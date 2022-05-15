УКР
Бойовий виліт українського вертольота Мі-8. ВIДЕО з кабіни пілота

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойового вильоту українських пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни вертольота Мі-8. Автори відео зазначають, що йдеться про атаку на ворожі позиції некерованими ракетами FFAR калібром 57 міліметрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через великі втрати авіації Росія перейшла до тактики використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22, - Залужний

Молодці!
Та тримати!
Бережить Вас Ангели Господні!
15.05.2022 11:30 Відповісти
+28
доброй охоты вам хлопцы, будте осторожны только. вы нам нужны живыми
15.05.2022 11:34 Відповісти
+14
Хто вам сказав таку дурість, що це не бойовий гвинтокрил? Подивився б я на вас після того, як цей "не бойовий" гвинтокрил, випустив в вас заряд некерованих ракет.
15.05.2022 11:54 Відповісти
Вентилятор не включенный☝ Не все пропеллеры в работе
15.05.2022 11:31 Відповісти
то Карлсон відпочиває чекає своєї черги..жжжжж...
15.05.2022 12:01 Відповісти
тим часом на рабсії все взад
15.05.2022 11:32 Відповісти
При совку в цей день піонерам можна було кататись в громадському транспорті безкоштовно.
15.05.2022 11:40 Відповісти
То ти совкодрочер!?)))
15.05.2022 11:49 Відповісти
Пятикопійчаний.
15.05.2022 11:58 Відповісти
ностальгируешь кацапчик.
15.05.2022 11:54 Відповісти
Брехня
15.05.2022 16:21 Відповісти
Здається, 18 травня - день початку депортації кримських татар (?)
15.05.2022 11:54 Відповісти
Вертолетам не место на линии фронта. Их сбивают пачками, а толку от них 0 как от боевой еденицы. Тем более Ми-8 не боевой вертолет.
15.05.2022 11:33 Відповісти
Угомонись, дурилка картонная, - глохни!
15.05.2022 11:46 Відповісти
Хто вам сказав таку дурість, що це не бойовий гвинтокрил? Подивився б я на вас після того, як цей "не бойовий" гвинтокрил, випустив в вас заряд некерованих ракет.
15.05.2022 11:54 Відповісти
Компетентний, як завжди. Залп НКРС на кобруванні через терикони. Що тобі не подобається?
15.05.2022 12:05 Відповісти
вполне себе рабочий инструмент против танков. Только ударные с дальними ракетами, хорошими средствами разведки и наведения. У русни вроде как неплохие вертолеты в теории, но почему то нет ни одного видео что б они пользовались модными ракетами, а не только нурсами
15.05.2022 12:41 Відповісти
доброй охоты вам хлопцы, будте осторожны только. вы нам нужны живыми
15.05.2022 11:34 Відповісти
совок допотопний, вентилятор замість кондіціонеру.
15.05.2022 11:35 Відповісти
не надо было избирать все годы хер знает кого...
15.05.2022 11:39 Відповісти
А таки кого надо было избирать?? Других ведь нет.
15.05.2022 11:59 Відповісти
А для тебе це саме головне, кацапський потомок?
15.05.2022 11:44 Відповісти
Это вентилятор обдува остекления кабины. Ничего лучшего от запотевания пока не придумали.
15.05.2022 13:10 Відповісти
Їх паровоз пішов назад, попереду у них поразка, а точніше смерть! І всі до мавзолєя - там володя живай! Цікаво, Кирилко освятить це дійство, бо піонери, комсомольці і комуністи були проти релігії? А повії будуть в палатках?
15.05.2022 11:38 Відповісти
Судя по приборной доске это допотопное советское говно... американцы завалили Афган вертолетами, могли бы и нам доставить. Берегите себя ребята!
15.05.2022 11:54 Відповісти
Чучело, если бы та прочитал название статьи, то узнал бы, что это Ми-8 =)
15.05.2022 12:00 Відповісти
Амерканцы нам поставляют 11 шт из Афганистана.

И это модифицированный МИ-8
15.05.2022 12:08 Відповісти
баранов - крітіканов , відправляйте в спам , так як ці покидьки намагаються підірвати наш моральний дух і деморалізувати наших воінів 😡
15.05.2022 12:06 Відповісти
ну так поруч ходимо по одній землі..ви що думаєте, шо зменшилось тих хто за "руске мір"?скільки відсотків голосувало за опзж і їх прихильників,так вони нікуди не ділись
15.05.2022 12:34 Відповісти
Господи, вентилятор-крыльчатка . . . XXI век.
Хорошо ещё, что не на парусах идёт и уголь лопатами в топку двигателя не кидают.

Зато на дороги 65 миллиардов было у Зеленского. И 160 миллиардов на спасение Приватбанка у Порошенко. А теперь патроны просим на Западе . . .
15.05.2022 12:09 Відповісти
Тобто головне на цьому відео для вас вентилятор? Бій ви там не розгледіли? Знищення рашистів то таке....головне щоб панелька приборів ************ була.
15.05.2022 12:32 Відповісти
А солдат на штурм посылать можно? Броня не спасёт от ПЗРК.
15.05.2022 13:17 Відповісти
Дурик, ты что-то про кривизну Земли слышал?
15.05.2022 13:50 Відповісти
Саундтрек: https://www.youtube.com/watch?v=efgPsZO-W_Q
15.05.2022 14:55 Відповісти
Може усе-таки С-5, а не FFAR?
15.05.2022 19:08 Відповісти
Looks like Vietnam.
15.05.2022 20:12 Відповісти
 
 