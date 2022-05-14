Воины 53 ОМБр ювелирно уничтожают бронетехнику россиян в жилой застройке. ВИДЕО

Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили российскую бронетехнику в населенном пункте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Взлетели, увидели, уничтожили…", - говорится в сообщении.

