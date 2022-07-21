Фітнес-тренер Флойд став гранатометником і героєм боїв за Сєверодонецьк. ВIДЕО
Солдат-гранатометник легіону "Свобода" (Нацгвардія) Олесь (позивний Флойд) розповів про свій досвід війни та бої в Сєверодонецьку.
Інтерв'ю з Флойдом опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Гранатометник Флойд розповів, що до 24 лютого він працював фітнес-тренером і не мав жодного військового досвіду: "Навіть строкової служби не було".
На війні він воював під Рубіжним та Сєверодонецьком.
"Найважче - знаходитись під обстрілами артилерії. Інкали буває, думаєш, що вже кінець, а воно закінчилось і ти думаєш: "Класно, я ще живий", - розповів Флойд.
"У моїй роботі найважче, це те, що потрібно на техніку полювати і це такий бій з самим собою, зібратися до купи, коли ти виходиш перед танком чи БМП. І от тоді складно спрацювати, так як треба", - додав гранатометник.
Флойд зробив 12 рейсів під час евакуації воїнів з позицій в Сєверодонецьку до переправи у темряві по нерозчищеним дорогам: "Справді, це Боженька допомагав просто. Тому що машина, зазвичай, до переправи могла зробити одну ходку. Після того вона залишалася без коліс. А у найвідповідальніший момент, якби не та "Жигулька" ми могли б вийти на дві чи три години пізніше (тоді настав би ранок і російські артилеристи могли б помітити відхід і завдати великих втрат підрозділу. - Ред.)".
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Дякуємо.
Щира подяку , пану Юрию за все , що він робить на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Уже больше 3 месяцев воюет, в пехоте, прошел бои, артобстрелы возле Волновахи, на Донецком направлении. Сейчас - в Харьковской области, был возле Изюма.
Вспоминал свой день рождения осенью 2021, тогда он даже и представить не смог бы, что к июлю 2022 будет в ВСУ, уже пройдет бои и страшные артобстрелы, гибель побратимов, и подобьет 1 танк и 1 бронемашину.
Героям Слава!
"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.
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