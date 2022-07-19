Наступ на Бахмут. Білорусь. Коли закінчиться війна? | Бутусов наживо. ВIДЕО

Аналітика ситуації на фронту, наступ на Бахмут та тривалість війни РФ проти України.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість в прямому ефірі.

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