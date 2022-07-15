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Новый взрыв базы ВС РФ в Кадиевке. ВИДЕО

В оккупированной Кадиевке после взрыва начался пожар и детонация боеприпасов на базе ВС РФ.

Видеозапись пожара опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Мы с Зеленским не учим Залужного воевать, - Резников

боеприпасы (2336) взрыв (6742) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+55
Это как хорошая музыка, только ещё лучше !!!
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15.07.2022 17:57
+47
Радует регулярность, методичность. Никакой бравады, никакого шапкозакидательства. Спокойное, планомерное уничтожение кацапни.
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15.07.2022 18:06
+35
Так горить сєлітра, хто не знає.
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15.07.2022 17:57
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Это как хорошая музыка, только ещё лучше !!!
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15.07.2022 17:57 Ответить
Знову кацапи будуть по мирняку бити, вони за всі провали на фронті по мирняку стріляють
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15.07.2022 18:08 Ответить
в спам, рузькэ
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15.07.2022 18:17 Ответить
Да, пока наши воюют с их складами и высшими чинами, кацапы нам цивильных бомбят...такая у них тактика
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15.07.2022 18:18 Ответить
потому что они нелюди, выродки, раковая опухоль
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15.07.2022 18:45 Ответить
А без провалів вони не будуть стріляти?
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16.07.2022 12:38 Ответить
Академик Ляхов рассказал, как предотвращать взрывы аммиачной селитры
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15.07.2022 19:07 Ответить
Так горить сєлітра, хто не знає.
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15.07.2022 17:57 Ответить
с разлетом до 120 км в зависимости от калибра селитры...
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15.07.2022 18:04 Ответить
І гуманітарка....
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15.07.2022 18:43 Ответить
... "гуманітарка" горить по чорному
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15.07.2022 19:09 Ответить
свiжа бавовна
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15.07.2022 17:57 Ответить
значит мынулый бадабум був нэдостатний...
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15.07.2022 17:59 Ответить
Просто сподобалось.

І, що характерно - обом сторонам!

Скоро у звичку ввійде!
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15.07.2022 18:06 Ответить
гарна новина
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15.07.2022 17:59 Ответить
Це відео було на твіттері декілька днів назад.
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15.07.2022 18:01 Ответить
На клитторе.Бутусов пздть не будет
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15.07.2022 18:23 Ответить
вы проспали. Это произошло в 3:30 сегодня утром
https://twitter.com/i/status/1547820626945052673
https://twitter.com/i/status/1547800949019648002
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15.07.2022 18:24 Ответить
Да не проспала. Це службовий обов'язок. Як і того хто лайкнув.
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15.07.2022 19:58 Ответить
Тл у тебя от передоза боярки пукан бомбит
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15.07.2022 19:26 Ответить
А шо оце кожного ранку протягом 8 років був откакий піз..ц (яко козломорді кажуть - 8 лєт дамбілі бамбас)?
Так вже б мали звикнути і не дивуватися.
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15.07.2022 18:01 Ответить
Єнта руSSкіє зольдатен фюрера путлєра вирішили погрітися
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15.07.2022 18:02 Ответить
Знову наші накрили склад "волонтьорів")
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15.07.2022 18:03 Ответить
Маскалям пороблено. Тікайте дамой.
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15.07.2022 18:05 Ответить
добрий москаль - знищений москаль
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15.07.2022 18:53 Ответить
* © Конь Педальный Лавров
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16.07.2022 08:29 Ответить
Який такий звіздец, з третьої годин ночі? Це ж особождЄнний бАмбАс, який ******** дев'ятий рік.
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15.07.2022 18:06 Ответить
Радует регулярность, методичность. Никакой бравады, никакого шапкозакидательства. Спокойное, планомерное уничтожение кацапни.
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15.07.2022 18:06 Ответить
так має продовжуватись ! Show must go on,baby !
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15.07.2022 18:07 Ответить
Понравилося оператору.
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15.07.2022 18:07 Ответить
Оператор сепар.какой нахер ******!? Это же *******!
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15.07.2022 18:20 Ответить
А ненормативна лексика в цьому відео звучить як висока поезія!
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15.07.2022 18:09 Ответить
знов палять"шахтарські"..
або в ВСУ "вялого курять"...
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15.07.2022 18:09 Ответить
У кацапів знову фестіваль...
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15.07.2022 18:10 Ответить
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15.07.2022 18:10 Ответить
Это еще не пистец-это только начало пиз ..ца.
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15.07.2022 18:11 Ответить
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15.07.2022 18:13 Ответить
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15.07.2022 18:17 Ответить
Почему на севере. не фигачат?
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15.07.2022 18:17 Ответить
зафигачим. Обязательно зафигачим. Все склады в труху. Но потом.
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15.07.2022 19:00 Ответить
той що знімав відосик, виразився на старотатарському коротко і ясно, в перекладі "гаплик" непобедімой і легендарной...... На новому путінському сленгу - демілітаризація, вертаються до камяної сокири і серпа.
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15.07.2022 18:20 Ответить
Добре всмажили! Потрібно ще!!!
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15.07.2022 18:20 Ответить
Смерть рашиським окупантам.Слава ЗСУ !
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15.07.2022 18:21 Ответить
надо было получше прятать селитру, а то на запах ночью химеры слетаются...
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15.07.2022 18:26 Ответить
такі ?
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15.07.2022 19:12 Ответить
свят, свят, свят.....
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15.07.2022 19:13 Ответить
Вот, что «Хаймарс» животворящий делает!
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15.07.2022 18:33 Ответить
Это третий в списке Арестовича за сегодня. Полагаю, полный список еще не оглашен.
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15.07.2022 18:36 Ответить
гарний салют.
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15.07.2022 18:43 Ответить
про говорящие часы напомнило. в апдейте будет где-то так, с переводом:
" їдуть хлопці на хаймарсі. розвидняється. бутусов щось набиває на планшеті. запитує:
- панове, а о котрій годині ви користуючись випадком передавали привіт на кадіївку?
один відповідає:
- зараз послухаємо, в мене є балакаючій годинник. (бере вже свій планет, включає, добавляє звук і всі чують):
"- ******! это просто какой то ******ь, с трёх ночи, *****!"
- пиши: без двох хвилин три після опівночі.
- дякую, друже!" (С)
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15.07.2022 18:43 Ответить
не удивлюсь если они склады специально посреди города обустраивают
чтобы был риск для рядом жилых кварталов
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15.07.2022 18:49 Ответить
Так и делают. Они прячутся за спинами женщин и детей. Надеюсь, местные просекут кацапскую тактику и свалят подальше от их складов с "селитрой".
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15.07.2022 18:53 Ответить
в городе удобно - всегда под рукой юнармейцы в качестве грузчиков.
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15.07.2022 19:02 Ответить
Так а ты видел, чтобы каZZапсины складировали "гуманитарку" и "селитру" где-то в другом месте, кроме городов?
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16.07.2022 08:35 Ответить
кацапи то дика татарва перемішана із вилупками
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15.07.2022 18:55 Ответить
гуманитарная селитра детонирует
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15.07.2022 19:00 Ответить
****** !!!
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15.07.2022 22:05 Ответить
Это прекрасно,смерть путину !!!
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15.07.2022 22:45 Ответить
Это не пи.дец, а только его начало. Москалики, не спите. Мы к вам идём.
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16.07.2022 05:29 Ответить
ЭТО ПРОСТО КАКОЙ ТО ****** С ТРЕХ НОЧИ --- МУЖИКУ ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ КОМЕНТ
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16.07.2022 06:30 Ответить
 
 