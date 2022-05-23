Бійці ССО з дрона атакували підрозділ окупантів під Сєверодонецьком: "Четверо росіян повернуться додому у пластикових мішках". ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ з дрона атакували підрозділ російських окупантів на Луганщині.

Відповідне відео опублікувало у фейсбуці командування ССО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось відео, як в умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом може навести чималу паніку на позиціях окупантів в районі Сєверодонецька. В результаті атаки, за підрахунками наших воїнів, четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках. Деморалізований підрозділ окупантів у паніці покинув позицію", - йдеться в дописі.

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