Наступление на Бахмут. Беларусь. Когда закончится война? | Бутусов онлайн. ВИДЕО
Аналитика ситуации на фронте, наступление на Бахмут и продолжительность войны РФ против Украины.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире.
Желающие могут задать свои вопросы в комментариях.
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+22 Перехватчик
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За липень - близько 150 орків на день.
Тому вони і побігли з півночі і північного сходу - тому що отримували неприйнятні втрати.
І головне - це співвідношення наших втрат і втрат ворога.
Якщо ми прийшли до того, що наша стратегія - це стримувати ворога і нести практично співставні втрати - це повний і об єктивний провал.
Співвідношення втрат має бути як мінімум 1 до 4 на нашу користь, доки цього не буде забезпечено (в першу чергу за рахунок достатньої кількості відповідних засобів ураження) говорити про те, що ворога можна буде відкинути як мінімум несерйозно.
Хоч на голові танцюй.
От і я запитую: хто пустив орків безперешкодно зайти і на південь, і на схід, і на північ України? Чому не були готові до вторгнення 24/02.? Хто здав Україну?
Копіюю з вікіпедії.
Ба́хму́т - місто в Донецькій області України.
Завжди було Ба́хмутський район, а не Бахму́тський.