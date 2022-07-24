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Полк "Азов" принял участие в забеге в поддержку Героев Мариуполя. ВИДЕО

Полк "Азов" поддержал инициативу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и принял участие в масштабном забеге в поддержку Героев Мариуполя "Бегу за "Азовсталь".

Об этом сообщила Олеся Николаенко, передает Цензор.НЕТ.

Забеги прошли в 14 городах Украины: Запорожье, Днепре, Черкассах, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Каменец-Подольском, Ривне, Чернигове, Умани, Виннице и Полтаве.

Также в разных городах Украины, Польши, Франции, Германии и Италии желающие бежали индивидуальные забеги.

Смотрите: В 10 городах Украины проведут флешмоб "Бегу за "Азовсталь", - Мариупольский горсовет. ФОТО

Мариуполь (5718) Азов (795) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+10
Києва немає в списках, щоб "видатним евакуаторам з ОП" , зненацька, не стало " якось незручно..."!...
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24.07.2022 21:08
+9
Саме час би створити цілу бригаду "Азов". Але зелена влада сситься патріотів і воїнів.
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24.07.2022 21:36
+6
Таких не здолати не перемогти...
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24.07.2022 21:03
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А ми навіть не знали, що планується такий забіг(((
Цензор, як же так???
Ми б теж пішли!!
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24.07.2022 20:58 Ответить
Куди б ти, Клаво, пішла, якщо там Києва немає у списку.
А чому Києва немає???
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24.07.2022 20:59 Ответить
Києва немає в списках, щоб "видатним евакуаторам з ОП" , зненацька, не стало " якось незручно..."!...
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24.07.2022 21:08 Ответить
я так і подумала. невдобно ж буде.
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24.07.2022 21:10 Ответить
Таких не здолати не перемогти...
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24.07.2022 21:03 Ответить
Не здолати!!!
Але якщо Кращі Українці будут витрачати сили і час на виправлення злочинів зевлади, то на боротьбу з зовнішним ворогом їх (сил) буде значно меньше.
Занадто гнусну владу 73 дупоголових обрали
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24.07.2022 21:25 Ответить
Де хлопці з"АЗОВу" козли зелені,собаки прокацапські ви *** від народної помсти не втечете!!!!
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24.07.2022 21:15 Ответить
Саме час би створити цілу бригаду "Азов". Але зелена влада сситься патріотів і воїнів.
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24.07.2022 21:36 Ответить
Ударім пробєгом по...

Сумнівна акція, імхо
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24.07.2022 21:38 Ответить
 
 