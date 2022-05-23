Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до "Укрпошти" в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько тисячі дніпрян вишикувалися біля відділення, щоб купити нову марку з кораблем. Вони записувалися в чергу з самого ранку. Коли марки закінчилися, у відділенні спалахнув скандал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

О 15:30 закінчилися конверти з кораблем. Люди залишилися, сподіваючись придбати марки.

О 16:00 на касі оголосили, що марки скінчилися. На той момент, згідно до списку черги, марку встигли придбати близько 170 осіб. Люди обурилися, увірвалися до відділення та влаштували скандал.

Деякі дніпряни, які стояли в черзі, жаліються, що недобросовісні купляли марки в усіх трьох касах по черзі, тому вони так швидко закінчилися. Однак співробітники "Укрпошти" стверджують, що марок просто було мало.

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Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня, о шостій ранку.

Фото та відео - з Facebook Карини Бондаренко











