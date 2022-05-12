"Так звучить пекло": Рашисти продовжують вести вогонь по заводу "Азовсталь". ВIДЕО

Російські окупанти продовжують обстрілювати завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Відео оприлюднив радник мера маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у невідплатному боргу перед Захисниками Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі головним і єдиним предметом переговорів між Україною та РФ є евакуація важкопоранених захисників "Азовсталі", - Верещук