Новый взрыв базы ВС РФ в Кадиевке. ВИДЕО
В оккупированной Кадиевке после взрыва начался пожар и детонация боеприпасов на базе ВС РФ.
Видеозапись пожара опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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І, що характерно - обом сторонам!
Скоро у звичку ввійде!
https://twitter.com/i/status/1547820626945052673
https://twitter.com/i/status/1547800949019648002
Так вже б мали звикнути і не дивуватися.
або в ВСУ "вялого курять"...
" їдуть хлопці на хаймарсі. розвидняється. бутусов щось набиває на планшеті. запитує:
- панове, а о котрій годині ви користуючись випадком передавали привіт на кадіївку?
один відповідає:
- зараз послухаємо, в мене є балакаючій годинник. (бере вже свій планет, включає, добавляє звук і всі чують):
"- ******! это просто какой то ******ь, с трёх ночи, *****!"
- пиши: без двох хвилин три після опівночі.
- дякую, друже!" (С)
чтобы был риск для рядом жилых кварталов