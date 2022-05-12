РУС
12 296 34

Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич. ВИДЕО

В Николаеве раздаются взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях!" – говорится в сообщении.

+30
В Харьковскую область доставлена первая американская ракетная система HIMARS, о чем сообщает ряд военных экспертов со ссылкой на местные источники. Это оружие включено в список поставок, утвержденный Конгрессом США по программе ленд-лиз для Украины. HIMARS может использовать боеприпас ATACMS - баллистическую оперативно-тактическую ракету с дальностью до 300 км. То есть под удар могут попасть объекты на российской территории вплоть до Курска.
12.05.2022 22:14 Ответить
+28
Тримайтеся рідні!
12.05.2022 22:05 Ответить
+15
Повітряна тривога , наразі , триває по всій краіні -
це так лютує перед смертю , путлєр - фашист !!
12.05.2022 22:14 Ответить
Тримайтеся рідні!
12.05.2022 22:05 Ответить
Ну как к тебе полетят так и сверишь координаты😂
12.05.2022 22:16 Ответить
Яке ж ти притрушене...
12.05.2022 22:16 Ответить
Это тебе х уйло лично сказало?
12.05.2022 22:16 Ответить
Скорее куколд ********** Попов. Тот любит в жопу долбиться. Всмысле когда его долбят хахали ********** 😁😁😁
12.05.2022 22:20 Ответить
У орків немає такого людського поняття, як "координати"!
12.05.2022 22:17 Ответить
От тільки ті "координати" закладають кацапи-полудурки
12.05.2022 22:22 Ответить
Сьогодні щось взагалі "аншлаг" по Україні. Принаймі у нас у області.
12.05.2022 22:13 Ответить
у нас тихо вже три дні. тьфу-тьфу.
12.05.2022 22:17 Ответить
дай Бог!
12.05.2022 22:22 Ответить
Бред уже в первого слова!
Если у него дальность 300 км, то нет смысла его везти в Харьковскую область, чтобы рашисты могли его уничтожить, при такой дальности он с Днепропетровской области в любую точку фронта попадет. Во вторых если м777 начали только-только применять, то обучение на такой сложной системе как Himars минимум до конца лета должно было бы проводится. И это при условии что учат опытного военного, который советскими РСЗО управлял.
Сейчас на территории Украины он может находится только с Американскими отпускниками, но, к сожалению, в этом плане Запад не расея. На Западе все прозрачно, там за каждый патрон в прессу отчёт, и если Himars будут нам поставлять, то об этом в прессе тоже заявят.
А пока что то, что Вы пишите, это всего лишь наши мечты, давайте лучше жить в реальности
12.05.2022 22:52 Ответить
Украинские военные давно уже обучаются работать со всякой иностранной техникой за рубежами Украины.
12.05.2022 23:49 Ответить
Куда як дальше ніж до курська, до курська 95 км від границі.
12.05.2022 23:06 Ответить
Ты на человеческом языке можешь говорить, пусть и на русском?
12.05.2022 22:18 Ответить
иди за кораблем

اتبع السفينة

follow the ship
12.05.2022 22:27 Ответить
Ще жоден гамадрил на "человеческом" не зміг...
12.05.2022 22:25 Ответить
Йди десь мовкати на інший ресурс, новонароджений ти наш....
12.05.2022 22:19 Ответить
Валі нах, свинособака, тут водкі нєт.
12.05.2022 22:19 Ответить
А що тут робить алень-підхуйловник ?
Гнати в шию за кораблем, правда, там вже велика черга кацапських папуасів.
12.05.2022 22:25 Ответить
Стреляют в одну точку или несколько точек. А куда прилетит хз. Тут лучше перебздеть. Мало ли куда прилетит...
12.05.2022 22:22 Ответить
Єдиний спосіб захистити Миколаїв - відбити Херсон. Правда є проблема. Стріляти будуть по Херсону...
12.05.2022 22:25 Ответить
А потім свинособаки, коли відійдуть за Дніпро, почнуть гатити по Херсону.

А ми не зможемо так просто його перейти, бо вони точно не про@буть підірвати Антонівський міст!
12.05.2022 22:33 Ответить
Достатньо Антонівський міст розхерачити, і орки в Херсоні опиняться в оперативному оточенні.
Без підвоза *********** і підкріплення вони в Херсоні довго не протримаються.
12.05.2022 23:43 Ответить
прочла, что обстреливают Николаев из рсзо, я конечно ни разу не военный советник, но эти рсзо д.б. одной из главных целей для новых вооружений...
12.05.2022 22:42 Ответить
Почему Армия наступает не с той стороны??? нужно наступать не со стороны Харькова, а со стороны Херсона и Мелитополя и до Мариуполя! Все на какое то предательство похоже тотальное! Сплошной бардак и предатели! Что делают вообще не понятно! Почему все группировки с Одессы и с Николаева и Кривова Рога и Запорожья не наступают на Херсон и Мелитополь??? Никто как будто не хочет помочь Азову в Мариуполе и сливают их и помогают путину провозгласить, что он денацифицирует Украину и уничтожает националистов и самых лучших воинов Украины. Все больше складывается пазл, что предатели в руководстве только вранье одно и сдают территории и людей сдают на смерть и мучения, как троянский конь изнутри помогает врагу. Не может быть, что это некомпетентность, это планомерное предательство!
12.05.2022 23:08 Ответить
Ой. какой яркий и тупой и откровенный вброс)
Вы убогие палитесь своей тупостью-все пункты методички в одном флаконе. Товарищ капитан может и оценит-но мы-нет) мы вас уродов уже который год насквозь видим.. Понятно что вы не за идею, а по обязанности и за мелкий кошт . Но Как же можно быть таким убогим обсосом?) ыы-риторический вопрос-ав все такие
13.05.2022 00:14 Ответить
Так самое интересное сами заявляют что на Херсонском направлении только 7 бтрг, это 5-6к орков всего. Мы на этом направлении в разы превосходим орков, но почему-то стоим в обороне.
Но по ходу вся техника стянута на Донбасс, скорее всего расчет на будущее брать в осаду Донецк и Луганск и закрывать границу с РФ в ОРДЛО, а потом уже можно будет перейти к территориях, захваченным после 24 февраля. Сейчас главная задача уничтожить любое упоминание про лднр, пока их не приняли в состав расеи
13.05.2022 00:16 Ответить
 
 