СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК. ВIДЕО
Цей завод у Дніпрі виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів. Серед іншого, мова про такі товари подвійного призначення як труби із високотехнологічного спеціального сплаву.
Про це СБУ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 тонн цієї продукції загальною вартістю понад 450 млн грн. За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію РФ. Уже там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів воєнно-промислового комплексу.
"Оскільки засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві і модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО. Але зараз, щоб обійти існуючі обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України", - йдеться у повідомленні.
СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За їхніми результатами буде вирішено питання щодо накладення арешту на майно та активи підприємства на десятки млн грн.
Крім того, СБУ планує ініціювати процедуру примусового вилучення відповідного майнового комплексу з подальшою його передачею у власність держави.
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торговля на крови !
опять Мародер-Барыга со свинарчуками ?
Подпольно по ночам?
А сам факт того, что после 2014 года в Украине работали заводы на ВПК Мордора, это как? СБУ спали? За обилечиванием обнальных центров и крышеванием контрабанды, некогда было такой "мелочёвкой" заниматься?
Його ще треба збагатити, очистити, виплавити, виростити чистий, без домішок і пошкоджень кристаллічної структури кристал, дуже акуратно і рівно розрізати, і тільки потім на кристалі робити мікросхеми, причому клас точності і технологічності виробництва йде по наростаючій!
В результаті ми отримуємо необхідність використання дуже прогресивних технологій, на які мало хто в світі спроможний.
Щоби Ви розуміли - на заводах, де виробляють мікросхеми, вираз "Медична чистота" зустрічають з гомеричним регітом, бо тут він означає непроглядний бруд. Кожна найменьша, розміров в декілька мікрон пилинка, яка осіла на кристалі в процесі виробництва, означає повний брак, тобто навіть системи очистки повітря в цеху є тим, на що здатні дуже невелика кількість виробників.
(N.B. Звісно ж, всі знають, що вони не дурні, і з ким вони дуже тісно співпрацюють.)
твари!!!
собираются