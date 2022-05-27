Тіла 14 російських військових знайшли на Київщині, - АрміяInform. ВIДЕО

У Київській області військовослужбовці пошукової команди "Евакуація 200" знайшли 14 тіл російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

У селі Ситняки, поблизу Макарова, та в Мощуні фахівці знайшли і провели ексгумацію 14 тіл вбитих солдатів та офіцерів росармії.

"Попри нахабне широкомасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави Україна проявляє гуманне ставлення до загиблих військових армії РФ. Щодня пошуковці з групи цивільно-військового співробітництва віднаходять численні тіла полеглих у цій війні", - сказано в повідомленні.

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