УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5741 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
3 447 11

"Без цензури наживо": Хто і як відбудовуватиме Україну? День 84. ВIДЕО

84-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Що буде із нашими захисниками Маріуполя? День 83 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Яка в чорта відбудова якщо на третій місяць війни рашисти спокійно ******** військовий об'єкт на кордоні с польщою, краще думайте де ще зброї дістати й забезпечити громадян найнеобхіднішим. ДОСИТЬ БУДУВАТИ ПОВІТРЯНІ ЗАМКИ.
показати весь коментар
18.05.2022 21:05
+3
Без кацапни. Немедленно принять закон о запрете участия фирм из расии и беларусии и тех, кто с ними прямо или косвенно связан.
показати весь коментар
18.05.2022 21:04
+3
Відбудовувати будуть українці.
А хто і чим допомагатиме - залежить від реформ та прозорості влади.
показати весь коментар
18.05.2022 21:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без кацапни. Немедленно принять закон о запрете участия фирм из расии и беларусии и тех, кто с ними прямо или косвенно связан.
показати весь коментар
18.05.2022 21:04 Відповісти
Яка в чорта відбудова якщо на третій місяць війни рашисти спокійно ******** військовий об'єкт на кордоні с польщою, краще думайте де ще зброї дістати й забезпечити громадян найнеобхіднішим. ДОСИТЬ БУДУВАТИ ПОВІТРЯНІ ЗАМКИ.
показати весь коментар
18.05.2022 21:05 Відповісти
чому ти так?
в ОП вже мабудь поділено хто що та як буде будувати.
думаєш татарови, колі катлети та й ті кого ми ще не знаємо сплять?
ніхрена...
на кону більше півтрільйона баксів.
вони хоч сьогодня почнуть відновлювати мости для орків,
дай лише дозвіл, побачиш.
і кошторис на роботи буде як норвегії чи швейцарії.
показати весь коментар
18.05.2022 21:37 Відповісти
Відбудовувати будуть українці.
А хто і чим допомагатиме - залежить від реформ та прозорості влади.
показати весь коментар
18.05.2022 21:06 Відповісти
Формується структура контролю за використанням наданих фінансів. Просто вкрасти не вийде.
показати весь коментар
18.05.2022 21:13 Відповісти
Формировать из воров контролировать воров?
показати весь коментар
18.05.2022 21:19 Відповісти
тема преждевременная...
чы то про высокий и толстый забор по периметру с мокшанией?
чы про новэ будивныцтво военно-промышленного комплекса?
показати весь коментар
18.05.2022 21:08 Відповісти
Пропоную, всі гроші на відбудову України віддати Єрмаку, а він разом із Столаром, із ОПЗЖ- все зробить ,як треба...
показати весь коментар
18.05.2022 21:20 Відповісти
Ни копейки денег в украинские руки-
принять сейчас и сразу желание сдавать территории отвалится,будывныцтвом заниматься.
Только иностранные фирмы стройка под ключ,никакого контроля Украиной.
Рабочих до бригадира могут в украине набирать.
Иначе ******* всё и слепят из палок и гафна.
показати весь коментар
18.05.2022 21:24 Відповісти
Головне будувати бистріше ніж крастимуть зеленопикі.
показати весь коментар
18.05.2022 21:35 Відповісти
Российские гастарбайтеры будут отстраивать чтобы связать концы с концами в развалинах оставленных ими путиным. За счёт репараций
показати весь коментар
18.05.2022 21:36 Відповісти
 
 