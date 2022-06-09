Повідомлено про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій "Більшовика" на понад 1 млрд грн, - ДБР. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оцінювачам приватної компанії, які підробили документи, занизивши ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 року мав назву "Більшовик") на суму понад 1 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації 27 жовтня 2021 року "Більшовика" встановлено, що його незаконне відчуження з державної власності відбулось за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів. Зокрема звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. Цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами.

"Такими діями завдано значних економічних збитків державі. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

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Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР також нагадує, що раніше у вказаному кримінальному провадженні слідчий суддя наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу.