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Бійці ССО опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade. Знищено російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російських танк Т-72Б3 бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

"Дане відео вперше публікується на широкий загал, але варто відзначити, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є сталою практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками. Це гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів вкупі з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія провела результативний бойовий тест українського дрона Spectator. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7464) дрони (4699)


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Топ коментарі
+66
Посміхніться, вас вбивають
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24.05.2022 12:09
+47
первый нах.

с почином!
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24.05.2022 12:09
+30
Вот это другое дело!. Что будет, если бабахать по 10 тыс. дронов в день?. Так и война быстро закончиться
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24.05.2022 12:13
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первый нах.

с почином!
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24.05.2022 12:09 Відповісти
креативные люди служат в ссо - и это не только по поводу видео.
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24.05.2022 12:17 Відповісти
Посміхніться, вас вбивають
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24.05.2022 12:09 Відповісти
Норм смерть👍Сидели о победе говорили и 💥 - - - всё❗
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24.05.2022 12:23 Відповісти
музыка из "звездные войны" ?
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24.05.2022 12:11 Відповісти
Ага.
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24.05.2022 12:20 Відповісти
ага, жгут вату
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24.05.2022 12:21 Відповісти
Вот это другое дело!. Что будет, если бабахать по 10 тыс. дронов в день?. Так и война быстро закончиться
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24.05.2022 12:13 Відповісти
«Удары будут молниеносными» Было бы вообще супер!
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24.05.2022 12:16 Відповісти
?може ешелони, переправи з мостами, включно з кримським та бойові кораблі з крилатими ракетами, щоб не витрачати 10000...
і об,єкти більші і ефект значніший ніж 1 дрон на 1 танк
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24.05.2022 12:25 Відповісти
Дрон зіб"є ППО.
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24.05.2022 12:32 Відповісти
Якщо зразу штук 20 запустити, ППО не допоможе
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24.05.2022 12:42 Відповісти
этот дрон пво не видит.
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24.05.2022 12:58 Відповісти
как раз таки наоборот - этот дрон видит пво, а вот пво нет
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24.05.2022 18:14 Відповісти
По 200-300 💥 в день и за две недели кацапов в Украину бы хер загнали бы даже под дулом автомата❗
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24.05.2022 12:26 Відповісти
осталось только достать столько. выделили какие то жалкие 100шт, которые наши боятся использовать, чтобы не в пустую
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24.05.2022 12:26 Відповісти
Дали для тренировки☝❗Приловчатся будет и несколько тысяч👍
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24.05.2022 12:30 Відповісти
100 шт, це комплекти. В кожному по 10. Так що не так все погано
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24.05.2022 14:35 Відповісти
понятно, так то лучше, надеюсь докинут
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25.05.2022 09:26 Відповісти
Вот все тебе всё должны. Какой однако требовательный малый
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24.05.2022 17:38 Відповісти
Лучше пускай пешком ходят
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24.05.2022 12:31 Відповісти
Так экипаж спрыгнул с машины, уже после взрыва, значит выжил. Вполне вероятно это был взрыв динамической защиты. Все живы, танк мог остаться вообще без повреждений.
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24.05.2022 14:23 Відповісти
Ну при взрыве ДЗ кожаные мешки обычно рвутся, так что спрыгивание им точно не помогло.
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24.05.2022 18:06 Відповісти
Судя по тому, как специально "криво" смонтировали ролик, танк не уничтожен. Тут надо знать, какой Свичблэйд использовался 300 или 600. Судя по небольшому взрыву - 300-й. Тогда, тем кто на броне, просто ранения, а если бы 600 то танк бы разорвало, потому что в 600-ом боезаряд, такой же, как у Джавелина или Хелфайр. В Украину, (я уже писал об этом) поступило 100 СИСТЕМ по 10 дронов в каждой, правда не ясно сколько там 300-х или 600-х.
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24.05.2022 23:47 Відповісти
Скорее всего "атака" на танк была учебная с 300-м. Не захотели тратить дорогой и мощный 600-й для первого раза. Не исключено, что через несколько минут в этот же танк прилетел уже 600-й.
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25.05.2022 00:13 Відповісти
Деньги закончатся еще быстрее, даже у США.
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24.05.2022 18:04 Відповісти
Не сци рюззькаГаварящій ! На рашизздов висточить!
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25.05.2022 01:39 Відповісти
Да, это прекрасная мысль. Думаю, орки, хоть и тупые, но до этого заклкючения дойдут тоже. А теперь представьте , что у них будет в голове после этого, какие мысли? всего $6000 против нескольких миллионов$$ танка ( л/с в расчет не берем- г.а.в.н.о.ничего не стоит). Хорошая бухгалтерия! Другой аспект- вот так сидишь, на расслабоне, отдыхаешь, или посрать отошел, противника вообще нет, солнышко светит, жизнь прекрасна- и тут БАЦ! совершенно неоткуда! смерть тихо, незаметно подлетела. И это может случиться с каждым, в любую секунду! Постоянное ожидание смерти/инстинкт самосохранения даже для орков никто не отменял. Через неделю такого психологического состояния крыша просто поедет. Так что вопрос сеичас в том что бы распостранить эту информацию, этот ролик как можно шире, что бы как можно больше орков и их семей увидело это.Постоянное ожидание смерти намного страшнее самой смерти!
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28.05.2022 20:39 Відповісти
Танк - надто незначна мішень для такого дрона. Ними потрібно знищувати польові штаби і командування частин ворога. Допустимо - їхні корита на морі (там, принаймі, з десяток орків).
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24.05.2022 12:14 Відповісти
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24.05.2022 12:20 Відповісти
так, для тесту можна, але, як раніше вже писали і казали експерти, краще їх застосувувати по спец цілям: командні опорні пункти, артилерійскькі системи
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24.05.2022 12:22 Відповісти
Да и по скоплению козломордых👍 Грузовик с солдатами👍💥
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24.05.2022 12:29 Відповісти
Технику выбиваешь, пускай ходят пешком!
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24.05.2022 12:28 Відповісти
польові штаби ним не знищиш. Хіба окремого генерала.
Я не знаю яка в даному випадку склалася ситуація, можливо і виправдане застосування дрону, але як на мене, ними потрібно винищувати засоби ППО ворога. БУКи, ОСи, Панцирі, ТОРи і т.п., а після цього, шлифувати усе це авіацією.
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24.05.2022 12:29 Відповісти
Так в нього дальність 10 км. Як ти дістанеш ППО, яке, зазвичай, далеко в тилу стоїть і лише прикриває фронт.
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24.05.2022 12:50 Відповісти
Вибачаюся, 10 км - це 300-го. В 600-го радіус 40 км. Може і можна якусь ППО дістати на такій відстані. Але як дізнатися де вона стоїть? Коротше, ризик бути збитим по дорозі дуже високий.

