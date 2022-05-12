Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич. ВИДЕО

В Николаеве раздаются взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях!" – говорится в сообщении.

