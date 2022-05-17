Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти не досягають успіху, а тому намагаються показати "успіх" ракетними обстрілами.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Ivan Livliv
показати весь коментар17.05.2022 23:52 Відповісти Посилання
+16 MARS #498099
показати весь коментар17.05.2022 23:58 Відповісти Посилання
+14 Aleks Varnavin
показати весь коментар17.05.2022 23:54 Відповісти Посилання
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А ще усім утиркам, які хоч раз казали або писали тут або де інде " а то путєн нападьот" теж потрібно вирвати язика і відрізати оті крючки, які це печатали. Бо писалось це все і говорилося з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка це писала чи казала, не вибачилась . Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах путіна і насміхався".
Бо це, *****, з вашої "подачі" зарубали ракетні програми , бо це з вашої подачі закатали в асфальт системи ППО та ПРО , зброю та техніку...
Добре вам зараз їздиться по тому асвальту без бензину і совісті ?
где Трухин, почему диверсант Гетьманцев на месте?
он говорит как бредит...это все серьезно вирішує