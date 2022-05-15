Бойовий виліт українського вертольота Мі-8. ВIДЕО з кабіни пілота
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойового вильоту українських пілотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни вертольота Мі-8. Автори відео зазначають, що йдеться про атаку на ворожі позиції некерованими ракетами FFAR калібром 57 міліметрів.
Та тримати!
Бережить Вас Ангели Господні!
И это модифицированный МИ-8
Хорошо ещё, что не на парусах идёт и уголь лопатами в топку двигателя не кидают.
Зато на дороги 65 миллиардов было у Зеленского. И 160 миллиардов на спасение Приватбанка у Порошенко. А теперь патроны просим на Западе . . .