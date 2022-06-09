Повідомлено про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій "Більшовика" на понад 1 млрд грн, - ДБР. ВIДЕО
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оцінювачам приватної компанії, які підробили документи, занизивши ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 року мав назву "Більшовик") на суму понад 1 млрд гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації 27 жовтня 2021 року "Більшовика" встановлено, що його незаконне відчуження з державної власності відбулось за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів. Зокрема звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. Цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами.
"Такими діями завдано значних економічних збитків державі. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
ДБР також нагадує, що раніше у вказаному кримінальному провадженні слідчий суддя наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу.
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был в партии зелёных, потом в БЮТ, потом подался в рыги...
фактический собственник Запорожстали
візьми в якійсь одній галузі приватизоване підприємство і державне
звичайно відбувається не так (або не контролюється) і всупереч умовам (або умови навмисно підігнані) завод вирізається на метал і на його місці - ТРЦ.
Ви ж чули приклади, як завод доводиться до банкрутства - щоб захистити інвестора (ну щоб не сильно дорого було прихватит) (((
"Всі заводи повинні бути державними!"
Вперед до СОВКА?
Дурненький підліток, недолугий, який намагається розповідати про те, де він не в зуб ногою,
чи звичайний трольок з кликухою замість ім'я?
"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали"
"Як контролює? А ви самі не бачите? Чи ви не в Україні живете?"
Звісно, бачу, що тільки деякі підприємства державної власності працюють нормально,
більшість - збиткові і існують на дотації з податків ВСІХ громадян, от саме тому
"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали".
Таки тупенький трольок..., аргУментів нема, по суті відповісти нема чього?
Доречі, мамА в дитистві не вчило, недолуге, не міряти інших по собі?
Мову підучи, про розділові знаки не чуло від слова - зовсім?
- представники того ж ДБР
- представники Фонду Держмайна
- представники СБУ
і все по програмі президента "Велика приватизація".
Вся на 101% привазація майна після розпаду СССРи відбулася за дууже заниженими цінами. Це дозволило імперіалістичній Росії суперзбагатитися, особами призначеними ФСБ "олігархами".через грабіж України в тому числі. Власне це і є причиною цієї війни .
А эти дельцы все место в центре Киева на миллиарды делят. Уже выкинули несколько миллиардов с недоразвязкой, как ее называю сегодня.
Все равно потом, при нормальном мере, опять будут переделывать для нормального функционирования.