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СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК. ВIДЕО

Цей завод у Дніпрі виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів. Серед іншого, мова про такі товари подвійного призначення як труби із високотехнологічного спеціального сплаву.

Про це СБУ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 тонн цієї продукції загальною вартістю понад 450 млн грн. За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію РФ. Уже там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів воєнно-промислового комплексу.

"Оскільки засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві і модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО. Але зараз, щоб обійти існуючі обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

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СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За їхніми результатами буде вирішено питання щодо накладення арешту на майно та активи підприємства на десятки млн грн.

Крім того, СБУ планує ініціювати процедуру примусового вилучення відповідного майнового комплексу з подальшою його передачею у власність держави.

Дніпро (3320) завод (1038) санкції (12261) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+51
Де прізвища тих людей яким оголошено підозру ??
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16.05.2022 16:03 Відповісти
+34
На себе не вийдіть. Як там Баканов?
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16.05.2022 16:11 Відповісти
+25
Все, що кацапи викупили в Украіні і все, що тут побудували, весь кацапський бізнес націоналізувати негайно. І в майбутньому ніяких справ з кацапами. Суки, війна так війна.
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16.05.2022 16:15 Відповісти
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Де прізвища тих людей яким оголошено підозру ??
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16.05.2022 16:03 Відповісти
Завод спецсплав, ООО

Представитель компании

Широкий Вячеслав Владимирович
менеджер

+380 (67) 620-XX-XX

.
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16.05.2022 18:14 Відповісти
2022 год !
торговля на крови !
опять Мародер-Барыга со свинарчуками ?
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16.05.2022 18:17 Відповісти
А що таке ще може бути в наш час??!
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16.05.2022 16:04 Відповісти
Призвища і дані для всіх.Тварюк судити.
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16.05.2022 16:06 Відповісти
А судді... ХТО?
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16.05.2022 17:59 Відповісти
А сакільки ще таких заводів працює собі та працює...
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16.05.2022 16:10 Відповісти
На себе не вийдіть. Як там Баканов?
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16.05.2022 16:11 Відповісти
А как ты думаешь работал этот завод с прошлого года, после введения против него санкций РНБО?
Подпольно по ночам?
А сам факт того, что после 2014 года в Украине работали заводы на ВПК Мордора, это как? СБУ спали? За обилечиванием обнальных центров и крышеванием контрабанды, некогда было такой "мелочёвкой" заниматься?
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16.05.2022 17:19 Відповісти
сказочник,понял тебя баканов не в курсе
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16.05.2022 18:00 Відповісти
Все, що кацапи викупили в Украіні і все, що тут побудували, весь кацапський бізнес націоналізувати негайно. І в майбутньому ніяких справ з кацапами. Суки, війна так війна.
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16.05.2022 16:15 Відповісти
Це для простого люду війна, а для таких сук... мать родна.
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16.05.2022 18:01 Відповісти
Видобуток кремнія з кар'єру - це взагалі ніщо!

Його ще треба збагатити, очистити, виплавити, виростити чистий, без домішок і пошкоджень кристаллічної структури кристал, дуже акуратно і рівно розрізати, і тільки потім на кристалі робити мікросхеми, причому клас точності і технологічності виробництва йде по наростаючій!

В результаті ми отримуємо необхідність використання дуже прогресивних технологій, на які мало хто в світі спроможний.

