"Так звучить пекло": Рашисти продовжують вести вогонь по заводу "Азовсталь". ВIДЕО
Російські окупанти продовжують обстрілювати завод "Азовсталь" у Маріуполі.
Відео оприлюднив радник мера маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у невідплатному боргу перед Захисниками Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
"БУНКЕРНІ ГЕРОЇ"
Бункерним знову дано,
Знятися в новім кіно!
Віднайшовсь матеріал,
Під цей новий серіал.
З резидентом єлдаком,
І абдристовича "стрибком",
Вбили в місті агентуру,
Що пішли на їх структуру!
Мов хотіли Вову вбити,
Владу їхню захопити!
Це на Банковій він був,
Хоч ніхто про це не чув.
Будьте вдячні всі Володі,
Не "Азову", що на Сході.
Про цей бій потрібно знати,
Не простих "Азова" втрати.
Про "Азов" мають забути,
Мають Банкову лиш чути,
Кожен щоб навік засвоїв,
Знав про "бункерних" героїв.
11.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
«Доменна піч №1 дала перший чавун 12 серпня 1933 року» (джерело: Вікіпедія)
Це той рік, коли від голодомору померли мільйони Українців.
А ще, за тим же джерелом, на місці будівництва цього заводу були численні могили часів неоліту. По суті, завод на кістках.