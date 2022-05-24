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Бойцы ССО опубликовали первое видео применения дрона-камикадзе Switchblade. Уничтожен российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Бойцы Сил Специальных операций ВСУ опубликовали первое видео применения дрона-камикадзе Switchblade

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на российский танк Т-72Б3 бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

"Операторы ССО Украины развили навыки по обладанию еще одним видом новейшего вооружения. Примером тому является очередное уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника. По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце. Данное видео впервые публикуется на широкую общественность, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками. Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите: Артиллерия провела результативный боевой тест украинского дрона Spectator. ВИДЕО

оружие (10215) дроны (3912)


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Топ комментарии
+66
Посміхніться, вас вбивають
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24.05.2022 12:09
+47
первый нах.

с почином!
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24.05.2022 12:09
+30
Вот это другое дело!. Что будет, если бабахать по 10 тыс. дронов в день?. Так и война быстро закончиться
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24.05.2022 12:13
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первый нах.

с почином!
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24.05.2022 12:09 Ответить
креативные люди служат в ссо - и это не только по поводу видео.
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24.05.2022 12:17 Ответить
Посміхніться, вас вбивають
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24.05.2022 12:09 Ответить
Норм смерть👍Сидели о победе говорили и 💥 - - - всё❗
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24.05.2022 12:23 Ответить
музыка из "звездные войны" ?
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24.05.2022 12:11 Ответить
Ага.
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24.05.2022 12:20 Ответить
ага, жгут вату
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24.05.2022 12:21 Ответить
Вот это другое дело!. Что будет, если бабахать по 10 тыс. дронов в день?. Так и война быстро закончиться
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24.05.2022 12:13 Ответить
«Удары будут молниеносными» Было бы вообще супер!
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24.05.2022 12:16 Ответить
?може ешелони, переправи з мостами, включно з кримським та бойові кораблі з крилатими ракетами, щоб не витрачати 10000...
і об,єкти більші і ефект значніший ніж 1 дрон на 1 танк
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24.05.2022 12:25 Ответить
Дрон зіб"є ППО.
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24.05.2022 12:32 Ответить
Якщо зразу штук 20 запустити, ППО не допоможе
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24.05.2022 12:42 Ответить
этот дрон пво не видит.
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24.05.2022 12:58 Ответить
как раз таки наоборот - этот дрон видит пво, а вот пво нет
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24.05.2022 18:14 Ответить
По 200-300 💥 в день и за две недели кацапов в Украину бы хер загнали бы даже под дулом автомата❗
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24.05.2022 12:26 Ответить
осталось только достать столько. выделили какие то жалкие 100шт, которые наши боятся использовать, чтобы не в пустую
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24.05.2022 12:26 Ответить
Дали для тренировки☝❗Приловчатся будет и несколько тысяч👍
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24.05.2022 12:30 Ответить
100 шт, це комплекти. В кожному по 10. Так що не так все погано
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24.05.2022 14:35 Ответить
понятно, так то лучше, надеюсь докинут
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25.05.2022 09:26 Ответить
Вот все тебе всё должны. Какой однако требовательный малый
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24.05.2022 17:38 Ответить
Лучше пускай пешком ходят
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24.05.2022 12:31 Ответить
Так экипаж спрыгнул с машины, уже после взрыва, значит выжил. Вполне вероятно это был взрыв динамической защиты. Все живы, танк мог остаться вообще без повреждений.
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24.05.2022 14:23 Ответить
Ну при взрыве ДЗ кожаные мешки обычно рвутся, так что спрыгивание им точно не помогло.
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24.05.2022 18:06 Ответить
Судя по тому, как специально "криво" смонтировали ролик, танк не уничтожен. Тут надо знать, какой Свичблэйд использовался 300 или 600. Судя по небольшому взрыву - 300-й. Тогда, тем кто на броне, просто ранения, а если бы 600 то танк бы разорвало, потому что в 600-ом боезаряд, такой же, как у Джавелина или Хелфайр. В Украину, (я уже писал об этом) поступило 100 СИСТЕМ по 10 дронов в каждой, правда не ясно сколько там 300-х или 600-х.
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24.05.2022 23:47 Ответить
Скорее всего "атака" на танк была учебная с 300-м. Не захотели тратить дорогой и мощный 600-й для первого раза. Не исключено, что через несколько минут в этот же танк прилетел уже 600-й.
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25.05.2022 00:13 Ответить
Деньги закончатся еще быстрее, даже у США.
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24.05.2022 18:04 Ответить
Не сци рюззькаГаварящій ! На рашизздов висточить!
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25.05.2022 01:39 Ответить
Да, это прекрасная мысль. Думаю, орки, хоть и тупые, но до этого заклкючения дойдут тоже. А теперь представьте , что у них будет в голове после этого, какие мысли? всего $6000 против нескольких миллионов$$ танка ( л/с в расчет не берем- г.а.в.н.о.ничего не стоит). Хорошая бухгалтерия! Другой аспект- вот так сидишь, на расслабоне, отдыхаешь, или посрать отошел, противника вообще нет, солнышко светит, жизнь прекрасна- и тут БАЦ! совершенно неоткуда! смерть тихо, незаметно подлетела. И это может случиться с каждым, в любую секунду! Постоянное ожидание смерти/инстинкт самосохранения даже для орков никто не отменял. Через неделю такого психологического состояния крыша просто поедет. Так что вопрос сеичас в том что бы распостранить эту информацию, этот ролик как можно шире, что бы как можно больше орков и их семей увидело это.Постоянное ожидание смерти намного страшнее самой смерти!
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28.05.2022 20:39 Ответить
Танк - надто незначна мішень для такого дрона. Ними потрібно знищувати польові штаби і командування частин ворога. Допустимо - їхні корита на морі (там, принаймі, з десяток орків).
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24.05.2022 12:14 Ответить
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24.05.2022 12:20 Ответить
так, для тесту можна, але, як раніше вже писали і казали експерти, краще їх застосувувати по спец цілям: командні опорні пункти, артилерійскькі системи
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24.05.2022 12:22 Ответить
Да и по скоплению козломордых👍 Грузовик с солдатами👍💥
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24.05.2022 12:29 Ответить
Технику выбиваешь, пускай ходят пешком!
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24.05.2022 12:28 Ответить
польові штаби ним не знищиш. Хіба окремого генерала.
Я не знаю яка в даному випадку склалася ситуація, можливо і виправдане застосування дрону, але як на мене, ними потрібно винищувати засоби ППО ворога. БУКи, ОСи, Панцирі, ТОРи і т.п., а після цього, шлифувати усе це авіацією.
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24.05.2022 12:29 Ответить
Так в нього дальність 10 км. Як ти дістанеш ППО, яке, зазвичай, далеко в тилу стоїть і лише прикриває фронт.
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24.05.2022 12:50 Ответить
Вибачаюся, 10 км - це 300-го. В 600-го радіус 40 км. Може і можна якусь ППО дістати на такій відстані. Але як дізнатися де вона стоїть? Коротше, ризик бути збитим по дорозі дуже високий.

