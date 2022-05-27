Тіла 14 російських військових знайшли на Київщині, - АрміяInform. ВIДЕО
У Київській області військовослужбовці пошукової команди "Евакуація 200" знайшли 14 тіл російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.
У селі Ситняки, поблизу Макарова, та в Мощуні фахівці знайшли і провели ексгумацію 14 тіл вбитих солдатів та офіцерів росармії.
"Попри нахабне широкомасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави Україна проявляє гуманне ставлення до загиблих військових армії РФ. Щодня пошуковці з групи цивільно-військового співробітництва віднаходять численні тіла полеглих у цій війні", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Fundador Null
показати весь коментар27.05.2022 12:07
+16 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар27.05.2022 12:03
+13 Solomon #418722
показати весь коментар27.05.2022 12:02
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Щоб те лайно викинути.
Не розумію навіщо цей непотріб зберігати в рефрежираторах, якщо є звалища!
Якби знали, що там наволоч кацапська, то ніхто б не чіпав цей непотріб…
А щодо зберігання цього сміття? тратити матеріальні ресурси??? Обьявили, повідомили, чекаємо два тижні, відсутня реакція - спалити нахер
Перекіньте їх через лінію кордону у брянську чи курську область.
Хай кацапня їх забирає!