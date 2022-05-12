Вибухи лунають в Миколаєві, - мер Сєнкевич. ВIДЕО

В Миколаєві лунають вибухи, жителів міста просять залишатись в укриттях.

Про це поінформував очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві лунають вибухи! Усім залишатись в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

В мережі з'явились відео з Миколаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника, який коригував ракетний удар РФ по оборонному підприємству в Миколаєві