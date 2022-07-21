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Новости Видео Война
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Фитнес-тренер Флойд стал гранатометчиком и героем боев за Северодонецк. ВИДЕО

Солдат-гранатометчик легиона "Свобода" (Нацгвардия) Олесь (позывной Флойд) рассказал о своем опыте войны и боях в Северодонецке.

Интервью с Флойдом опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Гранатометчик Флойд рассказал, что до 24 февраля он работал фитнес-тренером и не имел ни одного военного опыта: "Даже срочной службы не было".

На войне он воевал под Рубежным и Северодонецком.

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"Тяжелее всего - находиться под обстрелами артиллерии. Иногда бывает, думаешь, что уже конец, а оно закончилось и ты думаешь: "Классно, я еще жив", - рассказал Флойд.

"В моей работе тяжелее всего, это то, что нужно на технику охотиться и это такой бой с самим собой, собраться в кучу, когда ты выходишь перед танком или БМП. И вот тогда сложно сработать, так как надо", - добавил гранатометчик.

Флойд совершил 12 рейсов во время эвакуации воинов с позиций в Северодонецке до переправы в темноте по нерасчищенным дорогам: "Действительно, это Боженька помогал просто. Потому что машина обычно к переправе могла сделать одну ходку. После этого она оставалась без колес. А в самый ответственный момент, если бы не та "Жигулька" мы могли бы выйти на два или три часа позже (тогда наступило бы утро и российские артиллеристы могли бы заметить уход и нанести большие потери подразделению. - Ред.)".

Северодонецк (605) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+27
Це є справжні герої, але про них не розкажуть на бенямарафоні(
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21.07.2022 00:05
+22
Олесю, бережи Господь вас та ваших побратимів
Дякуємо.
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21.07.2022 00:14
+13
Героям Слава !!

Щира подяку , пану Юрию за все , що він робить на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.07.2022 00:23
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Це є справжні герої, але про них не розкажуть на бенямарафоні(
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21.07.2022 00:05 Ответить
Олесю, бережи Господь вас та ваших побратимів
Дякуємо.
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21.07.2022 00:14 Ответить
Героям Слава !!

Щира подяку , пану Юрию за все , що він робить на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.07.2022 00:23 Ответить
Дякою , герой живе вільно
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21.07.2022 00:33 Ответить
в мене останніми днями теж якась чортівня. три дня тому в темряві порвав штани загубив тапок і телефон. Наступного дня з іншої пари знов тапок загубив. А ще через день з іншої пари обидва взагвлі. І це в повній темряві. Мабуть це путін і шойгу доклались.
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21.07.2022 00:52 Ответить
Ось такі люди гідні зватись суперменами, а не якісь там Кларки Гембли
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21.07.2022 00:55 Ответить
Сын моей знакомой тоже не проходил срочную службу и никак не был связан с Армией. После 24 сам без повестки пошел в военкомат и через несколько дней был уже в учебке на Яворивском полигоне. Уцелел, когда полигон был обстрелян ракетами и было много погибших и раненых.
Уже больше 3 месяцев воюет, в пехоте, прошел бои, артобстрелы возле Волновахи, на Донецком направлении. Сейчас - в Харьковской области, был возле Изюма.
Вспоминал свой день рождения осенью 2021, тогда он даже и представить не смог бы, что к июлю 2022 будет в ВСУ, уже пройдет бои и страшные артобстрелы, гибель побратимов, и подобьет 1 танк и 1 бронемашину.
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21.07.2022 00:56 Ответить
дякую, друже!
Героям Слава!
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21.07.2022 01:14 Ответить
Чому серед героїв, які захищали Северодонецьк немає мешканців Северодонецька?
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21.07.2022 07:58 Ответить
Получив Мавзолейный аусвайс путлера вы автоматом попадаете под санкции ЕС и USA...як каже известный хмырь рабZeи и журнашлюха нам даже в Германии плюют в чай или кофе поданный в ресторане или кафе...
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21.07.2022 08:45 Ответить
Андрей Караулов...так казав...причем плюют в Наглую...
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21.07.2022 08:47 Ответить
Героям Слава!
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21.07.2022 19:50 Ответить
У цього героя не було навичок і пішов воювати, а ось кошовий говорить 95 квартал

"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.

Джерело:
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21.07.2022 20:16 Ответить
 
 