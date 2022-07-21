Фитнес-тренер Флойд стал гранатометчиком и героем боев за Северодонецк. ВИДЕО
Солдат-гранатометчик легиона "Свобода" (Нацгвардия) Олесь (позывной Флойд) рассказал о своем опыте войны и боях в Северодонецке.
Интервью с Флойдом опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Гранатометчик Флойд рассказал, что до 24 февраля он работал фитнес-тренером и не имел ни одного военного опыта: "Даже срочной службы не было".
На войне он воевал под Рубежным и Северодонецком.
"Тяжелее всего - находиться под обстрелами артиллерии. Иногда бывает, думаешь, что уже конец, а оно закончилось и ты думаешь: "Классно, я еще жив", - рассказал Флойд.
"В моей работе тяжелее всего, это то, что нужно на технику охотиться и это такой бой с самим собой, собраться в кучу, когда ты выходишь перед танком или БМП. И вот тогда сложно сработать, так как надо", - добавил гранатометчик.
Флойд совершил 12 рейсов во время эвакуации воинов с позиций в Северодонецке до переправы в темноте по нерасчищенным дорогам: "Действительно, это Боженька помогал просто. Потому что машина обычно к переправе могла сделать одну ходку. После этого она оставалась без колес. А в самый ответственный момент, если бы не та "Жигулька" мы могли бы выйти на два или три часа позже (тогда наступило бы утро и российские артиллеристы могли бы заметить уход и нанести большие потери подразделению. - Ред.)".
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Дякуємо.
Щира подяку , пану Юрию за все , що він робить на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Уже больше 3 месяцев воюет, в пехоте, прошел бои, артобстрелы возле Волновахи, на Донецком направлении. Сейчас - в Харьковской области, был возле Изюма.
Вспоминал свой день рождения осенью 2021, тогда он даже и представить не смог бы, что к июлю 2022 будет в ВСУ, уже пройдет бои и страшные артобстрелы, гибель побратимов, и подобьет 1 танк и 1 бронемашину.
Героям Слава!
"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.
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