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Бійці ССО знищили з ПТРК розрахунок протитанкістів армії РФ. ВIДЕО

Бійці ССО ЗСУ знищили з ПТРК розрахунок ворожих протитанкістів разом з боєкомплектом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: ССО навели артилерію на склад з боєприпасами російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ССО (519) ПТУР (6)


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Топ коментарі
+42
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20.05.2022 22:58
+15

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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20.05.2022 23:09
+6
швидко з'ясується, що то моркву наші візмуть за 3 дні і здійсниться споконвічна мета володькі хутіна про об'єднання московії з Україною
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20.05.2022 23:13
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20.05.2022 22:58 Відповісти
Да Богу в уши!
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20.05.2022 23:10 Відповісти
швидко з'ясується, що то моркву наші візмуть за 3 дні і здійсниться споконвічна мета володькі хутіна про об'єднання московії з Україною
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20.05.2022 23:13 Відповісти
Ось скажіть мені, я аж, капець, плескаю в долоньки . коли бачу ці круті відео !!!
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20.05.2022 23:03 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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20.05.2022 23:09 Відповісти
А то москаль відлетів в бік?
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20.05.2022 23:46 Відповісти
Ні, тільки половина москаля...
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21.05.2022 00:30 Відповісти
Краща половина.
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21.05.2022 06:00 Відповісти
Таке враження, що стріляли стугною з повітря
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20.05.2022 23:54 Відповісти
Як зі старого анекдоту - он у меня такой затейник.. Може вже Стугну до дрона прикрутили?
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21.05.2022 06:29 Відповісти
Цікаво, а звідки стріляли, з багатоповерхівки?
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21.05.2022 01:12 Відповісти
а з гелiкоптера?
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22.05.2022 02:08 Відповісти
Травень. Мокшанські ***** потрапили на українські шашлики.
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21.05.2022 02:06 Відповісти
 
 