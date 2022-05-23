УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12515 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 982 80

Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до "Укрпошти" в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько тисячі дніпрян вишикувалися біля відділення, щоб купити нову марку з кораблем. Вони записувалися в чергу з самого ранку. Коли марки закінчилися, у відділенні спалахнув скандал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

О 15:30 закінчилися конверти з кораблем. Люди залишилися, сподіваючись придбати марки.

О 16:00 на касі оголосили, що марки скінчилися. На той момент, згідно до списку черги, марку встигли придбати близько 170 осіб. Люди обурилися, увірвалися до відділення та влаштували скандал.

Деякі дніпряни, які стояли в черзі, жаліються, що недобросовісні купляли марки в усіх трьох касах по черзі, тому вони так швидко закінчилися. Однак співробітники "Укрпошти" стверджують, що марок просто було мало.

Дивіться: Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Продаж марок у Дніпрі обіцяють поновити завтра, 24 травня, о шостій ранку.

Фото та відео - з Facebook Карини Бондаренко

Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до Укрпошти в Дніпрі 01
Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до Укрпошти в Дніпрі 02
Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до Укрпошти в Дніпрі 03
Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до Укрпошти в Дніпрі 04
Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до Укрпошти в Дніпрі 05
Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до Укрпошти в Дніпрі 06

Автор: 

Дніпро (3273) Укрпошта (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Звичайні бариги
показати весь коментар
23.05.2022 17:52
+23
Реально бред дегенератів для бариг і дегенератів. Невже важкор наштампувати 40 мільйонів примірників для всіх бажаючих громадян? Навіщо люди перетворюються в бариг і тварин? Тому що в цьому натовпі нормальних людей немає.
показати весь коментар
23.05.2022 18:00
+13
"Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до "Укрпошти""

филателисты, они такие.
показати весь коментар
23.05.2022 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайні бариги
показати весь коментар
23.05.2022 17:52 Відповісти
Реально бред дегенератів для бариг і дегенератів. Невже важкор наштампувати 40 мільйонів примірників для всіх бажаючих громадян? Навіщо люди перетворюються в бариг і тварин? Тому що в цьому натовпі нормальних людей немає.
показати весь коментар
23.05.2022 18:00 Відповісти
Такі марки треба продавати у військоматах, тодв й піпл не опуститьтся до такого дна.
І взагалі то по справжньому цінною марка стане лише в разі перемоги, а з таким ************** до неї ще довго.
показати весь коментар
23.05.2022 18:40 Відповісти
Щойно мій друг безкоштовно отримав ці марки у пересувному відділенні Укрпошти, у нашому райвійськкоматі... при цьому він сказав, що жодної черги не було.... причому сказав, що пересувне відділення Укрпошти працює в режимі 24/7...

особисто я ще не був там, але зараз обов'язково піду...
показати весь коментар
23.05.2022 18:53 Відповісти
просто ребята вернулись с ужгородских, мукачевских, коломыйских фронтов военкома нет в очереди одичалых?
показати весь коментар
23.05.2022 19:23 Відповісти
Повестки по случаю можно было вручить.
показати весь коментар
23.05.2022 19:00 Відповісти
"Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до "Укрпошти""

филателисты, они такие.
показати весь коментар
23.05.2022 17:54 Відповісти
Ага. Це ж скільки таки в нас філателістів.
показати весь коментар
23.05.2022 17:59 Відповісти
Багато з них не знає,що означає слово "філателіст")
показати весь коментар
23.05.2022 18:06 Відповісти
зато знают принципы работы ebay
показати весь коментар
23.05.2022 18:17 Відповісти
До військоматів так вдиралися б,козлота смердюча!
показати весь коментар
23.05.2022 18:37 Відповісти
не плутайте філателістів та кідарастів
показати весь коментар
23.05.2022 19:11 Відповісти
https://www.ebay.com/itm/154951266375?hash=item2413d0b047:g:WGIAAOSwMvVii3w1&amdata=enc%3AAQAHAAAA4PcNv3pKua6qQWV8YxboWDenrI%2B1YlI4EE4tn04SCCXOg%2F63wGF3hciQjKu1%2FaiHypXn0FYweveXJMrVjgV1zfqEaIHT%2BvJa05p5UtVsFktZwA4VO8xd%2Bq4%2FQ%2Fz3K7nugkJCab97qTUojiQpqcTFaxhJFkRnRrXSbvskXROdJuhy2Je0sRdQjtHVh94M7ayKOTaRJay7r5M1OXGI1Oy0qJk3UbtgndXGnksRZr3KbHTZ0vo%2FzP4zn5OX1eQxJ8R5mE84kFizEbRmmIpHMQq9iJMyMDDVji%2FJ%2FJ%2BOIiquaMNN%7Ctkp%3ABFBMuLHDlp5g На ebay - $100 за 2 штуки, плюс доставка.
показати весь коментар
23.05.2022 17:56 Відповісти
Угу, для русского это очень больно.
показати весь коментар
23.05.2022 18:09 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
23.05.2022 18:57 Відповісти
Просить можно и 100$,покупают ли-вопрос. Их тираж такой что лет через 200 может и будут в цене.
показати весь коментар
23.05.2022 18:10 Відповісти
Продавец сообщает о 29 комплектах уже проданных. На ebay это дело регистрируется автоматически, так шо покупают, и неплохо.
показати весь коментар
23.05.2022 18:15 Відповісти
брехня!
показати весь коментар
23.05.2022 19:06 Відповісти
русский, ты, главное, верь своему бесноватому фюреру.
показати весь коментар
23.05.2022 19:16 Відповісти
уже 79 по ссылке
показати весь коментар
24.05.2022 11:33 Відповісти
А ворог вже не цілить у місця скупчення людей? Можна ж про це написати увечері, як натовп зникне?
показати весь коментар
23.05.2022 17:56 Відповісти
Та краще б туди вмандячили,ніж у деснянський навчальний центр...
показати весь коментар
23.05.2022 18:43 Відповісти
Го вы такое несёте...🤡 Что значит лучше? Контуженый ?
Я только не могу понять, по какой причине мы не херячим по их казармам на русне?
показати весь коментар
23.05.2022 19:35 Відповісти
справжні бариги, ще й мародери

