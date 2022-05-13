УКР
ССО навели артилерію на склад з боєприпасами російських окупантів. ВIДЕО

Командування Сил Спеціальних операцій оприлюднило кадри зищення складу російських окупантів, на який нашу артилерію навели спецпризначенці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ССО.

У повідомленні зазначається: "Днями у одному з районів виконання завдань наша група виявила польовий склад боєкомплекту російських окупантів. Під час спостереження за об'єктом було встановлено наявність значних запасів ворожих боєприпасів, зокрема, снярядів до танків та артилерійських систем різного калібру.

Перебуваючи на невеликій відстані від цілі, воїни ССО навели на неї артилерію та корегували її вогонь до знищення об'єкту.

Подібні операції є вкрай важливим компонентом роботи ССО України, адже, знищуючи склади БК ворога, Сили оборони позбавляють його можливостей вести агресивні дії по відношенню як до українського війська так і мирного населенн".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами на Херсонщині. ВIДЕО

артилерія (821) ССО Сили спеціальних операцій (562) склад (185)
13.05.2022 22:15 Відповісти
13.05.2022 22:21 Відповісти
Красота! І музика хороша )
13.05.2022 22:15 Відповісти
13.05.2022 22:15 Відповісти
Иогонн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт. Маленька нічна серенада.
14.05.2022 09:56 Відповісти
13.05.2022 22:15 Відповісти
вечный Zов кобZона )))))
13.05.2022 22:20 Відповісти
Правильно писати кобZDона
13.05.2022 22:31 Відповісти
13.05.2022 22:43 Відповісти
Класс
13.05.2022 23:04 Відповісти
Гарний феєрверк.
13.05.2022 22:17 Відповісти
Фашизм в России родился с Лениным, расцвел со Сталиным, впал в маразм с Брежневым , а подохнет с Путиным.
13.05.2022 22:19 Відповісти
Фашизм в рашке родился вместе с рашкой 300 лет назад.
13.05.2022 22:30 Відповісти
фашизм в мацковии родился намного раньше... как минимум, их царь петр его сильно укрепил и развил... после него разных фашиствующих становилось все больше и больше.... фашиствующего ленина терпела фащиствующая власть николая 2-го... там, в масковии, фашисты были на всех этажах власти и на всех этажах сословий.... сейчас фашизм в московии тотальный - назывется рашизмом.
13.05.2022 22:37 Відповісти
Взагалі-то "предтечею російського фашизму" іменували Достоєвського А от "першим російським шовіністом" величали Тютчева! Йому, за скажений шовінізм, сам Микола І заборонив публікуваться (він вірші писав проти Британії та Франції під час Кримської війни), бо не хотів, щоб брудом поливали "агустєйших особ" (хоч і правителів ворожих держав) До речі, якби він жив зараз, то ще не відомо - чи не "переплюнув-би він Лаврова! Адже Тютчев працював дипломатом у російському МЗС!
14.05.2022 02:53 Відповісти
Фашизм (рашизм) у всех внутри сидит. Достаточно уничтожить свободу слова и он расцветёт в любой стране.
показати весь коментар
shikarny saljut
13.05.2022 22:20 Відповісти
Звісно красиво, але краще такі склади на території паРащі взривати.
Робити нашим саперам прибавиться, розміновувати те що відлетіло і не вибухнуло.
А так гарно і красиво.
13.05.2022 22:20 Відповісти
13.05.2022 22:21 Відповісти
Фейерверк в честь оплаты ипотеки
13.05.2022 22:25 Відповісти
Как говорил Карабас-Барабас "Это просто праздник какой то"!!!
13.05.2022 22:27 Відповісти
13.05.2022 22:29 Відповісти
А она была права. Из школьных времен русскоязычные школы у нас отличались по запаху немытых носков. Похоже они их точно не мыли.
13.05.2022 23:38 Відповісти
гарна робота!
13.05.2022 22:29 Відповісти
Відео 7-14 дней назад...
13.05.2022 22:32 Відповісти
Вираз обличчя, коли натискаєш кнопку відтворення такого відео:

13.05.2022 22:43 Відповісти
Людвиг Ван Бетховен Ода "К радости"
13.05.2022 22:45 Відповісти
О, да )
13.05.2022 22:50 Відповісти
Ніт, Моцарт.
14.05.2022 00:26 Відповісти
Моцарт. Серенада №13 соль мажор. "Маленька нічна серенада" або "Трохи нічної музики".
14.05.2022 10:06 Відповісти
<iframe width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/m8plFaqXY4k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
13.05.2022 22:48 Відповісти
Какой клип шикарный, и музыка, и постановка. Режисер ну просто гений. Слава Україні!!!
13.05.2022 23:31 Відповісти
Гарно палає! Це Бах грає ..?
13.05.2022 23:54 Відповісти
Моцарт. Серенада №13 соль мажор.
14.05.2022 10:04 Відповісти
Классика она всегда успокаивает, особенно эта
14.05.2022 00:18 Відповісти
Моцарт завжди доречний - вибачай, кобзоне.
14.05.2022 00:47 Відповісти
симфонично
14.05.2022 01:17 Відповісти
Чарівно...)))
14.05.2022 01:28 Відповісти
 
 