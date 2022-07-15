Новий вибух бази ЗС РФ у Кадіївці. ВIДЕО
В окупованій Кадіївці після вибуху розпочалася пожежа та детонація боєприпасів на базі ЗС РФ.
Відеозапис пожежі опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Топ коментарі
+55 Бенина Мама
показати весь коментар15.07.2022 17:57
+47 Мобильный крематорий
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+35 Микола Мазуренко
показати весь коментар15.07.2022 17:57
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І, що характерно - обом сторонам!
Скоро у звичку ввійде!
https://twitter.com/i/status/1547820626945052673
https://twitter.com/i/status/1547800949019648002
Так вже б мали звикнути і не дивуватися.
або в ВСУ "вялого курять"...
" їдуть хлопці на хаймарсі. розвидняється. бутусов щось набиває на планшеті. запитує:
- панове, а о котрій годині ви користуючись випадком передавали привіт на кадіївку?
один відповідає:
- зараз послухаємо, в мене є балакаючій годинник. (бере вже свій планет, включає, добавляє звук і всі чують):
"- ******! это просто какой то ******ь, с трёх ночи, *****!"
- пиши: без двох хвилин три після опівночі.
- дякую, друже!" (С)
чтобы был риск для рядом жилых кварталов