Полк "Азов" принял участие в забеге в поддержку Героев Мариуполя. ВИДЕО

Полк "Азов" поддержал инициативу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и принял участие в масштабном забеге в поддержку Героев Мариуполя "Бегу за "Азовсталь".

Об этом сообщила Олеся Николаенко, передает Цензор.НЕТ.

Забеги прошли в 14 городах Украины: Запорожье, Днепре, Черкассах, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Каменец-Подольском, Ривне, Чернигове, Умани, Виннице и Полтаве.

Также в разных городах Украины, Польши, Франции, Германии и Италии желающие бежали индивидуальные забеги.

Смотрите: В 10 городах Украины проведут флешмоб "Бегу за "Азовсталь", - Мариупольский горсовет. ФОТО