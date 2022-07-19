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Наступление на Бахмут. Беларусь. Когда закончится война? | Бутусов онлайн. ВИДЕО

Аналитика ситуации на фронте, наступление на Бахмут и продолжительность войны РФ против Украины.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире.

Желающие могут задать свои вопросы в комментариях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интервью на КНП командира роты: артист Ращук на передовой в Северодонецке. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+22
Приключения семейки Газмановых

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19.07.2022 20:06
+16
Щас на 5-му телеканалі дивлюся передачу зі звільненого і понівіченого Тростянця. Мер Юрій Бова розповідає про пережите містом... Його зустрічають люди, бездомні (бо житло понівічене, держкомісії з вияснення придатності подальшої експлуатації будинку ще не було) і запитують мера "Ну хто пустив в Тростянець цих орків?"

От і я запитую: хто пустив орків безперешкодно зайти і на південь, і на схід, і на північ України? Чому не були готові до вторгнення 24/02.? Хто здав Україну?
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19.07.2022 20:25
+13
Це Порох не хоче закінчення війни. Клоун зуб давав.
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19.07.2022 20:09
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Приключения семейки Газмановых

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19.07.2022 20:06 Ответить
Скоро кацапів будуть ******* по всьому світу навіть не за прапор СРСР чи російський "триколор", не за гімн чи футболку ""Раждён в СССР", а просто за те, що він говорить російською, чи називає себе "русским" (Вони так усіх "дістали" весь світ своєю пихою і нахабством, що вже "пішов "відкат"!)
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20.07.2022 02:23 Ответить
Коли, коли? -Коли пыня здохне.
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19.07.2022 20:06 Ответить
Це Порох не хоче закінчення війни. Клоун зуб давав.
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19.07.2022 20:09 Ответить
Тю. я й забув... Та те пусте. Заре 72% вже усвiдомили , хто не хоче закiнчення вiйни, бо ще рiк назад таке почали гилити матючче, на адресу главуклониста, що аж вуха в трубочку закручувалися.
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19.07.2022 20:20 Ответить
"Пня" повинен здохнуть не фізично а "ментально" - у кожного кацапа в голові! Бо він там гніздиться уже кілька століть - ще з часів Василя ІІІ "Масква-Третий Рим! Четвёртому не бывати!"
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21.07.2022 09:05 Ответить
втрати орків в перші 5 тижнів війни (лютий-березень) складали біля 500 на день.
За липень - близько 150 орків на день.
Тому вони і побігли з півночі і північного сходу - тому що отримували неприйнятні втрати.

І головне - це співвідношення наших втрат і втрат ворога.
Якщо ми прийшли до того, що наша стратегія - це стримувати ворога і нести практично співставні втрати - це повний і об єктивний провал.

Співвідношення втрат має бути як мінімум 1 до 4 на нашу користь, доки цього не буде забезпечено (в першу чергу за рахунок достатньої кількості відповідних засобів ураження) говорити про те, що ворога можна буде відкинути як мінімум несерйозно.
Хоч на голові танцюй.
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19.07.2022 20:24 Ответить
Щас на 5-му телеканалі дивлюся передачу зі звільненого і понівіченого Тростянця. Мер Юрій Бова розповідає про пережите містом... Його зустрічають люди, бездомні (бо житло понівічене, держкомісії з вияснення придатності подальшої експлуатації будинку ще не було) і запитують мера "Ну хто пустив в Тростянець цих орків?"