А от, знищувати бронетехніку - це саме те. що треба. Без танків, ворог не піде в наступ. А, отже, є сенс дронами-камікадзе знищувати танки на відстані. Бо джавелін, нлав і стугна б'ють лише прямим наведенням.
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24.05.2022 12:59 Відповісти
до 40км конечно можно ппо валить, и командные пункты накрывать, много чего. Если изловчиться то можно даже до Змеиного достать.
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25.05.2022 09:28 Відповісти
#ули тут фантазировать! их азербайджан массово применял в карабахе. все что ты перечислил это максимум 50 едениц на весь фронт. в карабахе применяли против дальнобойной артилерии, бензовозов, машин с б/к и полевым складам боеприпасов.
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24.05.2022 13:04 Відповісти
Ця хрень дешевша від джавеліну (навіть 600 модель яка скоріш за все і була застосована тут). Завжди краще знищити щось важливіше, але ці боеприпаси одноразові тому все одно результат в плюс.
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24.05.2022 12:38 Відповісти
Так какой нибудь Т-90 стоит 3+ миллиона баксов, а дрон 6 тысяч... Плюс орки...Это просто ппц как выгодно, они на это и расчитаны.
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24.05.2022 13:05 Відповісти
ты бредишь? в нем заряд 3 кг
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24.05.2022 13:06 Відповісти
Побільше таких дронів. Щоб на всю російську техніку хватило!

Нам їх треба декілька тисяч!
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24.05.2022 12:15 Відповісти
Танк, вроде, не совсем уничтожен. Орки попадали, да.
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24.05.2022 12:16 Відповісти
Здається, є дві модифікації цього дрона: 3 кг вибухівки, і друга - заряд вибухівки, як у Javelin. Фахівці вкурсідєла, що куди.
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24.05.2022 12:22 Відповісти
ага, по піхоті та легкоброньованим цілям і по тязкоброньованим - типу танки
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24.05.2022 12:27 Відповісти
А де так дрони на о. Зміїний, там для них роботи багато
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24.05.2022 12:21 Відповісти
Відстань... він фактично на межі досягання, 37,5 км від найближчої точки суходолу
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24.05.2022 12:32 Відповісти
за ці дрони і не тільки рашисти ввели санкції.....

