Вибухи лунають в Миколаєві, - мер Сєнкевич. ВIДЕО
В Миколаєві лунають вибухи, жителів міста просять залишатись в укриттях.
Про це поінформував очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У Миколаєві лунають вибухи! Усім залишатись в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
В мережі з'явились відео з Миколаєва.
Топ коментарі
Тяни Толкай
12.05.2022 22:14
мврина
12.05.2022 22:05
Amber
12.05.2022 22:14
Если у него дальность 300 км, то нет смысла его везти в Харьковскую область, чтобы рашисты могли его уничтожить, при такой дальности он с Днепропетровской области в любую точку фронта попадет. Во вторых если м777 начали только-только применять, то обучение на такой сложной системе как Himars минимум до конца лета должно было бы проводится. И это при условии что учат опытного военного, который советскими РСЗО управлял.
Сейчас на территории Украины он может находится только с Американскими отпускниками, но, к сожалению, в этом плане Запад не расея. На Западе все прозрачно, там за каждый патрон в прессу отчёт, и если Himars будут нам поставлять, то об этом в прессе тоже заявят.
А пока что то, что Вы пишите, это всего лишь наши мечты, давайте лучше жить в реальности
це так лютує перед смертю , путлєр - фашист !!
اتبع السفينة
follow the ship
Гнати в шию за кораблем, правда, там вже велика черга кацапських папуасів.
А ми не зможемо так просто його перейти, бо вони точно не про@буть підірвати Антонівський міст!
Без підвоза *********** і підкріплення вони в Херсоні довго не протримаються.
Вы убогие палитесь своей тупостью-все пункты методички в одном флаконе. Товарищ капитан может и оценит-но мы-нет) мы вас уродов уже который год насквозь видим.. Понятно что вы не за идею, а по обязанности и за мелкий кошт . Но Как же можно быть таким убогим обсосом?) ыы-риторический вопрос-ав все такие
Но по ходу вся техника стянута на Донбасс, скорее всего расчет на будущее брать в осаду Донецк и Луганск и закрывать границу с РФ в ОРДЛО, а потом уже можно будет перейти к территориях, захваченным после 24 февраля. Сейчас главная задача уничтожить любое упоминание про лднр, пока их не приняли в состав расеи