От і я запитую: хто пустив орків безперешкодно зайти і на південь, і на схід, і на північ України? Чому не були готові до вторгнення 24/02.? Хто здав Україну?
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19.07.2022 20:25 Ответить
Воны и сейчас Украину сдают. Даже не так. Они Украину переделывают по образу и подобию своего кумира. Теперь у нас в полный рост вырисовывается Укроссия с Ермаком и Ко во главе. Скоро будут сажать за неугодные комментарии в соцсетях, готовьтесь и сушите сухари
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19.07.2022 20:34 Ответить
Пускай с януковощем проконсультируется, тот тоже кацапию строил
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19.07.2022 20:41 Ответить
ааа...сухарі сушити, щоб потім до сраки єрмаку їх засовувати?
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20.07.2022 00:40 Ответить
Ті хто пусти і компенсують завдану шкоду, а ті хто впустив думаю, що відомі
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19.07.2022 21:00 Ответить
Доречі, ті хто створив умови для знищення нації переслідували громадян та руйнували їх жилґтло задовго до того і це відомі люди, що мають прізвища. А суди - ідіть *****, немає в Україні суддів є уїбани
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19.07.2022 21:02 Ответить
Ну як вас послухати, орки "безперешкодно" уже Київ взяли. Чи може ви в якійсь альтернативній реальності живете? Бо "зданої" України не видно. Так само як і російських військ на польському кордоні як пророкували кацапські аналітики
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19.07.2022 21:46 Ответить
Тобі "повилазило"? Ти в якій "Україні" живеш? "Не здали"? Та ні одної міни не було виставлено у нас на дорогах з Білорусі, ні одне дерево не було звалено у засіку Ні одного блокпосту не було на дорогах Перші дні трималися прикордонники і "територіали" з АКМами та РПГ і ручними гранатами, копаючи окопи біля доріг А "Джавеліни" і НЛАВ", які були перед цим завезені, трималися під Києвом на складах І кацапи за дві доби дійшли до Десни та стали переправу наводить (бо наші хлопці вчасно міст в Шестовиці підірвали) Ти вже якщо берешся "Блазню" язиком сраку відчищать - то роби че "делікатніше" Бо надто голосно прицмакуєш!
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20.07.2022 02:35 Ответить
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20.07.2022 22:30 Ответить
вчора Zе був підписаний непублічний указ про https://t.me/Sharpreview/15706 надання росіянським грошовим мішкам Фрідману та Авену громадянства України
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19.07.2022 20:30 Ответить
якщо це правда.... то хай всі йдуть на йух зі своїми відосіками разом
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19.07.2022 20:32 Ответить
Цікаво - як це сприймуть в ЕС? І в Британії? А в США? Бо основна маса капіталів цих "космополітів" лежить саме в Лондоні та Нью-Йорку Я-б на їх місці став вимагать від МЗС України та "Блазня" офіційного підтвердження А коли вони підтвердять - відповісти що ці "хитрокручені" так і залишилися громадянами Росії тому надання їм українського громадянства їх не колише Якщо так станеться - я "Блазню" не позаздрю!
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20.07.2022 02:41 Ответить
Добрий вечір! Перекажіть, будь ласка, пану Бутусову, що Бахмýт - наголос на "у". Дивіться у Вікіпедії. Поважайте себе насамперед. Дякую.
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19.07.2022 21:08 Ответить
Шановний, назва Бахмут має два наголоси, і наголошення першого складу є природнішим!
Копіюю з вікіпедії.
Ба́хму́т - місто в Донецькій області України.
Завжди було Ба́хмутський район, а не Бахму́тський.
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19.07.2022 21:54 Ответить
Якщо виходить з історичного першоджерела виникнення цього слова, то можна говорить і так, і так "Бахмут" - молодий одомашнений кінь кочових тюркських племен Так само називали і приручених диких степових "тарпанів" А у різних народів вимова різна Потомки хозар (кримські татари) могли говорить з наголосом одним, а "ногаї" чи половці - з іншим Наші козаки спілкувалися з усіма трьома народами, тому і наголос міг буть різним
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20.07.2022 02:48 Ответить
Війна може тривати 3-4 років у оптимістичному випадку і 10-12 у неоптимістичному. При цьому результат передбачити на сьогодні не можливо або переможе Україна і відновить територіальну цілісніть або кацапія і тоді буде кацапській аквафреш над обладміністрацією Ужгорода, нова холодна війна, залізна завіса, територіальні конфлікти кріз у світі і ядерне озброєння неядерних країн, війна за Тайвань і Треття світова. Так що в інтересах всього світу щоб Україна перемогла а *уйловский режим рухнув поховавши під уламками кацапстан.
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19.07.2022 22:30 Ответить
Подивіться, що за 5 місяців війни стало з нашою інфраструктурою та економікою. Ми не можемо воювати роками. Треба шукати шляхи приходу до перемоги у значно коротші строки
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20.07.2022 01:01 Ответить
"новая холодная война, железный занавес, территориальные конфликты ..." это уже есть и будет дальше, независимо от того чем кончится эта война. Это весьма прискорбная реальность
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20.07.2022 06:02 Ответить
Шановний пане Юрію, вибачте, декілька уточнень: маємо два антонівских моста: автодорожний та залізнично-дорожний (другий, мабуть, найбільш важливий для орків) знищені мають бути обидва, в Н.Каховці моста нема, зовсім, є ****** каховської ГЕС, тут складніше, зрозуміло чому. По греблі проходить також залізнична колія (окрім вузького шоссе). Є також вразлива ціль кримського каналу: насосна станція в Софіївській балці, біля Каховки.
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19.07.2022 22:43 Ответить
арестОвоч вам всім давним-давно прямо сказав, що в кацапів плани до 2035-ого року! Ось і маєте терміни.
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20.07.2022 06:08 Ответить
Пане Бутусов, краще розкажіть чому два місяці не виплачують зарплату 36 бригаді морської піхоти в Миколаєві і хто в цьому винний. І як це підіймає бойовий дух
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20.07.2022 08:03 Ответить
 
 