У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн помер у 2018 році, сенатор Рід помер у грудні минулого року, а сенатор Гетч - у травні цього року. Вислужились прихвостні путлера....ось до чого приводить "мракобесіє"!
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24.05.2022 12:38 Відповісти
б-же, какой удар по репутации и личным амбициям Джона Маккейна.. Он же теперь, бедняга, не сможет отдохнуть на курорте в Сочи, съездить по турпутевке по "золотому кольцу" Мухосранска, мне очень его жаль, он даже не сможет хранить деньги в сбербанке роисси...
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24.05.2022 17:42 Відповісти
КрасівоЄ. Героям слава !!!
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24.05.2022 12:22 Відповісти
вот после месяца как их поставили,пошли видосики,также будет и с хаймарсами,гдето в начале июля жлать видосики прилетов по русне)
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24.05.2022 12:24 Відповісти
....ракети Пастора Москву втопили... і багато чого ще змогли б втопити , якби асфальтовий генераліссімус хернею не займався... Може наведеш хоча б ОДИН приклад, що зробив для арміі сьогоднішній козел!! Давай... розкажи, вбий всіх одним прикладом. ТО...починай... На 24 лютого 2022 року Зеленський для ЗСУ зробив: 1)...2)...3)....???
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24.05.2022 12:57 Відповісти
Не знаю, чи знешкоджено повністю танк (сподіваюсь, що так), але як мінімум один танкіст залишився неушкодженим. Бо на відео видно, як він зіскочив з танку і швидко побіг подалі від вибуху.
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24.05.2022 12:28 Відповісти
Такими дронами розєпашити б автівки з рашистськими колаборантами: дємаком, татаровим, абізянієй, дємченко та іншими тварюками на руках яких кров сотень наших громадян
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24.05.2022 12:29 Відповісти
чого так пізно відео? це не зараз а місяц тому зверніть увагу на дерева деякі голі решnа тільки виступило невелиі листя це десь після 20 квітня могло бути в тому регіоні
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24.05.2022 12:33 Відповісти
Чого...чого... щоб дурні питали.
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25.05.2022 01:43 Відповісти
Я думаю це була 600-ка. Там бойова частина типу як у джавеліна.
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24.05.2022 12:57 Відповісти

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24.05.2022 12:39 Відповісти
Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

https://twitter.com/neumerherwam/status/1528980202184908800

И немного хороших новостей! Вчера из Ростова на территорию Украины вылетело 7 вертушек, вернулись только 2!!! У кацапов истерика)))
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24.05.2022 12:41 Відповісти
сводка гештаба не подтверждает
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24.05.2022 13:12 Відповісти
нет, это 300й блейд очевидно, так, пульнули солдат попугать, врядли танк пострадал от него
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24.05.2022 12:54 Відповісти
Алкоголь убивает
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24.05.2022 13:00 Відповісти
Выживший поделится своими впечатлениями с сослуживцами.
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24.05.2022 13:02 Відповісти
************* рашистиков
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24.05.2022 13:11 Відповісти
нарешті. зачекалися. бо рашо-пропагандони ріалі сцються від нього...
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24.05.2022 13:19 Відповісти
Фото оркам на вічну память!
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24.05.2022 13:26 Відповісти
Та все зроблено як Залужний прописав!
Живу силу орків - на концерт до кобзону, танк - техніка важлива, його заберуть "колгоспна армія" і передадуть нашим танкістам.
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24.05.2022 13:51 Відповісти
Хотел что-то умное написать, но потом подумал - они в войсках лучше знают, как применять!
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24.05.2022 14:40 Відповісти
Кнопку звука специально спрятали и звук дали на полную. Цель максимально загадить видео
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24.05.2022 17:02 Відповісти
навпаки озвучка супер
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24.05.2022 20:46 Відповісти
ЖАЛКО ДРОНА !)
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24.05.2022 21:09 Відповісти
Мінздрав попереджає: кацапи, розпиття алкогольних напоїв на танчиках може зашкодити вашому здоров'ю.
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24.05.2022 23:15 Відповісти
 
 