Щоби Ви розуміли - на заводах, де виробляють мікросхеми, вираз "Медична чистота" зустрічають з гомеричним регітом, бо тут він означає непроглядний бруд. Кожна найменьша, розміров в декілька мікрон пилинка, яка осіла на кристалі в процесі виробництва, означає повний брак, тобто навіть системи очистки повітря в цеху є тим, на що здатні дуже невелика кількість виробників.
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16.05.2022 16:40 Відповісти
Текст читайте уважно! Мова йде про труби.
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16.05.2022 16:41 Відповісти
Дякую
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16.05.2022 16:46 Відповісти
каким образом переправляли в рашку? маршрут? Днепр точно не окупирован!?
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16.05.2022 16:17 Відповісти
В мене теж таке питання, яким чином готова продукція ЗАРАЗ може переправлятися в кацапстан.
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16.05.2022 17:00 Відповісти
весь західний кордон , як діти їй богу,далі Турція
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16.05.2022 18:03 Відповісти
а асфальт уже перестали у кацапов покупать, не?
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16.05.2022 16:19 Відповісти
в Харькове кто зкладки ракет делал для рашистов не хотите обнародавать черти? ... европейцы нас не возьмут никогда в ЕС .. с такими чмырями как СБУ, ОПА, Беня Коломойша, Суркисы, Закарпатская таможня, Одесский порт ... и .... этот список можно продолжать бесконечно
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16.05.2022 16:20 Відповісти
Да он же не в Днепре, а в Новомосковске. Из титановых сплавов херачил трубопроводы и всякую иную херню. Завод (оборудование) - новый
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16.05.2022 16:22 Відповісти
Завод Пінчука?
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17.05.2022 06:14 Відповісти
СБУ, ви ще «Київстар» перевірте. Вікіпедія в помощ, якщо самі настільки дурні, що не знаєте структуру власності найбільшої телекомунікаційної фірми України.

(N.B. Звісно ж, всі знають, що вони не дурні, і з ким вони дуже тісно співпрацюють.)
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16.05.2022 16:23 Відповісти
Это треш!
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16.05.2022 16:27 Відповісти
аху***ь
твари!!!
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16.05.2022 16:29 Відповісти
Остановили,но наказывать никого не
собираются
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16.05.2022 16:30 Відповісти
ворон ворону глаз не выклюет .... там сразу же всплывет массу вопросов ... заводы же не термемиты строят и продукция их не телепортируется
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16.05.2022 16:38 Відповісти
А можно вместо блокировки завода использовать его для нужд обороны. Учитывая схожесть вооружений думаю, что это было бы единственно правильным, или =слугам= до сего трудно додуматься и блокировка предприятия им представляется каким то =достижением=?! Не порали уже включать мозг, а не производство видосиков???!!!
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16.05.2022 16:31 Відповісти
В них не вистачає на це розуму, власне як і в тих хто за них голосував.
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16.05.2022 16:50 Відповісти
Как вообще можно вести торговлю РФ чем либо ? Полное эмбарго и никакой подпольной торговли.
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16.05.2022 16:38 Відповісти
Це Європі ставлять ультиматуми про санкції та ембарго, а нашим уродам все дозволено
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16.05.2022 18:04 Відповісти
А транзит газу вас не турбує?
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16.05.2022 19:13 Відповісти
Тобто усі ці роки заводик продавав трубочки в рашку? Ну-ну...
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16.05.2022 16:41 Відповісти
На кого хотели переписать? Неужто Баканов или Ермак выйдут сухими из воды?
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16.05.2022 16:47 Відповісти
Митниця дає добро ?
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16.05.2022 16:58 Відповісти
якось дивно: передбачається, що і досі існує якась дорога, по який і досі хтось везе вантажи до росії
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16.05.2022 17:04 Відповісти
швидше призначати нове керівництво і далі працювати для України чи на експорт в європу
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16.05.2022 17:39 Відповісти
Ну це повний пі..ць!!!! Як таке можливо?
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16.05.2022 17:41 Відповісти
Країна чудес!
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16.05.2022 18:06 Відповісти
я думаю СБУ дегінерати. Заість налагодити постачання завідома бракованої продукції ці ідіоти відрапотрували що затримали. Намалюйте їм ***** по медалі на кітелі хай радіють
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16.05.2022 18:07 Відповісти
Во падлы.
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16.05.2022 18:50 Відповісти
От скільки громадян України загинуло за цей час, поки вони виявили цей завод.
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16.05.2022 19:25 Відповісти
Чому досі не розстріляли тих хто поставляв продукцію оркам?
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16.05.2022 20:31 Відповісти
сюр якийсь..
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16.05.2022 20:46 Відповісти
 
 