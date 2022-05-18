Российские ракетные удары кардинально ничего не меняют, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты не достигают успеха, а потому пытаются показать "успех" ракетными обстрелами.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+19 Ivan Livliv
показать весь комментарий17.05.2022 23:52 Ответить Ссылка
+16 MARS #498099
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+14 Aleks Varnavin
показать весь комментарий17.05.2022 23:54 Ответить Ссылка
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А ще усім утиркам, які хоч раз казали або писали тут або де інде " а то путєн нападьот" теж потрібно вирвати язика і відрізати оті крючки, які це печатали. Бо писалось це все і говорилося з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка це писала чи казала, не вибачилась . Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах путіна і насміхався".
Бо це, *****, з вашої "подачі" зарубали ракетні програми , бо це з вашої подачі закатали в асфальт системи ППО та ПРО , зброю та техніку...
Добре вам зараз їздиться по тому асвальту без бензину і совісті ?
где Трухин, почему диверсант Гетьманцев на месте?
он говорит как бредит...это все серьезно вирішує