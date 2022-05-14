УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8879 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
14 615 17

Воїни 53-ї ОМБр ювелірно знищують бронетехніку росіян у житловій забудові. ВIДЕО

Воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха ювелірно знищили російську бронетехніку у населеному пункті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади. 

"Злетіли, побачили, знищили…", - зазначається у повідомленні. 

Какой-то коробке от #53омбр #всу прилетело https://t.co/EazeWGZwFY #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/0kO1v5rIVl

— Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2022

Автор: 

артилерія (821) 53 окрема механізована бригада (137)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
.
показати весь коментар
14.05.2022 00:22 Відповісти
+13
100% я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
14.05.2022 00:48 Відповісти
+8
Коли кацапи відчують запах поразки, вони зажадають мирних переговорів. Ніяких "Мінськ-3", тільки наша перемога. роSSійське питання треба закрити раз і на завжди.
показати весь коментар
14.05.2022 01:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.
показати весь коментар
14.05.2022 00:22 Відповісти
100% я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
14.05.2022 00:48 Відповісти
лжива брехлива
показати весь коментар
14.05.2022 03:05 Відповісти
послушай, грамотный вы наш. Я напишу на кацапском. Я родился на западной, в Бориславе Львовской, мне 55. Потом с родителями жизнь покидала по всему совку, где все разговаривали на кацапском. Вам повезло, если вы жили в украиноязычных местах и знаете достаточно хорошо украинский. Многим, особенно кто старше,и жил при совке, нет. Зато потом я прожил 20 лет в англоговорящей стране и знаю английский, но там люди не тыкают другим, если те говорят с ошибками или вообще неправильно. А наоборот, поощряют и одобряют, за то, что ты пробуешь говорить. Но тут, кто пытается здесь розмовляти, тут же находятся такие учителя, как Павло Дудра и начинают не просто поправлять, а хамить и обзывать, отбивая всякую охоту писать на мове, как умеют. И кто вы после этого???? С передовой много видео, и там солдаты говорят на кацапском в большинстве. Так что неизвестно, кто "родину больше любит" и больше приносит пользы. Надеюсь, объяснил, хотя далось тяжело, чтобы не нагрубить, потому что ваш сарказм жалкий и убогий.
показати весь коментар
14.05.2022 10:30 Відповісти
Не обращай внимания,дураки везде есть
показати весь коментар
14.05.2022 14:41 Відповісти
жалобу жалість

"Щирим українцям".іНТЕРНЕТ-ПАТРІОТАМ,

якщо вже виставляєте свою "геніальність" (хоча я цей вислів чув давно і неодноразово у різних інтепретаціях) великими літерами на кольоровому тлі-то ХОЧА Б БЕЗ ВІДВЕРТИХ РУСИЗМІВ!
показати весь коментар
14.05.2022 03:04 Відповісти
Можно дивитися вічно! 👀😲😁
показати весь коментар
14.05.2022 00:47 Відповісти
Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни
(и не одна выпь, надо полагать...)
показати весь коментар
14.05.2022 00:49 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
14.05.2022 00:49 Відповісти
Слава ЗСУ! 💪👍
показати весь коментар
14.05.2022 00:53 Відповісти
Коли кацапи відчують запах поразки, вони зажадають мирних переговорів. Ніяких "Мінськ-3", тільки наша перемога. роSSійське питання треба закрити раз і на завжди.
показати весь коментар
14.05.2022 01:05 Відповісти
В вирішуватися це питання має просто: повна дезінфекція шостої частини землі від лаптєногих тарганів.
показати весь коментар
14.05.2022 07:54 Відповісти
Хірурги!
показати весь коментар
14.05.2022 01:39 Відповісти
Хірурги- ювеліри!
показати весь коментар
14.05.2022 08:00 Відповісти
Прямо хірурги, БЛДЬ!

Дякую, хлопці, за Вашу роботу!
показати весь коментар
14.05.2022 01:49 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 02:59 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 02:59 Відповісти
 
 