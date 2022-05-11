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Разрушенный российскими оккупантами центр Мариуполя. ВИДЕО

В сети показали разрушенный российскими оккупантами Мариуполь.

Видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Мариуполь (5726)


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...і тільки церква рпц мов лялечка на тому румовищі
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11.05.2022 22:12 Ответить
ноу коментс...

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11.05.2022 22:22 Ответить
Наслідки розмінування Чонгару - зруйноване місто, десятки тисяч містян загиблих. А зрадників зе, верещук, сбушників які здали Херсон вже чорти у пеклі чекають.
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11.05.2022 22:17 Ответить
Кацапи, яки брали участь у руйнуванні міст України, зокрема і Маріуполя, теж спокійного життя не матимуть, оскільки карма вже помітила їх. І скільки бабла вони би у рпц не занесли, їх Бог вже їм не допоможе. Спокійної смерті всім кацапам та їх дітям вже не буде. За все зло, що вони принесли жителям Бучі та Маріуполя, всі кацапи та їх рідні будуть помирати жахливою смертю.
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11.05.2022 22:30 Ответить
ну какой нахер там бог? Ох уж эти верующие, трудно не оскорбить их чувств ... ЗСУ им карму устроят, с огоньком, а рпц - это гебнявая структура - это все, что нужно знать про религию
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11.05.2022 23:12 Ответить
 
 