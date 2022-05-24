Бійці ССО опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade. Знищено російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російських танк Т-72Б3 бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

"Дане відео вперше публікується на широкий загал, але варто відзначити, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є сталою практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками. Це гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів вкупі з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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