УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7810 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
13 156 28

Тіла 14 російських військових знайшли на Київщині, - АрміяInform. ВIДЕО

У Київській області військовослужбовці пошукової команди "Евакуація 200" знайшли 14 тіл російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

У селі Ситняки, поблизу Макарова, та в Мощуні фахівці знайшли і провели ексгумацію 14 тіл вбитих солдатів та офіцерів росармії.

"Попри нахабне широкомасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави Україна проявляє гуманне ставлення до загиблих військових армії РФ. Щодня пошуковці з групи цивільно-військового співробітництва віднаходять численні тіла полеглих у цій війні", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати", - Камишін

Автор: 

армія рф (17337) Київська область (4017) ліквідація (3911)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
То мабуть шукали захоронення цивільних, а виявилось що там свині!
показати весь коментар
27.05.2022 12:07
+16
В казарме "Рефрижератор" очередное пополнение.
показати весь коментар
27.05.2022 12:03
+13
Гуманісти... Спалить решткі та забудьте.
показати весь коментар
27.05.2022 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуманісти... Спалить решткі та забудьте.
показати весь коментар
27.05.2022 12:02 Відповісти
То мабуть шукали захоронення цивільних, а виявилось що там свині!
показати весь коментар
27.05.2022 12:07 Відповісти
В казарме "Рефрижератор" очередное пополнение.
показати весь коментар
27.05.2022 12:03 Відповісти
А куда они их несут? Семечки сыпнуть и зарыть обратно
показати весь коментар
27.05.2022 12:08 Відповісти
А потім витрачаємо 100 літрі солярки на добу на роботу одного вагона холодильника.
показати весь коментар
27.05.2022 12:08 Відповісти
Вже дванадцята година: ранковий сміттєвоз пропустили, доведеться вечора чекати.
Щоб те лайно викинути.
Не розумію навіщо цей непотріб зберігати в рефрежираторах, якщо є звалища!
показати весь коментар
27.05.2022 12:10 Відповісти
Нафіга їх викопали? Нехай би гнили там.
показати весь коментар
27.05.2022 12:10 Відповісти
Та думали що там люди: знаходять і досі закатованих кацапами людей.
Якби знали, що там наволоч кацапська, то ніхто б не чіпав цей непотріб…
показати весь коментар
27.05.2022 12:13 Відповісти
можливо дійсно шукали поховання мирного населення... а знайшли лайно ...
показати весь коментар
27.05.2022 12:14 Відповісти
Скормить сабакам, т.к. это не люди !
показати весь коментар
27.05.2022 12:10 Відповісти
Пожалійте собак! Навіщо їх труїти цим лайном?
показати весь коментар
27.05.2022 12:52 Відповісти
и кому они теперь надо? если даже русосамкам по фиг где из выпердыш (глвное чтоб посылку с намарадереным успел отправить...)
показати весь коментар
27.05.2022 12:11 Відповісти
Раньше были ихтамнеты а теперь патерьнеты. И главное никому они не нужны даже ихним мамкам и свиносамкам
показати весь коментар
27.05.2022 12:11 Відповісти
Та зарийте їх,в України що соляра зайва!!!)))
показати весь коментар
27.05.2022 12:12 Відповісти
більше проблем немає...Ще відволікати особовий склад на пошук та захоронення цих людоїдів???
А щодо зберігання цього сміття? тратити матеріальні ресурси??? Обьявили, повідомили, чекаємо два тижні, відсутня реакція - спалити нахер
показати весь коментар
27.05.2022 12:15 Відповісти
Які гарненькі!
показати весь коментар
27.05.2022 12:17 Відповісти
Покиньте те сміття.
показати весь коментар
27.05.2022 12:24 Відповісти
Наху..я вони нам тут потрібні!
Перекіньте їх через лінію кордону у брянську чи курську область.
Хай кацапня їх забирає!
показати весь коментар
27.05.2022 12:25 Відповісти
Ну, це корисний матеріал, який можна використати. Хай мамки забирають і оформляють повернення на родіну. І обов'язково видавати справочку що, синок загинув в Україні при "виконанні". Пояснюю: зараз мамки не можуть отримати відшкодування бо, орки вважаються "безвісті пропалими". Чим більше їх отримають обгрунтування для фінансового відшкодування тим більше бабла втратить москальський бюджет.
показати весь коментар
27.05.2022 12:25 Відповісти
Треба таке частіше на "Яндекс" та "Фейсбук" викладать! Там "кацапосамки" часто пасуться Хай дивляться!
показати весь коментар
27.05.2022 12:47 Відповісти
Нема чим більше займатися як ритися в гнилих кацапських рештках. Обісцяти їх та й усе. Вони нам Бучу та Маріуполь,а ми їм ексгумацію та захоронення. Маячня.
показати весь коментар
27.05.2022 12:28 Відповісти
гарний чорнозем мав би бути
показати весь коментар
27.05.2022 12:31 Відповісти
Вапна треба! На Поліссі грунти кислуваті А гниюче тіло його ще більше закислює Тому треба тіла вапном пересипать - для нейтралізації!
показати весь коментар
27.05.2022 12:43 Відповісти
не треба нам таких добрив !!!
показати весь коментар
27.05.2022 13:34 Відповісти
жесть ... ще та робота ...
показати весь коментар
27.05.2022 13:33 Відповісти
у житті смерділи а після смерті ще більш смердять кацапи ******!
показати весь коментар
27.05.2022 14:43 Відповісти
Прелесно!
показати весь коментар
27.05.2022 20:33 Відповісти
 
 