В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона.

По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.

А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
показати весь коментар
23.05.2022 17:57 Відповісти
Спекулянты,продают на ebay
показати весь коментар
23.05.2022 17:58 Відповісти
Як же корона, де там той головний гандон. Що не можно було той продаж через інтернет зробити.
показати весь коментар
23.05.2022 17:57 Відповісти
Яка корона?
показати весь коментар
23.05.2022 18:02 Відповісти
В тебе є надія що ваксери залишать людей у спокої? Наївний оптиміст.
показати весь коментар
23.05.2022 18:12 Відповісти
Господи, та наштампуйте вдосталь цих марок і баригам одразу вони стануть нецікаві.
показати весь коментар
23.05.2022 17:58 Відповісти
5 миллионов, более чем достаточно
показати весь коментар
24.05.2022 11:35 Відповісти
треба бути конченими добвойомаби, щоб, бачачи чергу на вулиці, не сказати людям, що марок всього 200шт
показати весь коментар
23.05.2022 17:59 Відповісти
Корабль уничтожен - это супер,это главное. Марку сделали на эту тематику - ну прикольно. Стоять в очереди за ней? Да хрен там. Мая нипанимать.
показати весь коментар
23.05.2022 18:00 Відповісти
А что тут не понять? Гляньте почем их толкают на международных торговых площадках и станет ясна причина такого количества "филателистов" у отделения "Укрпочты".
показати весь коментар
23.05.2022 18:04 Відповісти
Вообще такие памятные и экслюзивные вещи должны продаваться очень и очень дорого и деньги на благотворительность(в нашем случае армию) уходить, за счет наших граждан. А не наоборот, где частники наживаются. Я припускаю что некоторые собирают марки или просто для себя хотят прикупить, но такой ажиотаж это перебор, нормальный человек там в очередях позорится не особо захочет.
показати весь коментар
23.05.2022 18:25 Відповісти
Шкода, що у ВЦА Дніпра не додумались відправити представників центру комплектування ВСУ та Нацгвардії. Тим дибілам ще марки в головах в час війни. А коли б хоча провізію на передову доставляли, коли не окопи рити. У них війни немає??? У державі якісь викривлені поняття, якийсь сюрреалізм.
показати весь коментар
23.05.2022 18:11 Відповісти
не можуть зза кордону притягти корито - ганяються за марками! а воєнкомати на вулицях тих , що хоч щось роблять виловлюють! тьху!
показати весь коментар
23.05.2022 18:01 Відповісти
да напечатайте уже єтих марок пусть подавятся, єто же какой то дурдом. Апофеоз барыжного безумия, оно же понятно, шо их покуупают только шобы продать. Эти твари и так уже продали всё шо могли твари никак не нажруца
показати весь коментар
23.05.2022 18:02 Відповісти
Ви б хоча б не публікували ці фото в той же день. Тому конченому нічого не варто вдарити по цим скупченням лбдей.
показати весь коментар
23.05.2022 18:03 Відповісти
тут за маркою товчуться, а там орки, ті самі орки, які вже видохлися і майже програли війну, вже захопили Лиман.
показати весь коментар
23.05.2022 18:04 Відповісти
а яка архітектура красива! помітили))))
гарненький Головпоштамт... будівля-садиба ще 1830-1835 року...
показати весь коментар
23.05.2022 18:05 Відповісти
стадо баранов
показати весь коментар
23.05.2022 18:06 Відповісти
Які огидні кишківники.
показати весь коментар
23.05.2022 18:07 Відповісти
Щоб вони так гарно голосували на виборах, а то іноді зрозуміти людину важко.
показати весь коментар
23.05.2022 18:09 Відповісти
забув головне - вже 6 сирен за сьогодні... і саме зараз тривога ...
показати весь коментар
23.05.2022 18:10 Відповісти
Litve takuju za 2030 evro prodali.
показати весь коментар
23.05.2022 18:10 Відповісти
Дніпро-красиве місто.але місто неляканих колаборантів.Як не прикро це писати
показати весь коментар
23.05.2022 18:10 Відповісти
я с Днепра, и уверяю вас что вы правы!
показати весь коментар
23.05.2022 21:16 Відповісти
Півкраїни бариг. Одні марки, другі єваробляхи...
показати весь коментар
23.05.2022 18:11 Відповісти
Невминяемые! Создали нездоровый ажиотаж вокруг этих марок!!! Нужна марка "Смелянский все!"
показати весь коментар
23.05.2022 18:13 Відповісти
Нам потрібні такі марки, як:

