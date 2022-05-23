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Бійці ССО з дрона атакували підрозділ окупантів під Сєверодонецьком: "Четверо росіян повернуться додому у пластикових мішках". ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ з дрона атакували підрозділ російських окупантів на Луганщині.

Відповідне відео опублікувало у фейсбуці командування ССО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось відео, як в умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом може навести чималу паніку на позиціях окупантів в районі Сєверодонецька. В результаті атаки, за підрахунками наших воїнів, четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках. Деморалізований підрозділ окупантів у паніці покинув позицію", - йдеться в дописі.

Також дивіться: Бійці ССО знищили з ПТРК розрахунок протитанкістів армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) ССО (519) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+17
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23.05.2022 22:42
+17
Трохи промазали. Траба було б в ту кучку свинособак, що ліворуч була...
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23.05.2022 22:48
+14
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23.05.2022 22:46
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23.05.2022 22:42 Відповісти
Большой бомбой высокоточной накрыть.
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23.05.2022 22:49 Відповісти
Та якби ж то. Схоже, кидають ВОГи з присобаченим стабілізатором - багато ним не завалиш, та й точність прицілювання так собі. При всій безмежній повазі до ССО - це, вибачаюсь, рівень художньої самодіяльності. Зрозуміло, що не до жиру, обходяться чим є. Це вже питання до командування - чому не дають людям чогось пристойного? Ті ж самі свічблейди - де вони?
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23.05.2022 23:10 Відповісти
Не неси чепуху! Откуда ты вообще знаешь ситуацию? Свитчблейд не разведчик, его запускают когда точно знают цель и эта цель того стоит! Какой смысл переводить важный боеприпас по цели которая в данном конкретном случае\направлении не несет угрозы? При наступлении - да, здесь нафига? Легла бы мина чуть точнее было бы больше раненных\убитых не намного хуже свича!

ССО выполняет свои задачи по разведке, в данном конкретном случае они не только разведали а ещё и в рамках "художней самозайнятости" как ты выразился - сбросили фашикам на голову подарок и много-мало, но 4 выбыло и ещё 8 озадачились вывозом, остальные в страхе оглядываться будут весь день!
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23.05.2022 23:22 Відповісти
Не заперечую - там на місці видніше. Можу помилятися.
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23.05.2022 23:36 Відповісти
До речі, раз уже пішла така п'янка - то чи не змастирити якусь касетну фігню, щоб тих самих ВОГів на скупчення орків витрушувати за раз штук 10-15? Гадаю, дрон підніме - якщо не зовсім мініатюрний. А народні умільці придумають, як реалізувати, навіть в кустарних умовах.

До речі, під час ДСВ була така прикольна штука як ПТАБ. Маленька бомбочка масою лише 1.4 кг з кумулятивним зарядом. Коли той самий ІЛ-2 заходив на танкову колону і вивалював за раз кілька сотень - це було досить ефективно.
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23.05.2022 23:32 Відповісти
можна й насипом, але тоді дрон більший, важчий, шумніший, помітніший
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24.05.2022 16:19 Відповісти
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23.05.2022 22:46 Відповісти
Я їх так і називаю - фаРшисти.
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24.05.2022 00:03 Відповісти
По голові тією ракеткою попали?
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23.05.2022 22:47 Відповісти
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23.05.2022 23:01 Відповісти
Трохи промазали. Траба було б в ту кучку свинособак, що ліворуч була...
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23.05.2022 22:48 Відповісти
1. У 100 разів більше подібних дронів потрібно, щоб тероризувати та вбивати росіян, поки вони не повернуться додому.
2. потрібні додаткові препарати проти дронів, тому що незабаром вони спробують зробити те саме.
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23.05.2022 22:50 Відповісти
знову промазали всі орки цілі дай жігулі не взірвали в чем сенс відео вже до речі не вперше
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23.05.2022 22:51 Відповісти
Да и как мне кажется занятие тем что может делать любой солдат ( по крайней мере в оос многие любители покошмарить кацапов такое рукоделии) как то не по профилю ССО это для отчётности о успешной спецоперации
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23.05.2022 23:11 Відповісти
Стабилизатор хреновый.
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23.05.2022 23:00 Відповісти
Почему не используются Свитчблейды?
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23.05.2022 23:00 Відповісти
Хочешь лишить верховного главнокомандующего его личных игрушек?
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23.05.2022 23:16 Відповісти
Не певен, що воно взагалі вибухнуло...
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23.05.2022 23:06 Відповісти
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23.05.2022 23:14 Відповісти
4 орки і портки повні це також результат. Не будуть мати спокою
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23.05.2022 23:16 Відповісти
Вот смотрю я на такие видео и понимаю, что Украине категорически не хватает огневой мощи. Средства наблюдения есть, средств поражения нет. А будь на руках ударный дрон или хорошая арта, которой на всех не хватает, то вся эта свинота поразлеталась бы в разные стороны, теряя лапти.
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23.05.2022 23:21 Відповісти
Хрень какая то. Мимо запустили да еще не взорвалось. Они что от страха сдохли?
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23.05.2022 23:23 Відповісти
Просто перецепился и упал пока
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23.05.2022 23:47 Відповісти
На такие дроны, надо вешать индикатор ветра, с направлением и силой, чтобы точно попадать, а то кидает хрен знает куда эти гранаты, точнее ветер их уносит
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23.05.2022 23:46 Відповісти
дрон вероятно гражданский, купленный, народная самодеятельность, вливание бабла в экономику развитЫх стран (и Китая), претензии ставить некому. конечно, за 8 то лет с 14го года можно нужно было запилить какое-то производство местное, для не суперпупер стелс а таких вот мелких одноразовых квадриков хотя бы (ну хотя бы на основе школьных\институтских кружков что ли) но вероятно не доплатить судьям а также друзьям-знакомым и себя не обделить прямо рука не поднялась ни у кого. не тому учились столько лет, а тут переучиваться ... (с Хйлом такая же проблема).
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24.05.2022 00:23 Відповісти
На видео видно, что уронили бомбу очень неточно, никаких там 4 мертвых орков нет, есть один раненый. зачем выдумывать такие фейки непонятно.
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24.05.2022 00:28 Відповісти
Для поднятия духа.
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24.05.2022 08:23 Відповісти
На камері немає прицільної рамки, тому не видно куди цілилися, було декілька куп тварюк, в одну з них попала бомба.
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24.05.2022 01:00 Відповісти
Вчергове промазали.
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24.05.2022 08:22 Відповісти
 
 