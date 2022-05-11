Разрушенный российскими оккупантами центр Мариуполя. ВИДЕО
В сети показали разрушенный российскими оккупантами Мариуполь.
Видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
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olele
показать весь комментарий11.05.2022 22:12 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
olele
показать весь комментарий11.05.2022 22:22 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
MAKAROV #508144
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MAKAROV #508144
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No way #475031
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