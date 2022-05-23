Бійці ССО з дрона атакували підрозділ окупантів під Сєверодонецьком: "Четверо росіян повернуться додому у пластикових мішках". ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ з дрона атакували підрозділ російських окупантів на Луганщині.
Відповідне відео опублікувало у фейсбуці командування ССО, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось відео, як в умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом може навести чималу паніку на позиціях окупантів в районі Сєверодонецька. В результаті атаки, за підрахунками наших воїнів, четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках. Деморалізований підрозділ окупантів у паніці покинув позицію", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+17 Angry Ronin UA
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+17 Sharikoff
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+14 Перехватчик
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ССО выполняет свои задачи по разведке, в данном конкретном случае они не только разведали а ещё и в рамках "художней самозайнятости" как ты выразился - сбросили фашикам на голову подарок и много-мало, но 4 выбыло и ещё 8 озадачились вывозом, остальные в страхе оглядываться будут весь день!
До речі, під час ДСВ була така прикольна штука як ПТАБ. Маленька бомбочка масою лише 1.4 кг з кумулятивним зарядом. Коли той самий ІЛ-2 заходив на танкову колону і вивалював за раз кілька сотень - це було досить ефективно.
2. потрібні додаткові препарати проти дронів, тому що незабаром вони спробують зробити те саме.
можнонужно было запилить какое-то производство местное, для не суперпупер стелс а таких вот мелких одноразовых квадриков хотя бы (ну хотя бы на основе школьных\институтских кружков что ли) но вероятно не доплатить судьям а также друзьям-знакомым и себя не обделить прямо рука не поднялась ни у кого. не тому учились столько лет, а тут переучиваться ... (с Хйлом такая же проблема).