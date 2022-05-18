Російське командування веде цілеспрямований пошук батарей М777, що доводить високу ефективність нашої артилерії, - Бутусов. ВIДЕО
Війська РФ провели невдале полювання за американськими гаубицями М777 в Україні.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни показали, як їхній безпілотник знайшов позиції американських гаубиць М777, та намагались їх знищити. Хоча росіяни заявляють що "накрили батарею", на відео нема жодного прямого ураження. Спочатку безпілотник кидає невелику бомбу - промах. Потім по лісовому масиву, де заховалась батарея М777, б’є залп касетних боєприпасів реактивної системи залпового вогню. Але знову нема прямих влучань. Тобто батарея М777 вціліла, росіянам не вдалось знищити жодної гармати", - зауважив він, коментуючи оприлюднене росіянами відео.
За словами Бутусова, для нас відео важливо тим, що очевидно, російське командування веде цілеспрямований пошук батарей М777, які завдають великі втрати росіянам. Тобто визнають високу ефективність нашої артилерії.
"Очевидно, що для запобігання зміні позицій нашої батареї росіяни намагались влучити бомбою, але все це невдало. Але вони хочуть пришвидчити процес пошуку та ураження. Судячи з усього, противник проводив аеророзвідку на значну дальність. Бо гармати стоять на значній дальності від передової. Скид бомби безпілотник зробив з невеликої висоти. Це значить, що противник скористався відсутністю засобів ППО, навіть переносних комплексів, і на це нам треба звернути увагу", - пише журналіст.
"Варто звернути увагу на те, що артилеристи помітили стеження, та вдало замаскувалась у лісовому масиві, заховали батарею серед дерев, що дозволило уникнути втрат під час удару", - резюмує Бутусов.
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Ермаку не до гаубиц...
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Реєстрація:17.05.2022
Для лайкающих дебилов.
M777: Дальнобойность:Максимальная обычными снарядами: 24,7 км
Максимальная специальными снарядами: 30+ км
Град 9М521 достает на 40 км. Другие модификации 20 км.
Т.е. эффективная дальность стрельбы сопоставима. В случае с модификацией града 9М521 практически вдвое меньше.
https://en.wikipedia.org/wiki/M107_projectile M107 : 21 km (13 mi)
https://en.wikipedia.org/wiki/M795 M795 : 22.5 km (14.0 mi)
M795E1 30 km (19 mi)
https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Excalibur : 40 km (25 mi)
tak vrode dali excalibur(i) ....
Дешевше прикрити гармати ППО!
Зараз майже в 99% випадків використовуєть звичайний.
Може беспилотники так далеко не пускать.
Иначе потом опять наступать нечем,давайте Крым подарим.
Сруть рашисти, бо аналогів М777 вони не мають.
А БПЛА потрібно збивати,кажуть у них вже почалися великі проблеми з їх наявністю!
Це - невелика проблема. Не можна таким обладнанням ризикувати. А ще так наблизились, що Град накриває.
Та "Град" це зброя яка б"є пальцем в небо -- подивиться ТТХ цього . Град проти такої точної арти -- ніщо . Бо багато чуєшь спогадів , мовляв нас накрила ворожа арта , одного товарища вбило , двох поранило , а йще 7 нічого ... Бо так стріляє Ваш "Грод" , якщо в його площа ураження це 145000 м² тобто одна касете з дрібним ураженням розірвалась десь так 10 метрах , а інші 50 десь так в 200 метрах . Град може стріляти по функционалу тільки фагасом .
Я закінчив службу на старенький 155 мм йще в 2007 році . Так ось тоді вже за невлучання на 20 км в квадрат 5х5 м (25 м²) наш комбат 3 дні "губи" отримав на навчаннях ... Хоча то була звичайна гармата на лафеті
Тобто при точних кординатах така краля накриває усіх одним пострілом . Снаряди там 30 й 40 кг . Тобто й фугас зазвичай попадає прямо в ціль й може знести тільки імпульсом башню танку . Що казати про такий Град від 1962 року народження ?
Вот там их кацаподроны и отлавливать,пусть побольше шлют.
https://twitter.com/i/status/1526441192069677056
А если днём, то хотя бы со Стингерами и снайперскими винтовками,
уничтожающими беспилотники ?
який день ракетами стріляють по коліям щоб затримати постачання
в штаті має бути як мінімум 2 стінгера,
або іншим способом прикривати
не можна марно втрачати цінну зброю
Я ще подумав ну так війну не аиграти якщо ************ гармати в саіті залишади добами на одній позиції .
Теоретически, на один дивизион буксируемых М777 можно "приписать" один расчет из двух терпеливых и усидчивых операторов-пенсионеров с одним Martlet'ом и парой ракет б\к, и даже придать им ЗУшку, установленную на один из гаубичных "буксиров".
Думаю, через некоторое время сами артиллеристы найдут оптимальное решение борьбы с "орланами" и прочим мелким кацапским говном.
может еще в катарских иорданиях что-то удастся наскрести, но если нет, то без организации производства к ним б\к - это просто пиисят красивых танчиков для парада.
"Росіяни показали, як їхній безпілотник знайшов позиції американських гаубиць М777, та намагались їх знищити. Хоча росіяни заявляють що "накрили батарею", на відео нема жодного прямого ураження. Спочатку безпілотник кидає невелику бомбу - промах. Потім по лісовому масиву, де заховалась батарея М777, б'є залп касетних *********** реактивної системи залпового вогню. Але знову нема прямих влучань. Джерело:
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Всьо ідьот па плану! Єта всьо планавьіє промахи, и всє цєлі будут дастігнутьі в полнам абьйомє
Чи я не правий?
РСЗО как минимум выполняет при этом первые три задачи, что уже немало.
Це не спеціалізації Вані, от побухати, танк у річці чи болоті втопити, спалити БТР
розігріваючи їжу, ото вже його спеціалізація.
Артилерія має приїхати, відстрілятись, поїхати? на все про все максимум 30 хв.
ЩО ВОНИ ТАМ СТОЯТЬ???? Це ж не с300 чи якісь іскандери, щоб стояти годинами, добами, тижнями і прикривати якісь важливі точки...