Новый взрыв базы ВС РФ в Кадиевке. ВИДЕО

В оккупированной Кадиевке после взрыва начался пожар и детонация боеприпасов на базе ВС РФ.

Видеозапись пожара опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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