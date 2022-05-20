Бійці ССО знищили з ПТРК розрахунок протитанкістів армії РФ. ВIДЕО

Бійці ССО ЗСУ знищили з ПТРК розрахунок ворожих протитанкістів разом з боєкомплектом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

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