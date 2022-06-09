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Повідомлено про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій "Більшовика" на понад 1 млрд грн, - ДБР. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оцінювачам приватної компанії, які підробили документи, занизивши ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 року мав назву "Більшовик") на суму понад 1 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації 27 жовтня 2021 року "Більшовика" встановлено, що його незаконне відчуження з державної власності відбулось за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів. Зокрема звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. Цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами.

"Такими діями завдано значних економічних збитків державі. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

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Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР також нагадує, що раніше у вказаному кримінальному провадженні слідчий суддя наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу.

Автор: 

акція (1454) приватизація (1674) ФДМУ (1602) ДБР (3488) Більшовик (36) підозра (767)


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Топ коментарі
+16
Не дай Бог. Все що опиняється в руках держави перетворюється на лай..о. Бо ніхто з держ. керівників і назначених ними директорів не зацікавлені в розвитку. І це навіть не про те що держ. керівники це по суті хапуги. Це чисто про те що не буде людина вкладати свою кров і піт в те що їй не належить.
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09.06.2022 11:27
+15
А тим хто продав Бєні електрику по заниженій ціні буд підозра?
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09.06.2022 11:26
+12
окрім цих оцінювачів до комісії по оцінці входили :

- представники того ж ДБР
- представники Фонду Держмайна
- представники СБУ

і все по програмі президента "Велика приватизація".
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09.06.2022 11:33
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Наскільки відомо його купили Хмельницький та Іванов. А от з якої шобли вони?
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09.06.2022 11:22 Відповісти
Там широкий спектр )))

был в партии зелёных, потом в БЮТ, потом подался в рыги...

фактический собственник Запорожстали
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09.06.2022 11:44 Відповісти
Всі заводи повинні бути державними!
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09.06.2022 11:23 Відповісти
Не дай Бог. Все що опиняється в руках держави перетворюється на лай..о. Бо ніхто з держ. керівників і назначених ними директорів не зацікавлені в розвитку. І це навіть не про те що держ. керівники це по суті хапуги. Це чисто про те що не буде людина вкладати свою кров і піт в те що їй не належить.
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09.06.2022 11:27 Відповісти
Майже все те що переходить в приватні руки, тим більше становиться лайном.
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09.06.2022 11:32 Відповісти
а ти на конкретному прикладі покажи.

візьми в якійсь одній галузі приватизоване підприємство і державне
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09.06.2022 11:34 Відповісти
У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали, а всі приватизовані розпиляні на металобрухт.
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09.06.2022 13:09 Відповісти
Ну дивлячись як контролює дерева - при продажі є умови яких повинен дотримуватись інвестор - якщо вони «правильні» підприємство викупить зацікавлена особа і завод буде працювати.
звичайно відбувається не так (або не контролюється) і всупереч умовам (або умови навмисно підігнані) завод вирізається на метал і на його місці - ТРЦ.
Ви ж чули приклади, як завод доводиться до банкрутства - щоб захистити інвестора (ну щоб не сильно дорого було прихватит) (((
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09.06.2022 18:26 Відповісти
Як контролює? А ви самі не бачите? Чи ви не в Україні живете?
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09.06.2022 18:29 Відповісти


"Всі заводи повинні бути державними!"

Вперед до СОВКА?
Дурненький підліток, недолугий, який намагається розповідати про те, де він не в зуб ногою,
чи звичайний трольок з кликухою замість ім'я?

"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали"
"Як контролює? А ви самі не бачите? Чи ви не в Україні живете?"

Звісно, бачу, що тільки деякі підприємства державної власності працюють нормально,
більшість - збиткові і існують на дотації з податків ВСІХ громадян, от саме тому
"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали".
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09.06.2022 19:57 Відповісти
Ти недолугле, дірвавшися до тирнету, спочатку розплющь очі, а потім вже видкривай рота.
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10.06.2022 00:24 Відповісти


Таки тупенький трольок..., аргУментів нема, по суті відповісти нема чього?

