"Так звучит ад": Рашисты продолжают вести огонь по заводу "Азовсталь". ВИДЕО
Российские оккупанты продолжают обстреливать завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом. Мы все - в неоплатном долгу перед Защитниками Мариуполя", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Тяни Толкай #517990
показать весь комментарий12.05.2022 17:20 Ответить Ссылка
+10 Тяни Толкай #517990
показать весь комментарий12.05.2022 17:11 Ответить Ссылка
+6 Aleks_15
показать весь комментарий12.05.2022 17:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"БУНКЕРНІ ГЕРОЇ"
Бункерним знову дано,
Знятися в новім кіно!
Віднайшовсь матеріал,
Під цей новий серіал.
З резидентом єлдаком,
І абдристовича "стрибком",
Вбили в місті агентуру,
Що пішли на їх структуру!
Мов хотіли Вову вбити,
Владу їхню захопити!
Це на Банковій він був,
Хоч ніхто про це не чув.
Будьте вдячні всі Володі,
Не "Азову", що на Сході.
Про цей бій потрібно знати,
Не простих "Азова" втрати.
Про "Азов" мають забути,
Мають Банкову лиш чути,
Кожен щоб навік засвоїв,
Знав про "бункерних" героїв.
11.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
«Доменна піч №1 дала перший чавун 12 серпня 1933 року» (джерело: Вікіпедія)
Це той рік, коли від голодомору померли мільйони Українців.
А ще, за тим же джерелом, на місці будівництва цього заводу були численні могили часів неоліту. По суті, завод на кістках.