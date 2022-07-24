Полк "Азов" взяв участь у забігу на підтримку Героїв Маріуполя. ВIДЕО
Полк "Азов" підтримав ініціативу Асоціації родин захисників "Азовсталі" та взяв участь у масштабному забігу на підтримку Героїв Маріуполя "Біжу за "Азовсталь".
Про це повідомила Олеся Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.
Забіги пройшли у 14 містах України: Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Кам‘янець-Подільському, Рівному, Чернігові, Умані, Вінниці та Полтаві.
Також в різних містах України, Польщі, Франції, Німеччині та Італії охочі бігли індивідуальні забіги.
Топ коментарі
+10 Doc Ua
показати весь коментар24.07.2022 21:08
+9 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар24.07.2022 21:36
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.07.2022 21:03
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Цензор, як же так???
Ми б теж пішли!!
А чому Києва немає???
Але якщо Кращі Українці будут витрачати сили і час на виправлення злочинів зевлади, то на боротьбу з зовнішним ворогом їх (сил) буде значно меньше.
Занадто гнусну владу 73 дупоголових обрали
Сумнівна акція, імхо