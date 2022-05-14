Воїни 53-ї ОМБр ювелірно знищують бронетехніку росіян у житловій забудові. ВIДЕО
Воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха ювелірно знищили російську бронетехніку у населеному пункті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"Злетіли, побачили, знищили…", - зазначається у повідомленні.
Какой-то коробке от #53омбр #всу прилетело https://t.co/EazeWGZwFY #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/0kO1v5rIVl— Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2022
+36 ПравдаЛюбка
+13 Alex Alex #500309
+8 klhlhhhhhhhhhhhkf
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
лживабрехлива жалобужалість
"Щирим українцям".іНТЕРНЕТ-ПАТРІОТАМ,
якщо вже виставляєте свою "геніальність" (хоча я цей вислів чув давно і неодноразово у різних інтепретаціях) великими літерами на кольоровому тлі-то ХОЧА Б БЕЗ ВІДВЕРТИХ РУСИЗМІВ!
(и не одна выпь, надо полагать...)
ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Дякую, хлопці, за Вашу роботу!