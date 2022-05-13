ССО навели артилерію на склад з боєприпасами російських окупантів. ВIДЕО

Командування Сил Спеціальних операцій оприлюднило кадри зищення складу російських окупантів, на який нашу артилерію навели спецпризначенці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ССО.

У повідомленні зазначається: "Днями у одному з районів виконання завдань наша група виявила польовий склад боєкомплекту російських окупантів. Під час спостереження за об'єктом було встановлено наявність значних запасів ворожих боєприпасів, зокрема, снярядів до танків та артилерійських систем різного калібру.

Перебуваючи на невеликій відстані від цілі, воїни ССО навели на неї артилерію та корегували її вогонь до знищення об'єкту.

Подібні операції є вкрай важливим компонентом роботи ССО України, адже, знищуючи склади БК ворога, Сили оборони позбавляють його можливостей вести агресивні дії по відношенню як до українського війська так і мирного населенн".