Доречі, мамА в дитистві не вчило, недолуге, не міряти інших по собі?
Мову підучи, про розділові знаки не чуло від слова - зовсім?
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10.06.2022 07:18 Відповісти
що за маразм ви пишете? На Закарпатті усе державне давно подохло, або збиткове, а нові, ******* європейські, японські, корейські заводи є головними платниками податків.
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10.06.2022 09:33 Відповісти
І що там було державного в Закарпатті? Порівняно з Харковом просто нічого. Так що не треба ля-ля...
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10.06.2022 19:48 Відповісти
Ну ви дивитесь з призми нашої держави де закони не працюють і можуть віджати бізнес. Того легше порізати і продати. Але є купа позитивних прикладів. Наприклад Нова Пошта та Укрпошта. Різниця в надані послуг просто колосальна. Ще наприклад є монополіст держ. підприємство укр. сприт. Воно одне з самих корупційних і виробляє спирт доволі низької якості. Доходило до абсурду коли виробники алкоголю готові були інвестувати в це підприємство щоб хоч якось підняти якість спирту. А не вбухувати в фільтрувальні станції... Тому деяким було легше закрити тут підприємства і відкрити де інде. Не буде високотехнологічним і прибутковим підприємство де керують люди які не зацікавлені в розвитку і прибутках. І це держ. підприємства.
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09.06.2022 14:58 Відповісти
Річ у тім, що з такою державою, як Ви описуєте, не буду взагалі нічого, навіть країни.
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10.06.2022 00:25 Відповісти
Забрать и поделить..
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09.06.2022 11:51 Відповісти
Саме так. На кожних виборах всі кандидати запевняють нас у високому професіоналізмі своєї команди. Вже приходячи до влади розповідають байки про неефективне державне управління. Просто крадуть всі... Тварюки і агентура скрізь
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09.06.2022 14:36 Відповісти
Ага, землю крестьянам, фабрики рабочим! Десь вже ми це чули!
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10.06.2022 08:29 Відповісти
Комуняку на гілляку. Наша помилка, що ми не вирішили у 1991 питання із тупорилими совками.
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10.06.2022 09:35 Відповісти
Щедро хтось "оцінив" таку роботу оцінювачів)
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09.06.2022 11:26 Відповісти
окрім цих оцінювачів до комісії по оцінці входили :

- представники того ж ДБР
- представники Фонду Держмайна
- представники СБУ

і все по програмі президента "Велика приватизація".
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09.06.2022 11:33 Відповісти
А тим хто продав Бєні електрику по заниженій ціні буд підозра?
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09.06.2022 11:26 Відповісти
я тобі більше скажу. після того як це підприємство знову продадуть. То воно подешевшає десь на 50% мінімум плюс його купить курчавий... У нас зараз йде рейдерське захоплення всього до чого може дотягнутися руки Бєні...
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09.06.2022 11:30 Відповісти
Не копай яму іншому....
Вся на 101% привазація майна після розпаду СССРи відбулася за дууже заниженими цінами. Це дозволило імперіалістичній Росії суперзбагатитися, особами призначеними ФСБ "олігархами".через грабіж України в тому числі. Власне це і є причиною цієї війни .
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09.06.2022 11:39 Відповісти
Причиною цієї війни є саме існування такого конченого утворення як СРСР та програш війни УНР комунякам.
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09.06.2022 11:43 Відповісти
По усій країні оцінювачі, реєстратори і т.п. шушера щоденно вчиняють злочини, звісно не безоплатно. Цю проблему слід вирішувати комплексно, а не щодо двох осіб.
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09.06.2022 11:42 Відповісти
скоро отмажу,почэкайтэ
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09.06.2022 11:50 Відповісти
А к тем кто продал скрапленый газ Бене в пол цены от рыночной питань у зелених немає
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09.06.2022 12:23 Відповісти
Як там Куляба говорив? У нас не така велика корупція
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09.06.2022 12:54 Відповісти
так вони що його доплатять?
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09.06.2022 15:01 Відповісти
30 лет стоит здание, с деревьями на крыше. Мешает построить нормальную развязку.
А эти дельцы все место в центре Киева на миллиарды делят. Уже выкинули несколько миллиардов с недоразвязкой, как ее называю сегодня.
Все равно потом, при нормальном мере, опять будут переделывать для нормального функционирования.
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09.06.2022 18:04 Відповісти
Когда нет свободного фондового рынка, который сам регулирует цену акций, всю страну можно вот так по-тихому рассовать по карманам. Абсолютно все олигархи всегда были против фондового рынка.
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09.06.2022 18:12 Відповісти
Я не вірю в судову експертизу від ДБР! Думаю хтось чекав котлету з продажу Більшовика, і не дочекався.
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10.06.2022 08:33 Відповісти
Навіщо ви брешете, росіяни користуються послугами криптобірж як і завжди
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25.06.2022 16:08 Відповісти
 
 