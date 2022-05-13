РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9563 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
28 866 35

ССО навели артиллерию на склад с боеприпасами российских оккупантов. ВИДЕО

Командование Сил специальных операций обнародовало кадры уничтожения склада российских оккупантов, на которые нашу артиллерию навели спецназовцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ССО.

В сообщении отмечается: "На днях в одном из районов выполнения задач наша группа обнаружила полевой склад боекомплекта российских оккупантов.

Находясь на небольшом расстоянии от цели, воины ССО навели на нее артиллерию и корректировали ее огонь до уничтожения объекта.

Подобные операции являются крайне важным компонентом работы ССО Украины, ведь, уничтожая составы БК врага, Силы обороны лишают его возможностей вести агрессивные действия по отношению как к украинскому войску так и мирному населению".

Смотрите также: ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО

.

Автор: 

артиллерия (668) ССО (569) склад (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
показать весь комментарий
13.05.2022 22:15 Ответить
+49
показать весь комментарий
13.05.2022 22:21 Ответить
+42
Красота! І музика хороша )
показать весь комментарий
13.05.2022 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красота! І музика хороша )
показать весь комментарий
13.05.2022 22:15 Ответить
Иогонн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт. Маленька нічна серенада.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:56 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:15 Ответить
вечный Zов кобZона )))))
показать весь комментарий
13.05.2022 22:20 Ответить
Правильно писати кобZDона
показать весь комментарий
13.05.2022 22:31 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:43 Ответить
Класс
показать весь комментарий
13.05.2022 23:04 Ответить
Гарний феєрверк.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:17 Ответить
Фашизм в России родился с Лениным, расцвел со Сталиным, впал в маразм с Брежневым , а подохнет с Путиным.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:19 Ответить
Фашизм в рашке родился вместе с рашкой 300 лет назад.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:30 Ответить
фашизм в мацковии родился намного раньше... как минимум, их царь петр его сильно укрепил и развил... после него разных фашиствующих становилось все больше и больше.... фашиствующего ленина терпела фащиствующая власть николая 2-го... там, в масковии, фашисты были на всех этажах власти и на всех этажах сословий.... сейчас фашизм в московии тотальный - назывется рашизмом.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:37 Ответить
Взагалі-то "предтечею російського фашизму" іменували Достоєвського А от "першим російським шовіністом" величали Тютчева! Йому, за скажений шовінізм, сам Микола І заборонив публікуваться (він вірші писав проти Британії та Франції під час Кримської війни), бо не хотів, щоб брудом поливали "агустєйших особ" (хоч і правителів ворожих держав) До речі, якби він жив зараз, то ще не відомо - чи не "переплюнув-би він Лаврова! Адже Тютчев працював дипломатом у російському МЗС!
показать весь комментарий
14.05.2022 02:53 Ответить
Фашизм (рашизм) у всех внутри сидит. Достаточно уничтожить свободу слова и он расцветёт в любой стране.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:47 Ответить
shikarny saljut
показать весь комментарий
13.05.2022 22:20 Ответить
Звісно красиво, але краще такі склади на території паРащі взривати.
Робити нашим саперам прибавиться, розміновувати те що відлетіло і не вибухнуло.
А так гарно і красиво.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:20 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:21 Ответить
Фейерверк в честь оплаты ипотеки
показать весь комментарий
13.05.2022 22:25 Ответить
Как говорил Карабас-Барабас "Это просто праздник какой то"!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 22:27 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:29 Ответить
А она была права. Из школьных времен русскоязычные школы у нас отличались по запаху немытых носков. Похоже они их точно не мыли.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:38 Ответить
гарна робота!
показать весь комментарий
13.05.2022 22:29 Ответить
Відео 7-14 дней назад...
показать весь комментарий
13.05.2022 22:32 Ответить
Вираз обличчя, коли натискаєш кнопку відтворення такого відео:

показать весь комментарий
13.05.2022 22:43 Ответить
Людвиг Ван Бетховен Ода "К радости"
показать весь комментарий
13.05.2022 22:45 Ответить
О, да )
показать весь комментарий
13.05.2022 22:50 Ответить
Ніт, Моцарт.
показать весь комментарий
14.05.2022 00:26 Ответить
Моцарт. Серенада №13 соль мажор. "Маленька нічна серенада" або "Трохи нічної музики".
показать весь комментарий
14.05.2022 10:06 Ответить
<iframe width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/m8plFaqXY4k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
показать весь комментарий
13.05.2022 22:48 Ответить
Какой клип шикарный, и музыка, и постановка. Режисер ну просто гений. Слава Україні!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 23:31 Ответить
Гарно палає! Це Бах грає ..?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:54 Ответить
Моцарт. Серенада №13 соль мажор.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:04 Ответить
Классика она всегда успокаивает, особенно эта
показать весь комментарий
14.05.2022 00:18 Ответить
Моцарт завжди доречний - вибачай, кобзоне.
показать весь комментарий
14.05.2022 00:47 Ответить
симфонично
показать весь комментарий
14.05.2022 01:17 Ответить
Чарівно...)))
показать весь комментарий
14.05.2022 01:28 Ответить
 
 