Бойовий виліт українського вертольота Мі-8. ВIДЕО з кабіни пілота

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойового вильоту українських пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни вертольота Мі-8. Автори відео зазначають, що йдеться про атаку на ворожі позиції некерованими ракетами FFAR калібром 57 міліметрів.

