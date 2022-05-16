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Пара українських штурмовиків Су-25 атакує позиції окупантів у Харківській області. ВIДЕО

Пара українських штурмовиків Су-25 атакувала позиції окупантів у Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментом бойової роботи українських пілотів опубліковано в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий виліт українського вертольота Мі-8. ВIДЕО з кабіни пілота

Автор: 

авіація (4191) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+49
Как же так? Шойгу же сказал, что вся наша авиация уничтожена
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16.05.2022 12:18 Відповісти
+41
В россмі напишуть, що це НАТОська авіація. Тому їм приходиться героїчно відступити.
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16.05.2022 12:22 Відповісти
+25
Які герої ті льотчики і ті спеціалісти, які готують літаки і всі інші зі служб логістики, захисту тилу, ПВО! Інфрастуктура справді де пошкоджена,а де знищена.
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16.05.2022 12:26 Відповісти
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Как же так? Шойгу же сказал, что вся наша авиация уничтожена
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16.05.2022 12:18 Відповісти
В россмі напишуть, що це НАТОська авіація. Тому їм приходиться героїчно відступити.
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16.05.2022 12:22 Відповісти
чепушилин скаже , що то були F-16 ,він точно зна як і захарченко , розгледівши наш су-25 на висоті 10км , сказавши що то він Боєнг 777 збив у 2014 році
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16.05.2022 14:13 Відповісти
Збивши з десяток ф35, які на відео цьому ******** дітей бамбаса
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16.05.2022 15:53 Відповісти
тільки авіація??? а ПВО? ще 25 лютого вся авіація і ПВО були знищені..Та то нічого. Косміти на НЛО літають, збивають все підряд
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16.05.2022 12:46 Відповісти
Работают на сверхнизких высотах. Шойгу их не видно.
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16.05.2022 13:00 Відповісти
Вони вже з середини березня дотримуються офіційної версії що це їм дали ***** американці... або НАТО, хто як захоче так і каже..
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16.05.2022 21:21 Відповісти
Прилетіли грачі.
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16.05.2022 12:20 Відповісти
КРАСАВЦЫ!
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16.05.2022 12:24 Відповісти
как это?!

для вас слова верховного - "высер"?!

вы видимо кацап
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16.05.2022 13:44 Відповісти
зебіл, не скигли
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16.05.2022 13:48 Відповісти
Що ти мелеш, зебілко?
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16.05.2022 14:18 Відповісти
Різницю не бачите? Коли Порошенко це казав, був 2014 і ще багато вірили що з кацами можно якось домовитись і Петро теж припустився цієї помилки (я ще тоді казав дружині, що йому це постійно будуть нагадувати). Але нарешті він визнав свою помилку, та вибачився. А Зеленський обіцяв про мир, коли був 2019 і вже було зрозуміло хто ворог. Але "какая разница" перемогла.
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16.05.2022 14:36 Відповісти
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16.05.2022 14:28 Відповісти
Які герої ті льотчики і ті спеціалісти, які готують літаки і всі інші зі служб логістики, захисту тилу, ПВО! Інфрастуктура справді де пошкоджена,а де знищена.
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16.05.2022 12:26 Відповісти
На фарш мокшебурятську орду !!!)))
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16.05.2022 12:26 Відповісти
Бережи вас Господь, соколики!
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16.05.2022 12:36 Відповісти
Так ,правильно , Шайгу сказал , ихние самолёты уничтожены , он же сказал наши парад на маскве тому свидетель
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16.05.2022 12:39 Відповісти
ЦЕ не Повне ВІДЕО...там було три штуки..одна пролетіла над головами у хлопців..я вчора здається давав
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16.05.2022 12:41 Відповісти
Ось знайшов...Українські штурмовики СУ-25 https://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
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16.05.2022 12:44 Відповісти
Грачі їб*шать русню. Гарно.
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16.05.2022 12:45 Відповісти
Молодці, соколята! Їхня робота зараз найважча. Кожен виліт - лотерея. І вони свідомі того. Але і літають, і працюють! Не можливо описати, наскільки їхня поява піднімає дух на перших рубежах! Гарної вам погоди, попутного вітру і чистого для вас неба! 🙏
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16.05.2022 12:47 Відповісти
Грач сила !

фабами 250 кацапів казка
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16.05.2022 12:54 Відповісти
Тільки людина в окопах розуміє, яка це радість, коли в небі працює своя авіація!
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16.05.2022 12:56 Відповісти
А чи не можна. щоб наші " СОКОЛИ " пролетіли над Маріуполем ?
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16.05.2022 13:08 Відповісти
у орков там пво мощное((
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16.05.2022 18:38 Відповісти
Ледь траву крилами не косять!

Красівчики!

Борони Вас Боже!

І щоби кількість злетів завше дорівнювала кількості посадок!
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16.05.2022 13:22 Відповісти
Гарно літають.
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16.05.2022 13:42 Відповісти
До цих штурмовиків та НАТОвські АЗУ, і ефективність би збільшилась у рази.
Але такі ідеї нікого не цікавили у ЗСУ, коли ще був час на модифікації
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16.05.2022 15:27 Відповісти
"Грачи прилетели." А.Саврасов. 1871 год.
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16.05.2022 15:38 Відповісти
Бажаю ЗСУ щоб кількість вилетів дорівнювала кількості приземлень на аєродромі призначення.
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16.05.2022 18:31 Відповісти
 
 