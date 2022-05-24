Бойцы ССО опубликовали первое видео применения дрона-камикадзе Switchblade. Уничтожен российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Бойцы Сил Специальных операций ВСУ опубликовали первое видео применения дрона-камикадзе Switchblade

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на российский танк Т-72Б3 бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

"Операторы ССО Украины развили навыки по обладанию еще одним видом новейшего вооружения. Примером тому является очередное уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника. По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце. Данное видео впервые публикуется на широкую общественность, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками. Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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