Наступление на Бахмут. Беларусь. Когда закончится война? | Бутусов онлайн. ВИДЕО

Аналитика ситуации на фронте, наступление на Бахмут и продолжительность войны РФ против Украины.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире.

Желающие могут задать свои вопросы в комментариях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интервью на КНП командира роты: артист Ращук на передовой в Северодонецке. ВИДЕО