"Ну, хоть поржалі..."
"Сдєлалі сєбя вмєстє!"
"Война - *****. Главноє, шо нє Порошенко"
"А можна нє настолько хуже?"
"Я - ваш вирок! Це я вам, українці!"
показати весь коментар
23.05.2022 18:25 Відповісти
І чим це відрізняється від черги за гів...млинцями на лопаті?)
показати весь коментар
23.05.2022 18:17 Відповісти
пропоную марку "Боневтік" чи буде ажіотаж на придбання?
показати весь коментар
23.05.2022 18:17 Відповісти
когда уже будит на Цензоре новость .. толпа вооруженная ножами и вилами ворвалась в ОП и Верховну Раду .
показати весь коментар
23.05.2022 18:18 Відповісти
А може створити марку "Про...б Чонгару і мостів"?
показати весь коментар
23.05.2022 18:18 Відповісти
Конченые ДолбоЁбы!!!и УкрПочта загашник в такое время для отрывки денег!фу дерьмовый правитель!!!
показати весь коментар
23.05.2022 18:19 Відповісти
Що ще за "Вісті придністров'я" ???

показати весь коментар
23.05.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 18:27 Відповісти
тепер весь кацапстан буде сміятися з цих дурників
показати весь коментар
23.05.2022 18:25 Відповісти
филателисты.... вашумать!....
показати весь коментар
23.05.2022 18:25 Відповісти
Ватніки за ментальністю
показати весь коментар
23.05.2022 18:26 Відповісти
Десь так...

показати весь коментар
23.05.2022 18:28 Відповісти
Пир во время обезьянного гепатита.
показати весь коментар
23.05.2022 18:28 Відповісти
просто пуст поднимают цену в разы и вырученные деньги в поддержку ВСУ.
показати весь коментар
23.05.2022 18:28 Відповісти
Сара в гостях: - Мой муж - сифилитик и мудозвон!

- Сара сколько тебе говорить: не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
показати весь коментар
23.05.2022 18:48 Відповісти
Охлос розважається і заробляє!
*****, на фронтах гине цвіт України, а цим марки в головах, ********!
показати весь коментар
23.05.2022 19:03 Відповісти
лучше бы эта толпа с таким же энтузиазмом шла освобождать Азовсталь .. 👎👎👎
показати весь коментар
23.05.2022 19:20 Відповісти
вот и все что нужно знать про патриотов , среди ворвавшихся 100% из 75% нарида .
показати весь коментар
23.05.2022 19:24 Відповісти
нарід развлєкаєцца
показати весь коментар
23.05.2022 19:28 Відповісти
Надеюцца перепродать потом с наваром... Барыги
показати весь коментар
23.05.2022 19:58 Відповісти
Нещодавно на "Ізі" спостерігав таку картину: топ-об'ява з марками, знизу стара ціна 15000, зверху нова - 10000. Типу "Ми йдемо Вам на зустріч - робимо знижку".
показати весь коментар
23.05.2022 20:17 Відповісти
Стояти в черзі одна з головних совкових скрєп, яка є дуже показовою для ватників
показати весь коментар
23.05.2022 20:16 Відповісти
та напечатайте их триллион, в чем проблема? раз эти дебилы страждущие их так хотят, наполните бюджет, и насытите стадо, пусть несут бабки
показати весь коментар
23.05.2022 21:13 Відповісти
Я бы поленился нагнуться и подобрать эти марки, если бы они валялись на дороге. Для шизиков - отрисуйте макет, и отпечатайте в любой полиграфии в любом количестве.
показати весь коментар
23.05.2022 21:18 Відповісти
вчера был срач на ветке, что бедняги против военного положения, бо работы нет, а выехать не дают. Конечно, стоять день за маркой с 5 утра, какая работа... и у меня б работы не было, если б я за маркой день гонялся.
А вообще смилянский поц. Что не сделает, все через 1 место. Запусти наормально продажу через интернет. И все были бы счастливы. Но - нет. Развел коррупцию на ровном месте....
показати весь коментар
23.05.2022 21:52 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 23:46 Відповісти
 
 