А от, знищувати бронетехніку - це саме те. що треба. Без танків, ворог не піде в наступ. А, отже, є сенс дронами-камікадзе знищувати танки на відстані. Бо джавелін, нлав і стугна б'ють лише прямим наведенням.
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24.05.2022 12:59 Ответить
до 40км конечно можно ппо валить, и командные пункты накрывать, много чего. Если изловчиться то можно даже до Змеиного достать.
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25.05.2022 09:28 Ответить
#ули тут фантазировать! их азербайджан массово применял в карабахе. все что ты перечислил это максимум 50 едениц на весь фронт. в карабахе применяли против дальнобойной артилерии, бензовозов, машин с б/к и полевым складам боеприпасов.
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24.05.2022 13:04 Ответить
Ця хрень дешевша від джавеліну (навіть 600 модель яка скоріш за все і була застосована тут). Завжди краще знищити щось важливіше, але ці боеприпаси одноразові тому все одно результат в плюс.
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24.05.2022 12:38 Ответить
Так какой нибудь Т-90 стоит 3+ миллиона баксов, а дрон 6 тысяч... Плюс орки...Это просто ппц как выгодно, они на это и расчитаны.
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24.05.2022 13:05 Ответить
ты бредишь? в нем заряд 3 кг
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24.05.2022 13:06 Ответить
Побільше таких дронів. Щоб на всю російську техніку хватило!

