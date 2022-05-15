Боевой вылет украинского вертолета Ми-8. ВИДЕО из кабины пилота

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевого вылета украинских пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины вертолета Ми-8. Авторы видео отмечают, что речь идет об атаке на вражеские позиции неуправляемыми ракетами FFAR калибром 57 миллиметров.

