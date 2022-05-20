Бойцы ССО уничтожили из ПТРК расчет противотанкистов армии РФ. ВИДЕО

Бойцы ССО ВСУ уничтожили с ПТРК расчет вражеских противотанкистов вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Сил специальных операций ВСУ.

"На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела точно поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом", - говорится в сообщении.

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