с фото и видеоматериалами . НАДО ОТБИТЬ ОХОТУ всем от общения с рашей - убийцей
Полк Азов стоял всегда поперёк горла у власти
ВаЗеліновій владі зараз нічого не залишається, дочекатися, щоб нових кіборгів Азовсталі нагородити посмертно і на цьому кінець вашому головняку????
Що ж ви за суки такі?!