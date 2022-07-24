Полк "Азов" принял участие в забеге в поддержку Героев Мариуполя. ВИДЕО
Полк "Азов" поддержал инициативу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и принял участие в масштабном забеге в поддержку Героев Мариуполя "Бегу за "Азовсталь".
Об этом сообщила Олеся Николаенко, передает Цензор.НЕТ.
Забеги прошли в 14 городах Украины: Запорожье, Днепре, Черкассах, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Каменец-Подольском, Ривне, Чернигове, Умани, Виннице и Полтаве.
Также в разных городах Украины, Польши, Франции, Германии и Италии желающие бежали индивидуальные забеги.
Топ комментарии
+10 Doc Ua
показать весь комментарий24.07.2022 21:08
+9 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий24.07.2022 21:36
+6 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.07.2022 21:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цензор, як же так???
Ми б теж пішли!!
А чому Києва немає???
Але якщо Кращі Українці будут витрачати сили і час на виправлення злочинів зевлади, то на боротьбу з зовнішним ворогом їх (сил) буде значно меньше.
Занадто гнусну владу 73 дупоголових обрали
Сумнівна акція, імхо