Воины 53 ОМБр ювелирно уничтожают бронетехнику россиян в жилой застройке. ВИДЕО
Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили российскую бронетехнику в населенном пункте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Взлетели, увидели, уничтожили…", - говорится в сообщении.
Какой-то коробке от #53омбр #всу прилетело https://t.co/EazeWGZwFY #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/0kO1v5rIVl— Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2022
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
лживабрехлива жалобужалість
"Щирим українцям".іНТЕРНЕТ-ПАТРІОТАМ,
якщо вже виставляєте свою "геніальність" (хоча я цей вислів чув давно і неодноразово у різних інтепретаціях) великими літерами на кольоровому тлі-то ХОЧА Б БЕЗ ВІДВЕРТИХ РУСИЗМІВ!
(и не одна выпь, надо полагать...)
ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Дякую, хлопці, за Вашу роботу!