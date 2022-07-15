Новий вибух бази ЗС РФ у Кадіївці. ВIДЕО

В окупованій Кадіївці після вибуху розпочалася пожежа та детонація боєприпасів на базі ЗС РФ.

Відеозапис пожежі опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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