Российские ракетные удары кардинально ничего не меняют, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты не достигают успеха, а потому пытаются показать "успех" ракетными обстрелами.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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