Пара українських штурмовиків Су-25 атакує позиції окупантів у Харківській області. ВIДЕО
Пара українських штурмовиків Су-25 атакувала позиції окупантів у Харківській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментом бойової роботи українських пілотів опубліковано в соцмережі.
Топ коментарі
+49 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар16.05.2022 12:18 Відповісти Посилання
+41 Анатолій Фоменко
показати весь коментар16.05.2022 12:22 Відповісти Посилання
+25 Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар16.05.2022 12:26 Відповісти Посилання
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для вас слова верховного - "высер"?!
вы видимо кацап
фабами 250 кацапів казка
Красівчики!
Борони Вас Боже!
І щоби кількість злетів завше дорівнювала кількості посадок!
Але такі ідеї нікого не цікавили у ЗСУ, коли ще був час на модифікації