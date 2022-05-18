Російське командування веде цілеспрямований пошук батарей М777, що доводить високу ефективність нашої артилерії, - Бутусов. ВIДЕО

Війська РФ провели невдале полювання за американськими гаубицями М777 в Україні.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни показали, як їхній безпілотник знайшов позиції американських гаубиць М777, та намагались їх знищити. Хоча росіяни заявляють що "накрили батарею", на відео нема жодного прямого ураження. Спочатку безпілотник кидає невелику бомбу - промах. Потім по лісовому масиву, де заховалась батарея М777, б’є залп касетних боєприпасів реактивної системи залпового вогню. Але знову нема прямих влучань. Тобто батарея М777 вціліла, росіянам не вдалось знищити жодної гармати", - зауважив він, коментуючи оприлюднене росіянами відео.

За словами Бутусова, для нас відео важливо тим, що очевидно, російське командування веде цілеспрямований пошук батарей М777, які завдають великі втрати росіянам. Тобто визнають високу ефективність нашої артилерії.

"Очевидно, що для запобігання зміні позицій нашої батареї росіяни намагались влучити бомбою, але все це невдало. Але вони хочуть пришвидчити процес пошуку та ураження. Судячи з усього, противник проводив аеророзвідку на значну дальність. Бо гармати стоять на значній дальності від передової. Скид бомби безпілотник зробив з невеликої висоти. Це значить, що противник скористався відсутністю засобів ППО, навіть переносних комплексів, і на це нам треба звернути увагу", - пише журналіст.

"Варто звернути увагу на те, що артилеристи помітили стеження, та вдало замаскувалась у лісовому масиві, заховали батарею серед дерев, що дозволило уникнути втрат під час удару", - резюмує Бутусов.

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