Боевой вылет украинского вертолета Ми-8. ВИДЕО из кабины пилота
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевого вылета украинских пилотов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины вертолета Ми-8. Авторы видео отмечают, что речь идет об атаке на вражеские позиции неуправляемыми ракетами FFAR калибром 57 миллиметров.
Топ комментарии
+53 Kirill-lvov Doroshenko
показать весь комментарий15.05.2022 11:30 Ответить Ссылка
+28 Dmitri #506354
показать весь комментарий15.05.2022 11:34 Ответить Ссылка
+14 Владислав Изюмский
показать весь комментарий15.05.2022 11:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та тримати!
Бережить Вас Ангели Господні!
И это модифицированный МИ-8
Хорошо ещё, что не на парусах идёт и уголь лопатами в топку двигателя не кидают.
Зато на дороги 65 миллиардов было у Зеленского. И 160 миллиардов на спасение Приватбанка у Порошенко. А теперь патроны просим на Западе . . .