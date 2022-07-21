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Фітнес-тренер Флойд став гранатометником і героєм боїв за Сєверодонецьк. ВIДЕО

Солдат-гранатометник легіону "Свобода" (Нацгвардія) Олесь (позивний Флойд) розповів про свій досвід війни та бої в Сєверодонецьку.

Інтерв'ю з Флойдом опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Гранатометник Флойд розповів, що до 24 лютого він працював фітнес-тренером і не мав жодного військового досвіду: "Навіть строкової служби не було".

На війні він воював під Рубіжним та Сєверодонецьком.

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"Найважче - знаходитись під обстрілами артилерії. Інкали буває, думаєш, що вже кінець, а воно закінчилось і ти думаєш: "Класно, я ще живий", - розповів Флойд.

"У моїй роботі найважче, це те, що потрібно на техніку полювати і це такий бій з самим собою, зібратися до купи, коли ти виходиш перед танком чи БМП. І от тоді складно спрацювати, так як треба", - додав гранатометник.

Флойд зробив 12 рейсів під час евакуації воїнів з позицій в Сєверодонецьку до переправи у темряві по нерозчищеним дорогам: "Справді, це Боженька допомагав просто. Тому що машина, зазвичай, до переправи могла зробити одну ходку. Після того вона залишалася без коліс. А у найвідповідальніший момент, якби не та "Жигулька" ми могли б вийти на дві чи три години пізніше (тоді настав би ранок і російські артилеристи могли б помітити відхід і завдати великих втрат підрозділу. - Ред.)".

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+27
Це є справжні герої, але про них не розкажуть на бенямарафоні(
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21.07.2022 00:05
+22
Олесю, бережи Господь вас та ваших побратимів
Дякуємо.
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21.07.2022 00:14
+13
Героям Слава !!

Щира подяку , пану Юрию за все , що він робить на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.07.2022 00:23
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Це є справжні герої, але про них не розкажуть на бенямарафоні(
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21.07.2022 00:05 Відповісти
Олесю, бережи Господь вас та ваших побратимів
Дякуємо.
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21.07.2022 00:14 Відповісти
Героям Слава !!

Щира подяку , пану Юрию за все , що він робить на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.07.2022 00:23 Відповісти
Дякою , герой живе вільно
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21.07.2022 00:33 Відповісти
в мене останніми днями теж якась чортівня. три дня тому в темряві порвав штани загубив тапок і телефон. Наступного дня з іншої пари знов тапок загубив. А ще через день з іншої пари обидва взагвлі. І це в повній темряві. Мабуть це путін і шойгу доклались.
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21.07.2022 00:52 Відповісти
Ось такі люди гідні зватись суперменами, а не якісь там Кларки Гембли
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21.07.2022 00:55 Відповісти
Сын моей знакомой тоже не проходил срочную службу и никак не был связан с Армией. После 24 сам без повестки пошел в военкомат и через несколько дней был уже в учебке на Яворивском полигоне. Уцелел, когда полигон был обстрелян ракетами и было много погибших и раненых.
Уже больше 3 месяцев воюет, в пехоте, прошел бои, артобстрелы возле Волновахи, на Донецком направлении. Сейчас - в Харьковской области, был возле Изюма.
Вспоминал свой день рождения осенью 2021, тогда он даже и представить не смог бы, что к июлю 2022 будет в ВСУ, уже пройдет бои и страшные артобстрелы, гибель побратимов, и подобьет 1 танк и 1 бронемашину.
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21.07.2022 00:56 Відповісти
дякую, друже!
Героям Слава!
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21.07.2022 01:14 Відповісти
Чому серед героїв, які захищали Северодонецьк немає мешканців Северодонецька?
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21.07.2022 07:58 Відповісти
Получив Мавзолейный аусвайс путлера вы автоматом попадаете под санкции ЕС и USA...як каже известный хмырь рабZeи и журнашлюха нам даже в Германии плюют в чай или кофе поданный в ресторане или кафе...
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21.07.2022 08:45 Відповісти
Андрей Караулов...так казав...причем плюют в Наглую...
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21.07.2022 08:47 Відповісти
Героям Слава!
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21.07.2022 19:50 Відповісти
У цього героя не було навичок і пішов воювати, а ось кошовий говорить 95 квартал

"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.

Джерело:
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21.07.2022 20:16 Відповісти
 
 