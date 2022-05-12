УКР
"Так звучить пекло": Рашисти продовжують вести вогонь по заводу "Азовсталь". ВIДЕО

Російські окупанти продовжують обстрілювати завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Відео оприлюднив радник мера маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у невідплатному боргу перед Захисниками Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

+12
Да неужели? Вот что Мариуполь каждый день два с половиной месяца долбят это я вижу, а Донецк - не вижу. Сравнивать будем фото и видеоизображения?
12.05.2022 17:20
+10
Ну это вопросы к Залужному. У ВСУ что нечем обстрелять Донецк? Или там другое государство и мы боимся что нас обвинят в агрессии?
12.05.2022 17:11
+6
никто его никогда не долбал кроме оккупантов и местных пособников
12.05.2022 17:32
да Донецк почти каждый день долбят, вы с луны упали?
показати весь коментар
12.05.2022 17:18
любишь своего фюрера, русский?
12.05.2022 17:51
Донецк нада ******* по телевышке возле домбас Арени когда там будет пушило с басуриным на шисят минутах у ********** и ее куколда попова. Вот крику то будет. 😁😁😁
12.05.2022 17:38
Стереть с лица земли и назвать освобождением от фашистов и нацистов.
12.05.2022 17:45
Вже пан починає розкручувати тезу, що винен Залужний, а не "Я не втік". Якраз винен Президент і тільки він один, бо ми постійно чули від його дуполизів, що ні одне рішення не приймає ні Залужний, ні хто інший, тільки по команді пана Зеленського. І як фото на труселя, футболку, подушечку і навіть марку в Польщі (робота нашого посла), то ліплять Зеленського, а як про@оби, то є Залужний. Знову звертаюся до Президента,- "Чому не звільнені захисники Маріуполя"?

"БУНКЕРНІ ГЕРОЇ"
Бункерним знову дано,
Знятися в новім кіно!
Віднайшовсь матеріал,
Під цей новий серіал.
З резидентом єлдаком,
І абдристовича "стрибком",
Вбили в місті агентуру,
Що пішли на їх структуру!
Мов хотіли Вову вбити,
Владу їхню захопити!
Це на Банковій він був,
Хоч ніхто про це не чув.
Будьте вдячні всі Володі,
Не "Азову", що на Сході.
Про цей бій потрібно знати,
Не простих "Азова" втрати.
Про "Азов" мають забути,
Мають Банкову лиш чути,
Кожен щоб навік засвоїв,
Знав про "бункерних" героїв.
11.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
12.05.2022 18:15
Полтава ракетний обстріл ..Всі в укриття
12.05.2022 17:15
Москалі схиблені на "символізмі" -- може вони й тут щось знайшли?

«Доменна піч №1 дала перший чавун 12 серпня 1933 року» (джерело: Вікіпедія)

Це той рік, коли від голодомору померли мільйони Українців.

А ще, за тим же джерелом, на місці будівництва цього заводу були численні могили часів неоліту. По суті, завод на кістках.
12.05.2022 17:16 Відповісти
США надають нам Ленд-Ліз і перемога стає дуже ймовірною, клоун пропонує переговори з Х**лостаном. Це схоже на плювок США і Байдену.
12.05.2022 17:34
Если слушать Арестовича ( а тут я ему верю, так как если бы было что то хорошее, он бы сказал) сроки когда накопится достаточное кол-во оружия разных видов для достижения перевеса и перехода в контрнаступление откладываются от середины мая до середины июля. Это ещё два месяца. А там где два там и три или шесть, некоторые эксперты вообще как само собой разумеещееся заявляют что паритет или позиционные бои затянутся на долгие годы, ну вот как было восемь лет, только горячее и на большей протяженности, говорят что нашим западным союзникам не выгодна быстрая победа, нужно медленно истощать нашу. Это будет означать полное уничтожение нас и нашего гос- ва? Ну вот говорили что все отстроим. А когда? Людям сейчас нужно где то жить. Молодые уедут в другую страну, старики умрут бездомными. Плюс обстрелы городов до самой западной границы. У нас нет много лет.
12.05.2022 17:44
Это не похоже на плевок. Это правда. Заспамливание не меняет ничего
12.05.2022 18:02
Уже и аусвайсы придумали. Дурное дело - не хитрое.
12.05.2022 17:48
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
12.05.2022 17:51
@БШТЕ ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !!!
12.05.2022 18:00
 
 