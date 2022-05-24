Бійці ССО опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade. Знищено російський танк Т-72Б3. ВIДЕО
Бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російських танк Т-72Б3 бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.
"Дане відео вперше публікується на широкий загал, але варто відзначити, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є сталою практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками. Це гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів вкупі з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Топ коментарі
+66 Олена Микитяк
показати весь коментар24.05.2022 12:09
+47 dimaie
показати весь коментар24.05.2022 12:09
+30 Семен Семен #512946
показати весь коментар24.05.2022 12:13
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с почином!
і об,єкти більші і ефект значніший ніж 1 дрон на 1 танк
Я не знаю яка в даному випадку склалася ситуація, можливо і виправдане застосування дрону, але як на мене, ними потрібно винищувати засоби ППО ворога. БУКи, ОСи, Панцирі, ТОРи і т.п., а після цього, шлифувати усе це авіацією.
А от, знищувати бронетехніку - це саме те. що треба. Без танків, ворог не піде в наступ. А, отже, є сенс дронами-камікадзе знищувати танки на відстані. Бо джавелін, нлав і стугна б'ють лише прямим наведенням.
Нам їх треба декілька тисяч!
У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн помер у 2018 році, сенатор Рід помер у грудні минулого року, а сенатор Гетч - у травні цього року. Вислужились прихвостні путлера....ось до чого приводить "мракобесіє"!
@neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam/status/1528980202184908800
И немного хороших новостей! Вчера из Ростова на территорию Украины вылетело 7 вертушек, вернулись только 2!!! У кацапов истерика)))
Живу силу орків - на концерт до кобзону, танк - техніка важлива, його заберуть "колгоспна армія" і передадуть нашим танкістам.