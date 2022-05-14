РУС
Воины 53 ОМБр ювелирно уничтожают бронетехнику россиян в жилой застройке. ВИДЕО

Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили российскую бронетехнику в населенном пункте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Взлетели, увидели, уничтожили…", - говорится в сообщении.

Какой-то коробке от #53омбр #всу прилетело https://t.co/EazeWGZwFY #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/0kO1v5rIVl

— Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2022

артиллерия (668) 53 отдельная механизированная бригада (136)
+36
.
14.05.2022 00:22 Ответить
+13
100% я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
14.05.2022 00:48 Ответить
+8
Коли кацапи відчують запах поразки, вони зажадають мирних переговорів. Ніяких "Мінськ-3", тільки наша перемога. роSSійське питання треба закрити раз і на завжди.
14.05.2022 01:05 Ответить
14.05.2022 00:48 Ответить
лжива брехлива
14.05.2022 03:05 Ответить
послушай, грамотный вы наш. Я напишу на кацапском. Я родился на западной, в Бориславе Львовской, мне 55. Потом с родителями жизнь покидала по всему совку, где все разговаривали на кацапском. Вам повезло, если вы жили в украиноязычных местах и знаете достаточно хорошо украинский. Многим, особенно кто старше,и жил при совке, нет. Зато потом я прожил 20 лет в англоговорящей стране и знаю английский, но там люди не тыкают другим, если те говорят с ошибками или вообще неправильно. А наоборот, поощряют и одобряют, за то, что ты пробуешь говорить. Но тут, кто пытается здесь розмовляти, тут же находятся такие учителя, как Павло Дудра и начинают не просто поправлять, а хамить и обзывать, отбивая всякую охоту писать на мове, как умеют. И кто вы после этого???? С передовой много видео, и там солдаты говорят на кацапском в большинстве. Так что неизвестно, кто "родину больше любит" и больше приносит пользы. Надеюсь, объяснил, хотя далось тяжело, чтобы не нагрубить, потому что ваш сарказм жалкий и убогий.
14.05.2022 10:30 Ответить
Не обращай внимания,дураки везде есть
14.05.2022 14:41 Ответить
жалобу жалість

"Щирим українцям".іНТЕРНЕТ-ПАТРІОТАМ,

якщо вже виставляєте свою "геніальність" (хоча я цей вислів чув давно і неодноразово у різних інтепретаціях) великими літерами на кольоровому тлі-то ХОЧА Б БЕЗ ВІДВЕРТИХ РУСИЗМІВ!
14.05.2022 03:04 Ответить
Можно дивитися вічно! 👀😲😁
14.05.2022 00:47 Ответить
Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни
(и не одна выпь, надо полагать...)
14.05.2022 00:49 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь: раSSія це імперія Зла, країна терорист!
14.05.2022 00:49 Ответить
Слава ЗСУ! 💪👍
14.05.2022 00:53 Ответить
Коли кацапи відчують запах поразки, вони зажадають мирних переговорів. Ніяких "Мінськ-3", тільки наша перемога. роSSійське питання треба закрити раз і на завжди.
14.05.2022 01:05 Ответить
В вирішуватися це питання має просто: повна дезінфекція шостої частини землі від лаптєногих тарганів.
14.05.2022 07:54 Ответить
Хірурги!
14.05.2022 01:39 Ответить
Хірурги- ювеліри!
14.05.2022 08:00 Ответить
Прямо хірурги, БЛДЬ!

Дякую, хлопці, за Вашу роботу!
14.05.2022 01:49 Ответить
14.05.2022 02:59 Ответить
14.05.2022 02:59 Ответить
 
 