Полк "Азов" взяв участь у забігу на підтримку Героїв Маріуполя. ВIДЕО

Полк "Азов" підтримав ініціативу Асоціації родин захисників "Азовсталі" та взяв участь у масштабному забігу на підтримку Героїв Маріуполя "Біжу за "Азовсталь".

Про це повідомила Олеся Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

Забіги пройшли у 14 містах України: Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Кам‘янець-Подільському, Рівному, Чернігові, Умані, Вінниці та Полтаві.

Також в різних містах України, Польщі, Франції, Німеччині та Італії охочі бігли індивідуальні забіги.

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