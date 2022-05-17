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Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти не досягають успіху, а тому намагаються показати "успіх" ракетними обстрілами.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї та гуманітарного обладнання

Автор: 

Зеленський Володимир (24584)


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Топ коментарі
+19
Канешно нічого не змінюють. Ну так, тільки мости руйнують, літакові смуги, залізнодорожні колії, домівки, людей вбивають, а так нічого суттєвого. Так, пане президент?
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17.05.2022 23:52 Відповісти
+16
Людськи життя вони змініють. І психику людей. А в когось не тільки змініють життя, а і забирають його. Скажи що ракетні удари нічого не змініють родичам родини, яка загинула в Одесі від такого удару. І родичам сотням людей, в яких ці ракетні удари забрали рідних. Вони би тобі сказали, що змініють ці удари
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17.05.2022 23:58 Відповісти
+14
Так привези из за рубежа родню в Кривой рог, пусть побегают в бомбоубежище. Не, ну не ублюдок? А? Ну что за высеры у него? ***** заклейте ему РТА.
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17.05.2022 23:54 Відповісти
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Канешно нічого не змінюють. Ну так, тільки мости руйнують, літакові смуги, залізнодорожні колії, домівки, людей вбивають, а так нічого суттєвого. Так, пане президент?
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17.05.2022 23:52 Відповісти
Так привези из за рубежа родню в Кривой рог, пусть побегают в бомбоубежище. Не, ну не ублюдок? А? Ну что за высеры у него? ***** заклейте ему РТА.
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17.05.2022 23:54 Відповісти
Людськи життя вони змініють. І психику людей. А в когось не тільки змініють життя, а і забирають його. Скажи що ракетні удари нічого не змініють родичам родини, яка загинула в Одесі від такого удару. І родичам сотням людей, в яких ці ракетні удари забрали рідних. Вони би тобі сказали, що змініють ці удари
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17.05.2022 23:58 Відповісти
Шо будем делать?
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18.05.2022 03:18 Відповісти
Коли Зеленський чітко відповість чи читає він коменти на Цензорі?
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17.05.2022 23:58 Відповісти
А це обов'язково? Подібних сайтів з коментами - десятки.
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18.05.2022 00:01 Відповісти
Як іще дізнатися про народну любов тапідтримку, якщо вийти до людей фізично неможливо через кількість охорони.
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18.05.2022 00:39 Відповісти
читал сначала - сейчас наверное уже нет а то придется застрелится
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18.05.2022 00:03 Відповісти
А наші ракетні удари по запаребріку багато чого б змінили. Та тільки не з твоєю мьіролюбністю
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18.05.2022 00:00 Відповісти
Ви праві, але хіба в нас є чим по ним гатити?
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18.05.2022 00:02 Відповісти
А лендліз лля чого тоді підписали?
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18.05.2022 02:02 Відповісти
Ну звичайно не змінюють. Так, )(уйня якась літає.
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18.05.2022 00:00 Відповісти
до тебе ж не прилітає! та й сімейка в безпеці! виродок!
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18.05.2022 00:05 Відповісти
Так роскажи ще шо робить шоб було більше успіху.
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18.05.2022 00:06 Відповісти
Англию тоже обстреливали ФАУ1, 2, она не сдалась
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18.05.2022 00:29 Відповісти
400 років Великобританія як держава, перещили гірщу історію свого життя
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18.05.2022 01:48 Відповісти
От якби пару ракет київська ППО 'ненавмисно' пропустила б в ОП, от тоді б і поговорив, президент.
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18.05.2022 00:39 Відповісти
Лиса и виноград , это потому , что своих нет и нечем адекватно ответить .
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18.05.2022 00:52 Відповісти
Просто він (преЗедент)мав на увазі, що коли ракета влучить в ОП, то нічого не зміниться, стане тільки краще.
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18.05.2022 06:18 Відповісти
Гинуть мирні люди і військові в казармах ( Миколаїв, Яворів, Десна). Руйнується інфраструктура. Це нічого не змінюється? Ти гарант чи хто?
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18.05.2022 07:31 Відповісти
Що воно верзе?
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18.05.2022 07:49 Відповісти
Це просто верх цінізма від зеленського та його прибічників -язика б за це вирвати.
А ще усім утиркам, які хоч раз казали або писали тут або де інде " а то путєн нападьот" теж потрібно вирвати язика і відрізати оті крючки, які це печатали. Бо писалось це все і говорилося з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка це писала чи казала, не вибачилась . Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах путіна і насміхався".
Бо це, *****, з вашої "подачі" зарубали ракетні програми , бо це з вашої подачі закатали в асфальт системи ППО та ПРО , зброю та техніку...
Добре вам зараз їздиться по тому асвальту без бензину і совісті ?
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18.05.2022 08:49 Відповісти
кто разминировал Чонгар? и слил операцию по вагнеровцам, кто нас вводил в заблуждение что не будет войны?
где Трухин, почему диверсант Гетьманцев на месте?
он говорит как бредит...это все серьезно вирішує
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18.05.2022 09:13 Відповісти
 
 