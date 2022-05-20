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Бойцы ССО уничтожили из ПТРК расчет противотанкистов армии РФ. ВИДЕО

Бойцы ССО ВСУ уничтожили с ПТРК расчет вражеских противотанкистов вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Сил специальных операций ВСУ.

"На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела точно поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украинские воины из "Стугны" уничтожили вражеский огнемет "Солнцепек". ВИДЕО

Автор: 

ССО (526) ПТУР (5)


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Топ комментарии
+42
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20.05.2022 22:58
+15

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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20.05.2022 23:09
+6
швидко з'ясується, що то моркву наші візмуть за 3 дні і здійсниться споконвічна мета володькі хутіна про об'єднання московії з Україною
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20.05.2022 23:13
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20.05.2022 22:58 Ответить
Да Богу в уши!
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20.05.2022 23:10 Ответить
швидко з'ясується, що то моркву наші візмуть за 3 дні і здійсниться споконвічна мета володькі хутіна про об'єднання московії з Україною
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20.05.2022 23:13 Ответить
Ось скажіть мені, я аж, капець, плескаю в долоньки . коли бачу ці круті відео !!!
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20.05.2022 23:03 Ответить

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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20.05.2022 23:09 Ответить
А то москаль відлетів в бік?
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20.05.2022 23:46 Ответить
Ні, тільки половина москаля...
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21.05.2022 00:30 Ответить
Краща половина.
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21.05.2022 06:00 Ответить
Таке враження, що стріляли стугною з повітря
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20.05.2022 23:54 Ответить
Як зі старого анекдоту - он у меня такой затейник.. Може вже Стугну до дрона прикрутили?
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21.05.2022 06:29 Ответить
Цікаво, а звідки стріляли, з багатоповерхівки?
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21.05.2022 01:12 Ответить
а з гелiкоптера?
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22.05.2022 02:08 Ответить
Травень. Мокшанські ***** потрапили на українські шашлики.
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21.05.2022 02:06 Ответить
 
 