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Полк "Азов" взяв участь у забігу на підтримку Героїв Маріуполя. ВIДЕО

Полк "Азов" підтримав ініціативу Асоціації родин захисників "Азовсталі" та взяв участь у масштабному забігу на підтримку Героїв Маріуполя "Біжу за "Азовсталь".

Про це повідомила Олеся Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

Забіги пройшли у 14 містах України: Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Кам‘янець-Подільському, Рівному, Чернігові, Умані, Вінниці та Полтаві.

Також в різних містах України, Польщі, Франції, Німеччині та Італії охочі бігли індивідуальні забіги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родички захисників "Азовсталі" закликали світ сприяти звільненню військовополонених. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3236) Азов (779) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+10
Києва немає в списках, щоб "видатним евакуаторам з ОП" , зненацька, не стало " якось незручно..."!...
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24.07.2022 21:08
+9
Саме час би створити цілу бригаду "Азов". Але зелена влада сситься патріотів і воїнів.
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24.07.2022 21:36
+6
Таких не здолати не перемогти...
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24.07.2022 21:03
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А ми навіть не знали, що планується такий забіг(((
Цензор, як же так???
Ми б теж пішли!!
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24.07.2022 20:58 Відповісти
Куди б ти, Клаво, пішла, якщо там Києва немає у списку.
А чому Києва немає???
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24.07.2022 20:59 Відповісти
Києва немає в списках, щоб "видатним евакуаторам з ОП" , зненацька, не стало " якось незручно..."!...
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24.07.2022 21:08 Відповісти
я так і подумала. невдобно ж буде.
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24.07.2022 21:10 Відповісти
Таких не здолати не перемогти...
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24.07.2022 21:03 Відповісти
Не здолати!!!
Але якщо Кращі Українці будут витрачати сили і час на виправлення злочинів зевлади, то на боротьбу з зовнішним ворогом їх (сил) буде значно меньше.
Занадто гнусну владу 73 дупоголових обрали
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24.07.2022 21:25 Відповісти
Де хлопці з"АЗОВу" козли зелені,собаки прокацапські ви *** від народної помсти не втечете!!!!
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24.07.2022 21:15 Відповісти
Саме час би створити цілу бригаду "Азов". Але зелена влада сситься патріотів і воїнів.
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24.07.2022 21:36 Відповісти
Ударім пробєгом по...

Сумнівна акція, імхо
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24.07.2022 21:38 Відповісти
 
 