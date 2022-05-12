"Так звучит ад": Рашисты продолжают вести огонь по заводу "Азовсталь". ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают обстреливать завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом. Мы все - в неоплатном долгу перед Защитниками Мариуполя", - говорится в сообщении.