Нам їх треба декілька тисяч!
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24.05.2022 12:15 Ответить
Танк, вроде, не совсем уничтожен. Орки попадали, да.
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24.05.2022 12:16 Ответить
Здається, є дві модифікації цього дрона: 3 кг вибухівки, і друга - заряд вибухівки, як у Javelin. Фахівці вкурсідєла, що куди.
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24.05.2022 12:22 Ответить
ага, по піхоті та легкоброньованим цілям і по тязкоброньованим - типу танки
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24.05.2022 12:27 Ответить
А де так дрони на о. Зміїний, там для них роботи багато
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24.05.2022 12:21 Ответить
Відстань... він фактично на межі досягання, 37,5 км від найближчої точки суходолу
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24.05.2022 12:32 Ответить
за ці дрони і не тільки рашисти ввели санкції.....

У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн помер у 2018 році, сенатор Рід помер у грудні минулого року, а сенатор Гетч - у травні цього року. Вислужились прихвостні путлера....ось до чого приводить "мракобесіє"!
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24.05.2022 12:38 Ответить
б-же, какой удар по репутации и личным амбициям Джона Маккейна.. Он же теперь, бедняга, не сможет отдохнуть на курорте в Сочи, съездить по турпутевке по "золотому кольцу" Мухосранска, мне очень его жаль, он даже не сможет хранить деньги в сбербанке роисси...
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24.05.2022 17:42 Ответить
КрасівоЄ. Героям слава !!!
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24.05.2022 12:22 Ответить
вот после месяца как их поставили,пошли видосики,также будет и с хаймарсами,гдето в начале июля жлать видосики прилетов по русне)
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24.05.2022 12:24 Ответить
....ракети Пастора Москву втопили... і багато чого ще змогли б втопити , якби асфальтовий генераліссімус хернею не займався... Може наведеш хоча б ОДИН приклад, що зробив для арміі сьогоднішній козел!! Давай... розкажи, вбий всіх одним прикладом. ТО...починай... На 24 лютого 2022 року Зеленський для ЗСУ зробив: 1)...2)...3)....???
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24.05.2022 12:57 Ответить
Не знаю, чи знешкоджено повністю танк (сподіваюсь, що так), але як мінімум один танкіст залишився неушкодженим. Бо на відео видно, як він зіскочив з танку і швидко побіг подалі від вибуху.
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24.05.2022 12:28 Ответить
Такими дронами розєпашити б автівки з рашистськими колаборантами: дємаком, татаровим, абізянієй, дємченко та іншими тварюками на руках яких кров сотень наших громадян
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24.05.2022 12:29 Ответить
чого так пізно відео? це не зараз а місяц тому зверніть увагу на дерева деякі голі решnа тільки виступило невелиі листя це десь після 20 квітня могло бути в тому регіоні
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24.05.2022 12:33 Ответить
Чого...чого... щоб дурні питали.
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25.05.2022 01:43 Ответить
Я думаю це була 600-ка. Там бойова частина типу як у джавеліна.
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24.05.2022 12:57 Ответить

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24.05.2022 12:39 Ответить
Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

https://twitter.com/neumerherwam/status/1528980202184908800

И немного хороших новостей! Вчера из Ростова на территорию Украины вылетело 7 вертушек, вернулись только 2!!! У кацапов истерика)))
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24.05.2022 12:41 Ответить
сводка гештаба не подтверждает
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24.05.2022 13:12 Ответить
нет, это 300й блейд очевидно, так, пульнули солдат попугать, врядли танк пострадал от него
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24.05.2022 12:54 Ответить
Алкоголь убивает
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24.05.2022 13:00 Ответить
Выживший поделится своими впечатлениями с сослуживцами.
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24.05.2022 13:02 Ответить
************* рашистиков
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24.05.2022 13:11 Ответить
нарешті. зачекалися. бо рашо-пропагандони ріалі сцються від нього...
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24.05.2022 13:19 Ответить
Фото оркам на вічну память!
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24.05.2022 13:26 Ответить
Та все зроблено як Залужний прописав!
Живу силу орків - на концерт до кобзону, танк - техніка важлива, його заберуть "колгоспна армія" і передадуть нашим танкістам.
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24.05.2022 13:51 Ответить
Хотел что-то умное написать, но потом подумал - они в войсках лучше знают, как применять!
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24.05.2022 14:40 Ответить
Кнопку звука специально спрятали и звук дали на полную. Цель максимально загадить видео
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24.05.2022 17:02 Ответить
навпаки озвучка супер
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24.05.2022 20:46 Ответить
ЖАЛКО ДРОНА !)
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24.05.2022 21:09 Ответить
Мінздрав попереджає: кацапи, розпиття алкогольних напоїв на танчиках може зашкодити вашому здоров'ю.
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24.05.2022 23:15 Ответить
 
 