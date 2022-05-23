Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до "Укрпошти" в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько тисячі дніпрян вишикувалися біля відділення, щоб купити нову марку з кораблем. Вони записувалися в чергу з самого ранку. Коли марки закінчилися, у відділенні спалахнув скандал.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
О 15:30 закінчилися конверти з кораблем. Люди залишилися, сподіваючись придбати марки.
О 16:00 на касі оголосили, що марки скінчилися. На той момент, згідно до списку черги, марку встигли придбати близько 170 осіб. Люди обурилися, увірвалися до відділення та влаштували скандал.
Деякі дніпряни, які стояли в черзі, жаліються, що недобросовісні купляли марки в усіх трьох касах по черзі, тому вони так швидко закінчилися. Однак співробітники "Укрпошти" стверджують, що марок просто було мало.
Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня, о шостій ранку.
Фото та відео - з Facebook Карини Бондаренко
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І взагалі то по справжньому цінною марка стане лише в разі перемоги, а з таким ************** до неї ще довго.
особисто я ще не був там, але зараз обов'язково піду...
филателисты, они такие.
Я только не могу понять, по какой причине мы не херячим по их казармам на русне?
В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона.
По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.
А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
гарненький Головпоштамт... будівля-садиба ще 1830-1835 року...
"Ну, хоть поржалі..."
"Сдєлалі сєбя вмєстє!"
"Война - *****. Главноє, шо нє Порошенко"
"А можна нє настолько хуже?"
"Я - ваш вирок! Це я вам, українці!"
- Сара сколько тебе говорить: не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
*****, на фронтах гине цвіт України, а цим марки в головах, ********!
15000, зверху нова - 10000. Типу "Ми йдемо Вам на зустріч - робимо знижку".
А вообще смилянский поц. Что не сделает, все через 1 место. Запусти наормально продажу через интернет. И все были бы счастливы. Но - нет. Развел коррупцию на ровном месте....