Бойцы ССО опубликовали первое видео применения дрона-камикадзе Switchblade. Уничтожен российский танк Т-72Б3. ВИДЕО
Бойцы Сил Специальных операций ВСУ опубликовали первое видео применения дрона-камикадзе Switchblade
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на российский танк Т-72Б3 бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.
"Операторы ССО Украины развили навыки по обладанию еще одним видом новейшего вооружения. Примером тому является очередное уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника. По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце. Данное видео впервые публикуется на широкую общественность, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками. Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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с почином!
і об,єкти більші і ефект значніший ніж 1 дрон на 1 танк
Я не знаю яка в даному випадку склалася ситуація, можливо і виправдане застосування дрону, але як на мене, ними потрібно винищувати засоби ППО ворога. БУКи, ОСи, Панцирі, ТОРи і т.п., а після цього, шлифувати усе це авіацією.
А от, знищувати бронетехніку - це саме те. що треба. Без танків, ворог не піде в наступ. А, отже, є сенс дронами-камікадзе знищувати танки на відстані. Бо джавелін, нлав і стугна б'ють лише прямим наведенням.
Нам їх треба декілька тисяч!
У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн помер у 2018 році, сенатор Рід помер у грудні минулого року, а сенатор Гетч - у травні цього року. Вислужились прихвостні путлера....ось до чого приводить "мракобесіє"!
@neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam/status/1528980202184908800
И немного хороших новостей! Вчера из Ростова на территорию Украины вылетело 7 вертушек, вернулись только 2!!! У кацапов истерика)))
Живу силу орків - на концерт до кобзону, танк - техніка важлива, його заберуть "колгоспна армія" і передадуть нашим танкістам.